АҚШнинг бир нечта штатида Мустақиллик куни отишмалар билан якунланди
АҚШда Мустақиллик кунини нишонлаш вақтида бир нечта шаҳарда отишмалар содир бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, камида олти киши ҳалок бўлган, ўнлаб фуқаро жароҳатланган, деб хабар беради NBC News.
Энг оғир ҳолатлардан бири Нью-Йорк шаҳрининг Бруклин туманидаги Кони-Айлендда кузатилган. Қора ниқоб таққан қуролли шахс оилавий барбекюда бўлган одамларга ўқ узган. Натижада саккиз киши, шу жумладан тўрт нафар бола яраланган.
Мустақиллик куни муносабати билан ўтказилган тадбирлар пайтида Индиана, Калифорния, Миссури ва Огайода ҳам қуролли ҳужумлар қайд этилган. Айрим ҳолатларда қурбонлар вояга етмаганлар бўлган.
Флоридадаги Пенсакола марказида содир бўлган отишма 19 ёшли йигитнинг ўлимига сабаб бўлган. Ҳодисада яна олти киши жароҳат олган.
Индианадаги турли отишмаларда бир нафар аёл ва 10 ёшли бола ҳалок бўлган. Саккиз нафар катта ёшли фуқаро шифохонага олиб кетилган.
Миссурида 17 ёшли йигит вафот этган. Ўқ теккан яна икки нафар 16 ёшли ўсмир касалхонага ётқизилган.
…