Бразилия Жаҳон чемпионати билан хайрлашди, Неймарнинг кўз ёши муҳокамада!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бразилия терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Норвегияга қарши майдонга тушди. Учрашув 1:2 ҳисобида Норвегия фойдасига якунланди ва шу тариқа Бразилия мусобақадаги иштирокини тугатди.
Баҳсдан сўнг Неймар ҳиссиётларини яшира олмади. У майдонда кўз ёшини тия олмай қолди. Футболчининг бу ҳолати акс этган кадрлар қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Фойдаланувчилар Неймарнинг кўз ёшларига турлича муносабат билдирди. Айримлар унинг терма жамоага бўлган муносабати ва мағлубиятдан қаттиқ таъсирланганини ёзган бўлса, бошқалар Бразилиянинг ўйинини танқид қилди.
Норвегия эса тарихий ғалабани қўлга киритиб, кейинги босқичга йўл олди. Бразилия учун эса бу учрашув Жаҳон чемпионатидаги сўнгги баҳс бўлди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…