ЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқда

·12·Спорт
ЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқда

2026 йилги жаҳон чемпионатида навбатдаги ўйин куни якунланди. 1/8 финал баҳсларидан сўнг тўпурарлар пойгасида Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд бир хил натижа билан пешқадам бўлиб турибди.

Учала суперюлдуз ҳам еттитадан гол урган. Энди «Олтин бутса» учун кураш плей-оффнинг ҳал қилувчи босқичларида янада қизийди.

Уч ҳужумчида еттитадан гол

Аргентина етакчиси Лионель Месси, Франция сардори Килиан Мбаппе ва Норвегия ҳужумчиси Эрлинг Холанд жорий мундиалда рақиблар дарвозасини етти мартадан ишғол қилган.

Бироқ Мбаппе Месси ва Холандга нисбатан битта кўпроқ учрашувда майдонга тушган. Шу сабаб голлар самарадорлиги бўйича аргентиналик ва норвегиялик форвардларнинг кўрсаткичи бироз юқорироқ.

Энг муҳими, ҳар учала футболчининг жамоаси ҳам мусобақадаги иштирокини давом эттирмоқда. Демак, етти голлик натижа ҳали якуний эмас.

Гарри Кейн етакчиларга яқинлашди

Англия миллий жамоаси сардори Гарри Кейн олтита гол билан тўпурарлар пойгасида кейинги ўринни эгаллаб турибди.

Кейннинг жамоаси ҳам чоракфиналга чиққан. Шу боис «Бавария» ҳужумчиси навбатдаги баҳсларда гол уриб, етакчиларга етиб олиш ёки уларни ортда қолдириш имкониятига эга.

Тўртта гол урган футболчилар

Тўпурарлар рўйхатининг кейинги поғонасида тўрттадан гол урган футболчилар жойлашган:

  • Винисиус Жуниор — Бразилия;

  • Исмаила Сарр — Сенегал;

  • Микель Оярсабаль — Испания;

  • Усман Дембеле — Франция.

Бразилия мундиални тарк этгани сабаб Винисиус ўз натижасини яхшилай олмайди. Қолган футболчилар эса плей-офф баҳсларида курашни давом эттирмоқда.

Роналду ҳисобида учта гол бор

Португалия миллий жамоаси етакчиси Криштиану Роналду ҳозирга қадар учта гол уришга муваффақ бўлган.

41 ёшли форвард учун бу сўнгги жаҳон чемпионати экани айтилмоқда. Шу сабаб унинг ҳар бир кейинги учрашуви ҳам Португалия, ҳам шахсий рекордлари учун алоҳида аҳамият касб этади.

«Олтин бутса» учун асосий даъвогарлар

Ҳозирги ҳолатда тўпурарлар пойгасининг юқори қисми қуйидагича:

Футболчи

Терма жамоа

Гол

Лионель Месси

Аргентина

7

Килиан Мбаппе

Франция

7

Эрлинг Холанд

Норвегия

7

Гарри Кейн

Англия

6

Винисиус Жуниор

Бразилия

4

Исмаила Сарр

Сенегал

4

Микель Оярсабаль

Испания

4

Усман Дембеле

Франция

4

Криштиану Роналду

Португалия

3

Мундиал 19 июлда якунланади

2026 йилги жаҳон чемпионати АҚШ, Мексика ва Канадада ўтказилмоқда. Турнир 11 июнда бошланган бўлиб, финал учрашуви 19 июль куни бўлиб ўтади.

Аргентина мусобақада амалдаги жаҳон чемпиони мақомида иштирок этмоқда. Энди мухлисларни нафақат бош соврин, балки Месси, Мбаппе ва Холанд ўртасидаги «Олтин бутса» жанги ҳам кутиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...Бугун, 13:19Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?Бугун, 13:15Жуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорладиЖуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорладиБугун, 12:57Эрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот бердиЭрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот бердиБугун, 12:32Неймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиНеймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиБугун, 12:12Гарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариГарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариБугун, 11:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди