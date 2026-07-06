Хавфсизлик камарини кимлар тақмаслиги мумкин?
Ўзбекистонда ҳайдовчи ва олд ўриндиқдаги йўловчи автомобиль ҳаракатини бошлашдан олдин хавфсизлик камарини тақиши шарт. Бироқ қонунчиликда айрим шахслар ва вазиятлар учун бу талабдан истиснолар ҳам белгиланган.
Қоида конструкциясида хавфсизлик камари назарда тутилган барча транспорт воситаларига тааллуқли.
12 ёшгача бўлган болаларга истисно бор
Автомобилнинг орқа ўриндиғида ўтирган 12 ёшгача бўлган болалар хавфсизлик камарини тақиш мажбуриятидан озод этилган.
Бироқ бу боланинг хавфсизлигига эътибор бермаслик мумкин дегани эмас. Уни ёши ва вазнига мос махсус болалар ўриндиғи ёки бошқа ушлаб турувчи воситалардан фойдаланган ҳолда ташиш хавфни камайтиради.
Ҳомиладор аёллар ва айрим беморлар
Ҳомиладор аёлларга хавфсизлик камарини тақмасликка рухсат берилган.
Шунингдек, соғлиғи туфайли камардан фойдалана олмайдиган беморлар ҳам ушбу талабдан озод этилади. Бунда инсоннинг тиббий ҳолати хавфсизлик камарини тақишга тўсқинлик қилиши назарда тутилади.
Инструкторларга ҳам рухсат берилган
Ўқувчи ўқув-машқ транспорт воситасини бошқараётган вақтда амалий машғулот инструктори хавфсизлик камарини тақмаслиги мумкин.
Бу истисно автомототранспорт ёки шаҳар электр транспортини бошқаришни ўргатувчи инструкторларга тегишли.
Махсус хизмат транспортлари
Хизмат вазифасини бажараётган айрим махсус транспорт воситалари ҳайдовчилари ва йўловчиларига ҳам камар тақмасликка рухсат этилади.
Бундай транспорт:
кўк ёки қизил ялтироқ маёқча билан жиҳозланган;
махсус рангли бўёқ схемасига эга;
тегишли хизмат ёзувлари туширилган бўлиши керак.
Истисно фақат улар хизмат вазифасини бажараётган вақтда амал қилади.
Қолганлар учун камар тақиш мажбурий
Юқоридаги ҳолатлардан ташқари, транспорт воситаси ҳайдовчиси ва олд ўриндиқдаги йўловчи хавфсизлик камарини тақиши шарт.
Бу талаб оддий расмиятчилик эмас. Камар йўл-транспорт ҳодисаси вақтида оғир жароҳатланиш ва ҳалок бўлиш хавфини камайтиришга қаратилган. Шунинг учун автомобилни ҳаракатга келтиришдан олдин бир неча сония ажратиб, камарни тақиш энг оддий, аммо энг муҳим хавфсизлик чораларидан биридир.
…