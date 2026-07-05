Қоя бағридаги сирли ғор ҳалигача олимларни ҳайратга солмоқда

·0·Дунё
Қоя бағридаги сирли ғор ҳалигача олимларни ҳайратга солмоқда

Уэльс соҳилларидаги қоялар бағрида жойлашган Калвер Ҳоул (Culver Hole) деб номланган сирли ғор асрлар давомида тарихчиларни ҳайратга солиб келмоқда. Бу жой ҳақида қароқчилар, контрабандачилар ва яширин йўлаклар тўғрисидаги афсоналар ҳанузгача халқ оғзаки ижодида яшаб келади. Бироқ мутахассислар бу иншоотни ким, қачон ва нима мақсадда барпо этгани ҳақида аниқ жавобга эга эмас.

Gower Unearthed ташкилоти раҳбари Ҳелен Николас мазкур ғорни илк бор олти ёшида отаси билан кўрганини эслайди. Қоялар орасида бурилишдан ўтгач, тош девор ва турли шаклдаги деразаларни кўриб, уни «қоя ичидаги қалъа» деб тасаввур қилганини айтади.

Кўпчилик иншоотни кабутархона деб ҳисоблайди. Чунки унинг ичида қушлар учун мос токчалар мавжуд. Бироқ Gower Society ва National Trust кўнгиллиси Рут Риж бу фикрга шубҳа билан қарайди.

«Агар бу шунчаки кабутархона бўлса, нега уни бундай етиб бориш қийин бўлган жойда қуришган? Ҳалигача уни ким ва нима мақсадда барпо этганини билмаймиз», — дейди у.

Ҳеленнинг сўзларига кўра, ғорга киришнинг ўзиёқ хавфли. Қуйида тўлқинлар урилган денгиз, нам ҳаво ва акс-садолар бу ерга янада сирли муҳит бағишлайди. Шу боис бу жойни кўрган инсон уни осонликча контрабандачилар яширинган маскан сифатида тасаввур қилиши мумкин.

Айрим ривоятларда машҳур контрабандачи Жон Лукас бу ғордан фойдалангани айтилади. У ҳатто баъзи манбаларда «қароқчи» сифатида ҳам тилга олинади. Бироқ бу даъволарни тасдиқловчи ишончли далиллар ҳозирча топилмаган.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, иншоот XIII–XIV асрларга оид бўлиши мумкин. Шунингдек, қоя тепасида бир вақтлар қалъа бўлгани ҳақида ҳам ривоятлар мавжуд. Аммо археологик жиҳатдан буни исботловчи далиллар аниқланмаган.

Мутахассисларни ҳайратга солаётган яна бир жиҳат — иншоотнинг бугунгача яхши сақланиб қолганидир. Денгиз шамоли ва қаттиқ тўлқинлар таъсирига қарамай, ғишт деворлар ҳали ҳам мустаҳкам турибди. Деразаларнинг юқори қисмидаги безаклар ва пухта ишланган ғиштлар эса қурилишга алоҳида эътибор қаратилганини кўрсатади.

Шу боис олимлар бу иншоот фақат кабутархона вазифасини бажарганига тўлиқ ишонмайди. Уларга кўра, Калвер Ҳоул ҳанузгача жавоби топилмаган энг қизиқарли тарихий жумбоқлардан бири бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўлладиРоналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўлладиБугун, 18:19Москва–Сочи рейси ҳақиқий концерт майдонига айландиМосква–Сочи рейси ҳақиқий концерт майдонига айландиБугун, 18:00Депутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилдиДепутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилдиБугун, 17:50Роналду Венесуэладаги кучли зилзилада оиласини йўқотган болага видеомурожаат йўллади (видео)Роналду Венесуэладаги кучли зилзилада оиласини йўқотган болага видеомурожаат йўллади (видео)Бугун, 17:48400 га яқин дрон ҳужуми: Санкт-Петербург яна нишонга олинди400 га яқин дрон ҳужуми: Санкт-Петербург яна нишонга олиндиБугун, 17:39АҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги тарихий рекорд билан нишонландиАҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги тарихий рекорд билан нишонландиБугун, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди