Туркияда денгиз тўшагида узоқлашиб кетган бола қутқариб қолинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Туркиянинг Айдин вилоятида кичик қизалоқ денгиз тўшагида сув ўртасигача узоқлашиб кетди. У ёрдам сўраганидан кейин воқеа ҳақида Соҳил хавфсизлиги хизматига хабар берилган.
Қутқарувчилар қисқа вақт ичида ҳудудга етиб бориб, қизалоқни хавфсиз жойга олиб чиққан. Унинг аҳволи назоратдан ўтказилганидан сўнг, ваҳимага тушган оила аъзоларига топширилган.
Ҳодиса вақтида қизалоқнинг соҳилдан қанча масофага узоқлашгани ва унга тиббий ёрдам керак бўлган-бўлмагани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…