Хавфсизлик камарини кимлар тақмаслиги мумкин?

·22·Жамият
Хавфсизлик камарини кимлар тақмаслиги мумкин?

Ўзбекистонда ҳайдовчи ва олд ўриндиқдаги йўловчи автомобиль ҳаракатини бошлашдан олдин хавфсизлик камарини тақиши шарт. Бироқ қонунчиликда айрим шахслар ва вазиятлар учун бу талабдан истиснолар ҳам белгиланган.

Қоида конструкциясида хавфсизлик камари назарда тутилган барча транспорт воситаларига тааллуқли.

12 ёшгача бўлган болаларга истисно бор

Автомобилнинг орқа ўриндиғида ўтирган 12 ёшгача бўлган болалар хавфсизлик камарини тақиш мажбуриятидан озод этилган.

Бироқ бу боланинг хавфсизлигига эътибор бермаслик мумкин дегани эмас. Уни ёши ва вазнига мос махсус болалар ўриндиғи ёки бошқа ушлаб турувчи воситалардан фойдаланган ҳолда ташиш хавфни камайтиради.

Ҳомиладор аёллар ва айрим беморлар

Ҳомиладор аёлларга хавфсизлик камарини тақмасликка рухсат берилган.

Шунингдек, соғлиғи туфайли камардан фойдалана олмайдиган беморлар ҳам ушбу талабдан озод этилади. Бунда инсоннинг тиббий ҳолати хавфсизлик камарини тақишга тўсқинлик қилиши назарда тутилади.

Инструкторларга ҳам рухсат берилган

Ўқувчи ўқув-машқ транспорт воситасини бошқараётган вақтда амалий машғулот инструктори хавфсизлик камарини тақмаслиги мумкин.

Бу истисно автомототранспорт ёки шаҳар электр транспортини бошқаришни ўргатувчи инструкторларга тегишли.

Махсус хизмат транспортлари

Хизмат вазифасини бажараётган айрим махсус транспорт воситалари ҳайдовчилари ва йўловчиларига ҳам камар тақмасликка рухсат этилади.

Бундай транспорт:

  • кўк ёки қизил ялтироқ маёқча билан жиҳозланган;

  • махсус рангли бўёқ схемасига эга;

  • тегишли хизмат ёзувлари туширилган бўлиши керак.

Истисно фақат улар хизмат вазифасини бажараётган вақтда амал қилади.

Қолганлар учун камар тақиш мажбурий

Юқоридаги ҳолатлардан ташқари, транспорт воситаси ҳайдовчиси ва олд ўриндиқдаги йўловчи хавфсизлик камарини тақиши шарт.

Бу талаб оддий расмиятчилик эмас. Камар йўл-транспорт ҳодисаси вақтида оғир жароҳатланиш ва ҳалок бўлиш хавфини камайтиришга қаратилган. Шунинг учун автомобилни ҳаракатга келтиришдан олдин бир неча сония ажратиб, камарни тақиш энг оддий, аммо энг муҳим хавфсизлик чораларидан биридир.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлари“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлариБугун, 13:18Бекободда 150 млн сўмлик товарларни яширинча олиб киришга уриниш фош этилдиБекободда 150 млн сўмлик товарларни яширинча олиб киришга уриниш фош этилдиБугун, 13:09Инсон вафот этса, унинг Facebook ва Instagram саҳифаси нима бўлади?Инсон вафот этса, унинг Facebook ва Instagram саҳифаси нима бўлади?Бугун, 13:05Tashkent City'да жазирамада декоратив ҳовузга тушиб чўмилган икки эркак муҳокама марказида! (видео)Tashkent City'да жазирамада декоратив ҳовузга тушиб чўмилган икки эркак муҳокама марказида! (видео)Бугун, 12:08Андижонда сохта чеклар орқали 38,3 млрд сўм талон-торож қилинди...Андижонда сохта чеклар орқали 38,3 млрд сўм талон-торож қилинди...Бугун, 11:36Магистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топшириладиМагистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топшириладиБугун, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди