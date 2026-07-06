Киевга ҳужумдан сўнг 24 киши жароҳат билан шифохонага тушди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Россия Қуролли кучларининг тун давомида Украина пойтахти Киевга уюштирган ҳаво ҳужумлари оқибатида камида 7 киши ҳалок бўлди.
Дастлабки маълумотларга кўра, яна 24 киши турли даражада тан жароҳати олган. Жабрланганларга тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.
Ҳужум натижасида шаҳарнинг айрим ҳудудларида вайронагарчиликлар юзага келгани айтилмоқда. Қурбонлар ва жабрланганлар сонига оид маълумотлар янгиланиши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…