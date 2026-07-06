5 минг йиллик сир: Стоунхенж тошлари у ерга қандай келиб қолган?

·1·Дунё
5 минг йиллик сир: Стоунхенж тошлари у ерга қандай келиб қолган?

Британиянинг Эксетер университети тадқиқотчиси доктор Сюзан Грини Стоунхенж қурилишида ишлатилган улкан тошлар қандай ташилганига оид янги илмий назарияни илгари сурди. Бу ҳақда The Independent нашри хабар берди.

Тадқиқот English Heritage ташкилоти билан ҳамкорликда амалга оширилган. Олимларнинг таъкидлашича, тахминан 5 минг йил аввал барпо этилган Стоунхенж дастлаб Уэлсдан олиб келинган мовий тошлардан қурилган. Бир неча аср ўтгач эса уларнинг ўрнини оғир сарсен тошлари эгаллаган.

Tumanli kenglikda qadimiy Stounxenj yodgorligi qad ko‘tarib turibdi.

Маълум бўлишича, ҳар бири қарийб 25 тонна келадиган бу тошлар ёдгорликдан тахминан 24 километр узоқликда жойлашган Марлборо Даунс ҳудудидан олиб келинган. Олимлар тахминан бир аср аввал Индонезияда олинган тарихий суратларни таҳлил қилиб, мегалитлар ёғочдан қурилган махсус йўлкалар — ўзига хос рельслар орқали ташилган бўлиши мумкин, деган хулосага келди.

Доктор Сюзан Гринининг айтишича, авваллари улкан тошлар ғилдиракли чаналар ёрдамида кўчирилган, деган қараш устун эди. Бироқ янги далиллар бу назарияни шубҳа остига қўймоқда. Унинг фикрича, Стоунхенж қурувчилари ҳам ботқоқ ва қийин ҳудудларда айнан ёғоч рельслардан фойдаланган бўлиши эҳтимолдан йироқ эмас.

Arqon bilan bogʻlangan ulkan tosh blok yogʻoch gʻoʻlalardan yasalgan platforma ustida turibdi.

Тадқиқотчиларнинг баҳолашича, неолит даври инсонлари бундай иншоотларни қуриш учун етарли даражада ёғочга ишлов бериш маҳоратига эга бўлган. Бундай йўлларнинг узунлиги тахминан 4,8 километр бўлгани тахмин қилинмоқда.

Мутахассислар тошларни кўчириш ишларида кўплаб эркаклар ва аёллар қатнашганини ҳам таъкидламоқда. Бу фикрни қурувчилар яшаган Даррингтон Уоллс ҳудудидан топилган улкан зиёфат излари ҳам тасдиқлайди. Бугунги кунда English Heritage тасарруфида бўлган Стоунхенж дунёдаги энг машҳур тарихий ёдгорликлардан бири бўлиб, уни ҳар йили 1 миллиондан ортиқ сайёҳ зиёрат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қулупнай савдоси жанжалга айланди: Ўш бозоридаги можароҚулупнай савдоси жанжалга айланди: Ўш бозоридаги можароБугун, 13:22АҚШнинг бир нечта штатида Мустақиллик куни отишмалар билан якунландиАҚШнинг бир нечта штатида Мустақиллик куни отишмалар билан якунландиБугун, 12:32Бразилия Жаҳон чемпионати билан хайрлашди, Неймарнинг кўз ёши муҳокамада!Бразилия Жаҳон чемпионати билан хайрлашди, Неймарнинг кўз ёши муҳокамада!Бугун, 12:18Киевга ҳужумдан сўнг 24 киши жароҳат билан шифохонага тушдиКиевга ҳужумдан сўнг 24 киши жароҳат билан шифохонага тушдиБугун, 12:11Туркияда денгиз тўшагида узоқлашиб кетган бола қутқариб қолиндиТуркияда денгиз тўшагида узоқлашиб кетган бола қутқариб қолиндиБугун, 12:02Киевга оммавий ҳужум: камида 7 киши ҳалок бўлдиКиевга оммавий ҳужум: камида 7 киши ҳалок бўлдиБугун, 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди