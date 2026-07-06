Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?

·16·Спорт
Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел FIFAнинг интизомий қарорларидаги изчиллик йўқлигини кескин танқид остига олди. Германиялик мутахассис АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогун билан боғлиқ вазиятдан сўнг, ўзининг норозилигини ҳазил аралаш киноя билан ифода этди. Ушбу ҳолат халқаро футбол ҳамжамиятида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гап шундаки, АҚШ терма жамоаси юлдузи Фоларин Балогун Босния ва Ҳерсеговинага қарши ўйинда тўғридан-тўғри қизил карточка олганига қарамай, FIFA интизом кодексининг 27-моддасини қўллаб, унинг дисквалификациясини кейинга қолдирди. Натижада футболчи Белгияга қарши нимчорак финал ўйинида майдонга тушиш ҳуқуқини қўлга киритди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Томас Тухел бундай қарордан ҳайратда эканини яширмаган.

Сиёсий аралашув ва FIFA қарори

Вазиятга АҚШнинг янги сайланган президенти Доналд Трампнинг аралашгани ҳақидаги хабарлар воқеага сиёсий тус берди. Маълумотларга кўра, Трамп FIFA президенти Жанни Инфантино билан боғланиб, Балогун масаласини кўриб чиқишни сўраган. Шундан сўнг, Доналд Трамп ўзининг Truth Social тармоғида Англия сардори Гарри Кейнни "АЖОЙИБ ўйинчи" деб атаб, унга юқори баҳо берган.

Англиянинг Мексика устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг, Томас Тухелга Гарри Кейн ҳам ўз жамоадоши Жарелл Қуансаҳнинг қизил карточкасини бекор қилиш учун Трампдан ёрдам сўраши керакми, деган савол берилди. Жарелл Қуансаҳ Мексика билан баҳсда майдондан четлатилган эди. Тухел бу саволга киноя билан: "Балки, бу яхши бошланғич нуқтадир", — дея жавоб қайтарди.

Қарорлардаги номувофиқлик муаммоси

Томас Тухел ҳакамлар ва VAR тизими томонидан қабул қилинган қарорларнинг қайта кўриб чиқилиши футболнинг мантиқий асосларига путур етказишидан хавотирда. Унинг фикрича, агар ҳар бир сариқ ёки қизил карточка устидан шикоят қилиниб, сиёсий босим остида бекор қилинаверса, ўйин тартиби бузилади.

"Бу қаерда тўхтайди? Мен қоидаларни тушунмай қолдим. Агар Деклан Рисе олган сариқ карточка нотўғри бўлса, уни ҳам қайтариб беришадими? Ёки Франциядан Майкл Олисе олган карточкани-чи? Биз энди ҳар бир қарор устидан чексиз баҳслашишимиз мумкин. Чизиқ қаерга тортилишини билмоқчиман, лекин менда бу саволга жавоб йўқ", — дея таъкидлади мураббий.

Ҳозирда Англия терма жамоаси Жарелл Қуансаҳнинг дисквалификацияси бўйича аниқ бир қарор кутмоқда. Бироқ Балогун билан боғлиқ прецедент футбол оламида қоидалар ҳамма учун бир хил эмаслиги ҳақидаги гумонларни кучайтириб юборди. Томас Тухел бошчилигидаги "Уч шерлар" эса навбатдаги муҳим баҳсларга тайёргарликни давом эттирмоқда.

Томас ТухелГарри КейнFIFAАнглияДоналд Трамп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқдаЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқдаБугун, 13:22Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...Бугун, 13:19Жуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорладиЖуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорладиБугун, 12:57Эрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот бердиЭрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот бердиБугун, 12:32Неймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиНеймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиБугун, 12:12Гарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариГарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариБугун, 11:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди