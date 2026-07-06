Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...

·57·Спорт
Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...

Бразилия футбол конфедерацияси Карло Анчелоттининг келажаги бўйича аниқ позиция билдирди. ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликка қарамай, италиялик мутахассис терма жамоа бош мураббийи сифатида ишлашда давом этади.

Конфедерация ижроия директори Родриго Каэтанонинг айтишича, Анчелотти билан лойиҳа 2030 йилги жаҳон чемпионатигача мўлжалланган.

«Анчелотти бутун цикл давомида ишлайди»

Бразилия Жаҳон чемпионати 1/8 финалида Норвегияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнирни эрта тарк этди.

Шунга қарамай, федерация мураббийлар штабида кескин ўзгариш қилишни режалаштирмаяпти.

«Биз учун энг асосий вазифа — мураббий билан бутун циклни хотиржам ўтказиш. У ўз ишини 2030 йилги жаҳон чемпионатигача давом эттиради», — деди Каэтано.

Унинг таъкидлашича, Бразилия энди шошилмасдан, босқичма-босқич янги мундиалга тайёргарлик кўриши керак.

Жамоада оғир муҳит ҳукм сурмоқда

Каэтано ЖЧдан чиқиб кетиш футболчилар, ходимлар ва мураббийлар штаби учун оғир зарба бўлганини яширмади.

«Ҳамма жуда ранжиган ва хафсаласи пир бўлган. Футболчилар ҳам, ходимлар ҳам, мураббийлар штаби ҳам бу натижани оғир қабул қилмоқда», — деди у.

Бразилия терма жамоаси турнирга чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири сифатида келган, аммо 1/8 финалдаёқ тўхтаган эди.

38 кунлик меҳнат қадрсизланмаслиги керак

Федерация вакили мағлубиятга қарамай, жамоанинг турнир давомидаги меҳнати ва профессионал муносабатини юқори баҳолади.

«Бирга ўтказган вақтимизни, айниқса шу 38 кунлик даврни камситиб бўлмайди. Бу вақт ичида футболчиларнинг қай даражада фидойи ва профессионал эканини кўрдик», — деди Каэтано.

Унинг фикрича, жамоа мусобақа давомида ўйинини яхшилаб борган ва Норвегияга қарши учрашувда ҳам муносиб футбол намойиш этган.

«Финалгача боришни мақсад қилгандик»

Каэтано Бразилия чоракфиналга чиқиш учун етарли имкониятларга эга бўлганини таъкидлади.

«Мусобақадан чиқиб кетиш оғир қабул қилинмоқда, чунки биз кейинги босқичга чиқиш учун барча имкониятларга эга эдик. Асосий мақсадимиз финалгача етиб бориш эди», — деди у.

Энди Бразилия терма жамоасида янги босқич бошланади. Анчелотти лавозимида қолади, федерация эса унга 2030 йилги жаҳон чемпионатигача жамоани қайта қуриш ва кучайтириш учун имконият беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқдаЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқдаБугун, 13:22Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?Бугун, 13:15Жуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорладиЖуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорладиБугун, 12:57Эрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот бердиЭрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот бердиБугун, 12:32Неймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиНеймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиБугун, 12:12Гарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариГарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариБугун, 11:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди