Қийноққа солинган фаластинлик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқат

·0·Дунё
Қийноққа солинган фаластинлик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқат

Исроил ҳарбийлари томонидан ҳибсга олинган ғазолик эркакнинг қўллари, кўзлари ва танаси боғланган, ўзи эса узун ёғоч таёқ ёрдамида каравотга юзтубан маҳкамланган ҳолда акс этган сурат ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Мазкур тасвир катта муҳокамаларга сабаб бўлганидан сўнг Исроил расмийлари ички суриштирув ишларини бошлаганини маълум қилди. Бу ҳақда Al Jazeera хабар берди.

Тарқалган суратда ғазолик эркак ечинтирилган ва каравотга юзтубан боғлаб қўйилган ҳолда тасвирланган. Исроил томони ушбу сурат ҳақиқий эканини тасдиқлар экан, бундай ҳолат мамлакат ҳарбийларининг хизмат қадриятлари ва қоидаларига мутлақо мос келмаслигини билдирди. Шу билан бирга, расмийлар ҳозиргача суратдаги шахснинг кимлиги ва у қаерда сақланаётганига оид маълумотларни ошкор қилмади.

Маълум бўлишича, сурат Instagram ижтимоий тармоғига иброний тилидаги «Хайрли тонг» ёзуви билан жойлаштирилган. Кейинчалик эса ушбу пост эгасининг аккаунти ўчириб ташланган. Исроил армияси воқеа юзасидан текширув олиб борилаётгани ва айбдорлар аниқланса, улар қонун олдида жавоб бериши мумкинлигини маълум қилди.

Суратни кўрган Абу Нассар ундаги эркак унинг ўғли — Усама эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ўғлини танасидаги белгилари орқали таниб олган.

«Мен унинг танасидаги ҳар бир белгини яхши биламан. Ўғлимнинг оёғида шиш ва чандиқлар бор эди. Суратдаги эркакнинг чап оёғида ҳам худди шу белгиларни кўрдим», — деди у.

Яқинларининг айтишича, Усама жорий йилнинг март ойида Исроил ва ҲАМАС ўртасидаги сулҳ даврида “Сариқ чизиқ” яқинида қўлга олинган. У 19 март куни 1,5 ёшли фарзанди билан бирга ушланган. Кичик бола ўша куниёқ озод қилинган, бироқ қариндошлари унинг оёқларида сигарет куйдирилганига ўхшаш жароҳат излари бўлганини иддао қилган.

Исроил ҳарбийлари эса чақалоққа нисбатан зўравонлик қўллангани ҳақидаги айбловларни рад этди. Армия маълумотига кўра, боланинг оёқларидаги излар аскарлар Усамани “Сариқ чизиқ”қа яқинлашишдан тўхтатиш учун отган огоҳлантирувчи ўқлар оқибатида пайдо бўлган. Ҳозирча мазкур воқеа юзасидан суриштирув ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

5 минг йиллик сир: Стоунхенж тошлари у ерга қандай келиб қолган?5 минг йиллик сир: Стоунхенж тошлари у ерга қандай келиб қолган?Бугун, 13:28Қулупнай савдоси жанжалга айланди: Ўш бозоридаги можароҚулупнай савдоси жанжалга айланди: Ўш бозоридаги можароБугун, 13:22АҚШнинг бир нечта штатида Мустақиллик куни отишмалар билан якунландиАҚШнинг бир нечта штатида Мустақиллик куни отишмалар билан якунландиБугун, 12:32Бразилия Жаҳон чемпионати билан хайрлашди, Неймарнинг кўз ёши муҳокамада!Бразилия Жаҳон чемпионати билан хайрлашди, Неймарнинг кўз ёши муҳокамада!Бугун, 12:18Киевга ҳужумдан сўнг 24 киши жароҳат билан шифохонага тушдиКиевга ҳужумдан сўнг 24 киши жароҳат билан шифохонага тушдиБугун, 12:11Туркияда денгиз тўшагида узоқлашиб кетган бола қутқариб қолиндиТуркияда денгиз тўшагида узоқлашиб кетган бола қутқариб қолиндиБугун, 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди