Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?
Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел FIFAнинг интизомий қарорларидаги изчиллик йўқлигини кескин танқид остига олди. Германиялик мутахассис АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогун билан боғлиқ вазиятдан сўнг, ўзининг норозилигини ҳазил аралаш киноя билан ифода этди. Ушбу ҳолат халқаро футбол ҳамжамиятида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гап шундаки, АҚШ терма жамоаси юлдузи Фоларин Балогун Босния ва Ҳерсеговинага қарши ўйинда тўғридан-тўғри қизил карточка олганига қарамай, FIFA интизом кодексининг 27-моддасини қўллаб, унинг дисквалификациясини кейинга қолдирди. Натижада футболчи Белгияга қарши нимчорак финал ўйинида майдонга тушиш ҳуқуқини қўлга киритди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Томас Тухел бундай қарордан ҳайратда эканини яширмаган.
Сиёсий аралашув ва FIFA қарориВазиятга АҚШнинг янги сайланган президенти Доналд Трампнинг аралашгани ҳақидаги хабарлар воқеага сиёсий тус берди. Маълумотларга кўра, Трамп FIFA президенти Жанни Инфантино билан боғланиб, Балогун масаласини кўриб чиқишни сўраган. Шундан сўнг, Доналд Трамп ўзининг Truth Social тармоғида Англия сардори Гарри Кейнни "АЖОЙИБ ўйинчи" деб атаб, унга юқори баҳо берган.
Англиянинг Мексика устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг, Томас Тухелга Гарри Кейн ҳам ўз жамоадоши Жарелл Қуансаҳнинг қизил карточкасини бекор қилиш учун Трампдан ёрдам сўраши керакми, деган савол берилди. Жарелл Қуансаҳ Мексика билан баҳсда майдондан четлатилган эди. Тухел бу саволга киноя билан: "Балки, бу яхши бошланғич нуқтадир", — дея жавоб қайтарди.
Қарорлардаги номувофиқлик муаммосиТомас Тухел ҳакамлар ва VAR тизими томонидан қабул қилинган қарорларнинг қайта кўриб чиқилиши футболнинг мантиқий асосларига путур етказишидан хавотирда. Унинг фикрича, агар ҳар бир сариқ ёки қизил карточка устидан шикоят қилиниб, сиёсий босим остида бекор қилинаверса, ўйин тартиби бузилади.
"Бу қаерда тўхтайди? Мен қоидаларни тушунмай қолдим. Агар Деклан Рисе олган сариқ карточка нотўғри бўлса, уни ҳам қайтариб беришадими? Ёки Франциядан Майкл Олисе олган карточкани-чи? Биз энди ҳар бир қарор устидан чексиз баҳслашишимиз мумкин. Чизиқ қаерга тортилишини билмоқчиман, лекин менда бу саволга жавоб йўқ", — дея таъкидлади мураббий.
Ҳозирда Англия терма жамоаси Жарелл Қуансаҳнинг дисквалификацияси бўйича аниқ бир қарор кутмоқда. Бироқ Балогун билан боғлиқ прецедент футбол оламида қоидалар ҳамма учун бир хил эмаслиги ҳақидаги гумонларни кучайтириб юборди. Томас Тухел бошчилигидаги "Уч шерлар" эса навбатдаги муҳим баҳсларга тайёргарликни давом эттирмоқда.
…