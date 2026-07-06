Бекободда 150 млн сўмлик товарларни яширинча олиб киришга уриниш фош этилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бекобод» темир йўл чегара божхона постида «Хўжанд–Волгоград» йўналишидаги халқаро поезд текширилганда, йўловчилардан бирининг юкида декларация қилинмаган товарлар аниқланди.
Йўловчи оғзаки сўровда ҳам ушбу маҳсулотлар ҳақида маълумот бермаган. Багаж кўздан кечирилганда 2 минг қути «Esse Change» тамаки маҳсулоти, 111 та тиббий буюм ва 12 литр алкоголь топилди.
Товарларнинг бир қисмида акциз маркалари бўлмаган. Тиббий буюмларнинг сифати ҳам тасдиқланмагани айтилмоқда.
Дастлабки баҳолашга кўра, мусодара қилинган маҳсулотларнинг умумий қиймати 150 млн сўмга тенг. Улар мамлакат ҳудудида қайта сотиш учун олиб кирилаётгани аниқланган.
Мазкур ҳолат бўйича божхона органлари текширув ҳаракатларини давом эттирмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…