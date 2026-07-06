АҚШнинг бир нечта штатида Мустақиллик куни отишмалар билан якунланди

·31·Дунё
АҚШнинг бир нечта штатида Мустақиллик куни отишмалар билан якунланди

АҚШда Мустақиллик кунини нишонлаш вақтида бир нечта шаҳарда отишмалар содир бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, камида олти киши ҳалок бўлган, ўнлаб фуқаро жароҳатланган, деб хабар беради NBC News.

Энг оғир ҳолатлардан бири Нью-Йорк шаҳрининг Бруклин туманидаги Кони-Айлендда кузатилган. Қора ниқоб таққан қуролли шахс оилавий барбекюда бўлган одамларга ўқ узган. Натижада саккиз киши, шу жумладан тўрт нафар бола яраланган.

Мустақиллик куни муносабати билан ўтказилган тадбирлар пайтида Индиана, Калифорния, Миссури ва Огайода ҳам қуролли ҳужумлар қайд этилган. Айрим ҳолатларда қурбонлар вояга етмаганлар бўлган.

Флоридадаги Пенсакола марказида содир бўлган отишма 19 ёшли йигитнинг ўлимига сабаб бўлган. Ҳодисада яна олти киши жароҳат олган.

Индианадаги турли отишмаларда бир нафар аёл ва 10 ёшли бола ҳалок бўлган. Саккиз нафар катта ёшли фуқаро шифохонага олиб кетилган.

Миссурида 17 ёшли йигит вафот этган. Ўқ теккан яна икки нафар 16 ёшли ўсмир касалхонага ётқизилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия Жаҳон чемпионати билан хайрлашди, Неймарнинг кўз ёши муҳокамада!Бразилия Жаҳон чемпионати билан хайрлашди, Неймарнинг кўз ёши муҳокамада!Бугун, 12:18Киевга ҳужумдан сўнг 24 киши жароҳат билан шифохонага тушдиКиевга ҳужумдан сўнг 24 киши жароҳат билан шифохонага тушдиБугун, 12:11Туркияда денгиз тўшагида узоқлашиб кетган бола қутқариб қолиндиТуркияда денгиз тўшагида узоқлашиб кетган бола қутқариб қолиндиБугун, 12:02Киевга оммавий ҳужум: камида 7 киши ҳалок бўлдиКиевга оммавий ҳужум: камида 7 киши ҳалок бўлдиБугун, 12:01Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқдиОлимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқдиБугун, 09:54Космик ҳожатхонани тозалаган қиз Марс лойиҳасига раҳбар бўлдиКосмик ҳожатхонани тозалаган қиз Марс лойиҳасига раҳбар бўлдиКеча, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди