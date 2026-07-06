Германияда жазирама иссиқ оқибатида 800 дан ортиқ киши вафот этди

·0·Дунё
Германияда жазирама иссиқ оқибатида 800 дан ортиқ киши вафот этди

Германияда апрель ойи бошидан июнь охиригача давом этган жазирама даврида 800 дан ортиқ киши вафот этган. Роберт Кох институти бу рақамларни 6 апрелдан 21 июнгача бўлган давр бўйича ҳисоблаб чиққан.

Ҳисоботда айтилишича, иссиқ ҳаво айниқса сурункали касалликлари бор одамлар учун хавфли бўлган. Кўплаб ҳолатларда юқори ҳарорат мавжуд касалликларни оғирлаштирган ва бу ўлимга олиб келган.

Иссиқлик билан боғлиқ ўлимлар тиббий ҳужжатларда ҳар доим ҳам алоҳида кўрсатилмайди. Шу сабаб мутахассислар ҳақиқий кўламни статистик усуллар орқали баҳолайди.

Бунинг учун Федерал статистика бошқармасининг ўлим ҳолатлари ҳақидаги маълумотлари ҳамда мамлакат бўйлаб жойлашган 52 та метеостанциянинг ҳарорат кўрсаткичлари ўрганилган.

Энг кўп қурбонлар 85 ёш ва ундан катта фуқаролар орасида қайд этилган. Уларнинг сони қарийб 500 нафарни ташкил қилган. 75–84 ёшлилар орасида 190 та, 65–74 ёшлилар орасида 80 та ўлим ҳолати аниқланган. 65 ёшдан кичиклар орасида эса 40 га яқин киши вафот этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

5000 еврогача маош: Италия шифокорлар учун танлов очди5000 еврогача маош: Италия шифокорлар учун танлов очдиБугун, 19:07Трамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилдиТрамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилдиБугун, 19:04Мисрнинг улкан ҳарбий штаби расман иш бошладиМисрнинг улкан ҳарбий штаби расман иш бошладиБугун, 19:00Франциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирландиФранциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирландиБугун, 18:58Али Хоманаий билан видолашув маросимида қизил байроқ пайдо бўлдиАли Хоманаий билан видолашув маросимида қизил байроқ пайдо бўлдиБугун, 16:36Қўнишга сониялар қолганда самолётга мушак келиб урилдиҚўнишга сониялар қолганда самолётга мушак келиб урилдиБугун, 15:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди