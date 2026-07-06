5000 еврогача маош: Италия шифокорлар учун танлов очди

·0·Дунё
5000 еврогача маош: Италия шифокорлар учун танлов очди

Ўзбекистонлик шифокор ва ҳамширалар учун Италиянинг Сардиния ҳудудида юқори маошли иш ўринлари таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Миграция агентлиги маълум қилди.

Маълум қилинишича, шошилинч тиббий ёрдам шифокорлари (магистратура, ординатура дипломи ёки мазкур йўналиш бўйича сертификатга эга мутахассислар) ҳамда олий ҳамширалик иши (бакалавр дипломига эга номзодлар) учун бўш иш ўринлари мавжуд. Ҳар йили мазкур йўналишлар бўйича 100 нафар мутахассисни ишга қабул қилиш режалаштирилган.

Танловда иштирок этиш учун номзодлар 50 ёшдан ошмаган бўлиши талаб этилади. Шу билан бирга, 40 ёшгача бўлган номзодларга устуворлик берилади. Олий тиббий маълумот (диплом) мажбурий ҳисобланади. Иш тажрибаси шарт эмас, аммо тажрибали мутахассислар афзалликка эга бўлади.

Дастлаб номзодлар Италиянинг Перужа университети билан ҳамкорликда ташкил этилган итальян тили курсларида 7 ой давомида онлайн тарзда таълим олади. Машғулотлар номзодларга қулай вақтда ўтказилади. Ўқиш харажатлари, яъни ойига 600 евро, тўлиқ Миграция агентлиги томонидан қоплаб берилади.

Тил курсини муваффақиятли якунлаган мутахассислар Италияда 3500 еврогача ойлик маош билан иш бошлайди. Қўшимча иш соатлари ва тунги навбатчилик учун бериладиган устамалар ҳисобидан умумий даромад 4000–5000 еврогача етиши мумкин.

Иш вақти ҳафтасига 38 соат қилиб белгиланган. Шунингдек, иш берувчи турар жой харажатларини қоплайди, тушлик билан таъминлайди ва ходимлар учун тиббий суғурта расмийлаштиради.

Номзодлар белгиланган ҳавола орқали рўйхатдан ўтишлари мумкин. Қўшимча маълумотларни эса 71 202 33 55 (221) рақами орқали олиш мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилдиТрамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилдиБугун, 19:04Мисрнинг улкан ҳарбий штаби расман иш бошладиМисрнинг улкан ҳарбий штаби расман иш бошладиБугун, 19:00Франциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирландиФранциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирландиБугун, 18:58Али Хоманаий билан видолашув маросимида қизил байроқ пайдо бўлдиАли Хоманаий билан видолашув маросимида қизил байроқ пайдо бўлдиБугун, 16:36Қўнишга сониялар қолганда самолётга мушак келиб урилдиҚўнишга сониялар қолганда самолётга мушак келиб урилдиБугун, 15:11Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди Бугун, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди