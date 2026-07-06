Қийноққа солинган фаластинлик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқат
Исроил ҳарбийлари томонидан ҳибсга олинган ғазолик эркакнинг қўллари, кўзлари ва танаси боғланган, ўзи эса узун ёғоч таёқ ёрдамида каравотга юзтубан маҳкамланган ҳолда акс этган сурат ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Мазкур тасвир катта муҳокамаларга сабаб бўлганидан сўнг Исроил расмийлари ички суриштирув ишларини бошлаганини маълум қилди. Бу ҳақда Al Jazeera хабар берди.
Тарқалган суратда ғазолик эркак ечинтирилган ва каравотга юзтубан боғлаб қўйилган ҳолда тасвирланган. Исроил томони ушбу сурат ҳақиқий эканини тасдиқлар экан, бундай ҳолат мамлакат ҳарбийларининг хизмат қадриятлари ва қоидаларига мутлақо мос келмаслигини билдирди. Шу билан бирга, расмийлар ҳозиргача суратдаги шахснинг кимлиги ва у қаерда сақланаётганига оид маълумотларни ошкор қилмади.
Маълум бўлишича, сурат Instagram ижтимоий тармоғига иброний тилидаги «Хайрли тонг» ёзуви билан жойлаштирилган. Кейинчалик эса ушбу пост эгасининг аккаунти ўчириб ташланган. Исроил армияси воқеа юзасидан текширув олиб борилаётгани ва айбдорлар аниқланса, улар қонун олдида жавоб бериши мумкинлигини маълум қилди.
Суратни кўрган Абу Нассар ундаги эркак унинг ўғли — Усама эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ўғлини танасидаги белгилари орқали таниб олган.
«Мен унинг танасидаги ҳар бир белгини яхши биламан. Ўғлимнинг оёғида шиш ва чандиқлар бор эди. Суратдаги эркакнинг чап оёғида ҳам худди шу белгиларни кўрдим», — деди у.
Яқинларининг айтишича, Усама жорий йилнинг март ойида Исроил ва ҲАМАС ўртасидаги сулҳ даврида “Сариқ чизиқ” яқинида қўлга олинган. У 19 март куни 1,5 ёшли фарзанди билан бирга ушланган. Кичик бола ўша куниёқ озод қилинган, бироқ қариндошлари унинг оёқларида сигарет куйдирилганига ўхшаш жароҳат излари бўлганини иддао қилган.
Исроил ҳарбийлари эса чақалоққа нисбатан зўравонлик қўллангани ҳақидаги айбловларни рад этди. Армия маълумотига кўра, боланинг оёқларидаги излар аскарлар Усамани “Сариқ чизиқ”қа яқинлашишдан тўхтатиш учун отган огоҳлантирувчи ўқлар оқибатида пайдо бўлган. Ҳозирча мазкур воқеа юзасидан суриштирув ишлари давом этмоқда.
…