Туркияда денгиз тўшагида узоқлашиб кетган бола қутқариб қолинди

·1·Дунё
Туркияда денгиз тўшагида узоқлашиб кетган бола қутқариб қолинди

Туркиянинг Айдин вилоятида кичик қизалоқ денгиз тўшагида сув ўртасигача узоқлашиб кетди. У ёрдам сўраганидан кейин воқеа ҳақида Соҳил хавфсизлиги хизматига хабар берилган.

Қутқарувчилар қисқа вақт ичида ҳудудга етиб бориб, қизалоқни хавфсиз жойга олиб чиққан. Унинг аҳволи назоратдан ўтказилганидан сўнг, ваҳимага тушган оила аъзоларига топширилган.

Ҳодиса вақтида қизалоқнинг соҳилдан қанча масофага узоқлашгани ва унга тиббий ёрдам керак бўлган-бўлмагани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киевга оммавий ҳужум: камида 7 киши ҳалок бўлдиКиевга оммавий ҳужум: камида 7 киши ҳалок бўлдиБугун, 12:01Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқдиОлимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқдиБугун, 09:54Космик ҳожатхонани тозалаган қиз Марс лойиҳасига раҳбар бўлдиКосмик ҳожатхонани тозалаган қиз Марс лойиҳасига раҳбар бўлдиКеча, 22:26Цунами лақабли ит 26 инсонни вайроналар остидан тирик топдиЦунами лақабли ит 26 инсонни вайроналар остидан тирик топдиКеча, 21:58Венесуэлада зилзила қурбонлари сони 3 мингга яқинлашдиВенесуэлада зилзила қурбонлари сони 3 мингга яқинлашдиКеча, 21:52Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?Кеча, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди