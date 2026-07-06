Жуд Беллингҳэм: «Раҳбарларингизга эртага ишга бормаслигингизни айтинг»

·46·Спорт
Жуд Беллингҳэм: «Раҳбарларингизга эртага ишга бормаслигингизни айтинг»

Англия миллий жамоаси яримҳимоячиси Жуд Беллингҳэм ЖЧ-2026 1/8 финалида Мексика устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг мухлисларга ҳиссиётли мурожаат қилди.

23 ёшли футболчи учрашувда дубль қайд этиб, Англияни чоракфиналга олиб чиқди ва баҳснинг энг яхши ўйинчиси деб топилди.

«Раҳбарингизга ёзинг»

Беллингҳэм ғалабадан кейин Англияда байрам бошланганини тасаввур қилаётганини айтди ва мухлисларга ҳазиломуз тавсия берди.

«Раҳбарларингизга ёзинг ва эртага ишга бормаслигингизни айтинг», — деди футболчи.

Унинг фикрича, Англиянинг турли ҳудудларида яшаётган ва турли касбларда ишлайдиган мухлислар айни пайтда битта жамоа атрофида бирлашган.

«Ҳозир Англияда хаос бўлаётганини тасаввур қиляпман»

«Реал» яримҳимоячиси мамлакатдаги байрам муҳитини кўз олдига келтиришини таъкидлади.

«Ҳозир Англияда ғалабамизни нишонлаш орқали қандай хаос бўлаётганини тасаввур қила оламан. Қаердан эканингиз ёки нима иш қилишингиздан қатъи назар, барча мухлислар бирга байрам қилаётганини ҳис қиляпман», — дея унинг сўзларини BBC келтирди.

Беллингҳэм орзуси амалга ошганини айтди

Футболчининг таъкидлашича, унинг болаликдаги асосий орзуларидан бири Англия миллий жамоаси сафида ўйнаш ва мамлакат мухлисларига унутилмас кечалар тақдим этиш бўлган.

«Менинг орзум Англия миллий жамоасининг бир қисми бўлиш, мамлакатни бирлаштириш ва одамларга узоқ йиллар эслаб юрадиган шундай оқшомларни тақдим этиш эди», — деди у.

«Жамоамиз билан жуда фахрланаман»

Беллингҳэм Мексикага қарши оғир ва кескин баҳсда жамоа кўрсатган характерни юқори баҳолади.

«Жамоамиз билан жуда фахрланаман. Биз амалга оширган иш чиндан ҳам ҳайратланарли», — деди футболчи.

Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг Англия чоракфиналга йўл олди. Беллингҳэм эса дубль ва яна бир ёрқин ўйин билан жамоанинг асосий қаҳрамонига айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиЭрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиБугун, 18:55Лионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқдаЛионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 18:52Ўзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқадиЎзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқадиБугун, 18:52Ўзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошладиЎзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошладиБугун, 18:50Анри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилдиАнри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилдиБугун, 18:47Луис де ла Фуенте: "Криштиану Роналду майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"Луис де ла Фуенте: "Криштиану Роналду майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"Бугун, 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди