Жуд Беллингҳэм: «Раҳбарларингизга эртага ишга бормаслигингизни айтинг»
Англия миллий жамоаси яримҳимоячиси Жуд Беллингҳэм ЖЧ-2026 1/8 финалида Мексика устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг мухлисларга ҳиссиётли мурожаат қилди.
23 ёшли футболчи учрашувда дубль қайд этиб, Англияни чоракфиналга олиб чиқди ва баҳснинг энг яхши ўйинчиси деб топилди.
«Раҳбарингизга ёзинг»
Беллингҳэм ғалабадан кейин Англияда байрам бошланганини тасаввур қилаётганини айтди ва мухлисларга ҳазиломуз тавсия берди.
«Раҳбарларингизга ёзинг ва эртага ишга бормаслигингизни айтинг», — деди футболчи.
Унинг фикрича, Англиянинг турли ҳудудларида яшаётган ва турли касбларда ишлайдиган мухлислар айни пайтда битта жамоа атрофида бирлашган.
«Ҳозир Англияда хаос бўлаётганини тасаввур қиляпман»
«Реал» яримҳимоячиси мамлакатдаги байрам муҳитини кўз олдига келтиришини таъкидлади.
«Ҳозир Англияда ғалабамизни нишонлаш орқали қандай хаос бўлаётганини тасаввур қила оламан. Қаердан эканингиз ёки нима иш қилишингиздан қатъи назар, барча мухлислар бирга байрам қилаётганини ҳис қиляпман», — дея унинг сўзларини BBC келтирди.
Беллингҳэм орзуси амалга ошганини айтди
Футболчининг таъкидлашича, унинг болаликдаги асосий орзуларидан бири Англия миллий жамоаси сафида ўйнаш ва мамлакат мухлисларига унутилмас кечалар тақдим этиш бўлган.
«Менинг орзум Англия миллий жамоасининг бир қисми бўлиш, мамлакатни бирлаштириш ва одамларга узоқ йиллар эслаб юрадиган шундай оқшомларни тақдим этиш эди», — деди у.
«Жамоамиз билан жуда фахрланаман»
Беллингҳэм Мексикага қарши оғир ва кескин баҳсда жамоа кўрсатган характерни юқори баҳолади.
«Жамоамиз билан жуда фахрланаман. Биз амалга оширган иш чиндан ҳам ҳайратланарли», — деди футболчи.
Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг Англия чоракфиналга йўл олди. Беллингҳэм эса дубль ва яна бир ёрқин ўйин билан жамоанинг асосий қаҳрамонига айланди.
…