Инсон вафот этса, унинг Facebook ва Instagram саҳифаси нима бўлади?

·0·Жамият
Инсон вафот этса, унинг Facebook ва Instagram саҳифаси нима бўлади?

Одам ҳаётдан кўз юмса, унинг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси дарҳол йўқолмайди. Суратлар, видеолар, қолдирилган изоҳлар ва бошқа маълумотлар платформада йиллар давомида сақланиши мумкин. Шу сабаб сўнгги йилларда «рақамли мерос» тушунчаси кўпроқ муҳокама қилинмоқда.

Тармоқларда ҳар куни 8 мингга яқин Facebook фойдаланувчиси вафот этиши, бу ҳар икки дақиқада 11 кишини ташкил қилиши ҳақидаги рақамлар учрайди. Математик жиҳатдан 11 киши ҳар икки дақиқада дегани бир суткада 7 920 киши бўлади. Аммо бу Metaнинг ҳозирги расмий ҳисоботи эмас, балки аввалги йилларда келтирилган тахминий кўрсаткичдир.

Facebookда вафот этган фойдаланувчилар сони қачон тириклардан ошиб кетиши ҳақидаги энг кўп тилга олинадиган тадқиқот 2019 йилда эълон қилинган. Оксфорд интернет институти олимлари Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг ўлим кўрсаткичлари ва Facebookнинг 2018 йилдаги аудитория маълумотларидан фойдаланган.

Тадқиқотда икки хил сценарий кўрилган. Агар Facebookга янги одамлар умуман қўшилмаса, марҳум фойдаланувчилар профили 2070 йиллар атрофида тирикларникидан кўпайиши мумкин. Агар платформа ўсишда давом этса, бундай нуқта кейинроқ келади, аммо 2100 йилгача вафот этган фойдаланувчиларга тегишли профиллар сони 4,9 миллиарддан ортиши эҳтимоли бор.

Шунинг учун 2050 йилни аниқ чегара сифатида кўрсатиш ишончли эмас. Бундан ташқари, тадқиқот асосан Facebook ҳақида бўлган. Instagramда ҳам хотира профиллари мавжуд, лекин у ерда марҳумлар сони қайси йилда тирик фойдаланувчилардан ошиб кетиши бўйича ушбу тадқиқот аниқ прогноз бермаган.

Meta қоидаларига кўра, вафот этган инсоннинг Facebook аккаунти яқинларининг мурожаатидан кейин хотира саҳифасига айлантирилади. Бундай аккаунт ҳимояланади ва унга ҳеч ким оддий тартибда кира олмайди. Дўстлар ва оила аъзолари эса саҳифадаги хотираларни кўришда давом этади.

Фойдаланувчи олдиндан ишончли шахсни меросхўр алоқа сифатида танлаши мумкин. У хотира ёзувини юқорига маҳкамлаш, янги дўстлик сўровларига жавоб бериш ва профиль суратини алмаштириш каби чекланган ҳуқуқларга эга бўлади. Аммо шахсий хабарларни ўқий олмайди.

Яқин қариндошлар тегишли ҳужжатларни тақдим этиб, аккаунтни бутунлай ўчиришни ҳам сўраши мумкин. Instagramда ҳам ўлимни тасдиқловчи манба тақдим этилса, профиль хотира саҳифасига айлантирилади.

Интернетда қолган маълумотлар кейинчалик оила учун хотира, тадқиқотчилар учун тарихий манба ёки ҳуқуқий масалага айланиши мумкин. Оксфорд тадқиқотчилари миллиардлаб профилларни фақат хусусий компания тасарруфида сақлаш ахлоқий ва сиёсий саволларни келтириб чиқаришини таъкидлаган. Улар рақамли меросни бошқаришда оилалар, тарихчилар, қонун чиқарувчилар ва платформалар манфаатини ҳисобга оладиган тартиб зарурлигини айтган.

Бугун жойланган оддий сурат ёки изоҳ йиллар ўтиб инсондан қолган асосий рақамли хотиралардан бирига айланиши мумкин. Шунинг учун ижтимоий тармоқдаги саҳифа тақдирини олдиндан белгилаб қўйиш ҳам шахсий маълумотларга муносабатнинг бир қисмига айланмоқда.

FacebookInstagramРақамли меросХотира саҳифасиMetaИжтимоий тармоқлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tashkent City'да жазирамада декоратив ҳовузга тушиб чўмилган икки эркак муҳокама марказида! (видео)Tashkent City'да жазирамада декоратив ҳовузга тушиб чўмилган икки эркак муҳокама марказида! (видео)Бугун, 12:08Андижонда сохта чеклар орқали 38,3 млрд сўм талон-торож қилинди...Андижонда сохта чеклар орқали 38,3 млрд сўм талон-торож қилинди...Бугун, 11:36Магистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топшириладиМагистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топшириладиБугун, 11:19Болалар оромгоҳига йўлланмани 50% чегирмада олиш мумкинБолалар оромгоҳига йўлланмани 50% чегирмада олиш мумкинБугун, 11:11«Катта Чимён»да юра олмай қолган сайёҳ қутқарилди«Катта Чимён»да юра олмай қолган сайёҳ қутқарилдиБугун, 10:57Олимлар Сирдарё балиқларида хавфли модда аниқлади Олимлар Сирдарё балиқларида хавфли модда аниқлади Кеча, 22:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди