ЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқда
2026 йилги жаҳон чемпионатида навбатдаги ўйин куни якунланди. 1/8 финал баҳсларидан сўнг тўпурарлар пойгасида Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд бир хил натижа билан пешқадам бўлиб турибди.
Учала суперюлдуз ҳам еттитадан гол урган. Энди «Олтин бутса» учун кураш плей-оффнинг ҳал қилувчи босқичларида янада қизийди.
Уч ҳужумчида еттитадан гол
Аргентина етакчиси Лионель Месси, Франция сардори Килиан Мбаппе ва Норвегия ҳужумчиси Эрлинг Холанд жорий мундиалда рақиблар дарвозасини етти мартадан ишғол қилган.
Бироқ Мбаппе Месси ва Холандга нисбатан битта кўпроқ учрашувда майдонга тушган. Шу сабаб голлар самарадорлиги бўйича аргентиналик ва норвегиялик форвардларнинг кўрсаткичи бироз юқорироқ.
Энг муҳими, ҳар учала футболчининг жамоаси ҳам мусобақадаги иштирокини давом эттирмоқда. Демак, етти голлик натижа ҳали якуний эмас.
Гарри Кейн етакчиларга яқинлашди
Англия миллий жамоаси сардори Гарри Кейн олтита гол билан тўпурарлар пойгасида кейинги ўринни эгаллаб турибди.
Кейннинг жамоаси ҳам чоракфиналга чиққан. Шу боис «Бавария» ҳужумчиси навбатдаги баҳсларда гол уриб, етакчиларга етиб олиш ёки уларни ортда қолдириш имкониятига эга.
Тўртта гол урган футболчилар
Тўпурарлар рўйхатининг кейинги поғонасида тўрттадан гол урган футболчилар жойлашган:
Винисиус Жуниор — Бразилия;
Исмаила Сарр — Сенегал;
Микель Оярсабаль — Испания;
Усман Дембеле — Франция.
Бразилия мундиални тарк этгани сабаб Винисиус ўз натижасини яхшилай олмайди. Қолган футболчилар эса плей-офф баҳсларида курашни давом эттирмоқда.
Роналду ҳисобида учта гол бор
Португалия миллий жамоаси етакчиси Криштиану Роналду ҳозирга қадар учта гол уришга муваффақ бўлган.
41 ёшли форвард учун бу сўнгги жаҳон чемпионати экани айтилмоқда. Шу сабаб унинг ҳар бир кейинги учрашуви ҳам Португалия, ҳам шахсий рекордлари учун алоҳида аҳамият касб этади.
«Олтин бутса» учун асосий даъвогарлар
Ҳозирги ҳолатда тўпурарлар пойгасининг юқори қисми қуйидагича:
Футболчи
Терма жамоа
Гол
Лионель Месси
Аргентина
7
Килиан Мбаппе
Франция
7
Эрлинг Холанд
Норвегия
7
Гарри Кейн
Англия
6
Винисиус Жуниор
Бразилия
4
Исмаила Сарр
Сенегал
4
Микель Оярсабаль
Испания
4
Усман Дембеле
Франция
4
Криштиану Роналду
Португалия
3
Мундиал 19 июлда якунланади
2026 йилги жаҳон чемпионати АҚШ, Мексика ва Канадада ўтказилмоқда. Турнир 11 июнда бошланган бўлиб, финал учрашуви 19 июль куни бўлиб ўтади.
Аргентина мусобақада амалдаги жаҳон чемпиони мақомида иштирок этмоқда. Энди мухлисларни нафақат бош соврин, балки Месси, Мбаппе ва Холанд ўртасидаги «Олтин бутса» жанги ҳам кутиб турибди.
…