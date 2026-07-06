Мисрнинг улкан ҳарбий штаби расман иш бошлади

·0·Дунё
Мисрнинг улкан ҳарбий штаби расман иш бошлади

Миср пойтахти Қоҳирадан тахминан 45 километр шарқда барпо этилаётган мамлакатнинг янги маъмурий пойтахтида дунёдаги энг йирик ҳарбий қўмондонлик маркази расман фаолиятини бошлади. Ўзига хос саккиз бурчакли архитектура ечими туфайли мажмуа «Октагон» деб номланган. Бу ҳақда Ahram Online нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, Миср Қуролли кучларининг янги Стратегик қўмондонлик штаби мамлакат ҳарбий бошқарув тизимининг энг муҳим бўғинига айланган. Мажмуа армия, давлат вазирликлари ва бошқа муассасалар ўртасида ягона қўмондонлик, бошқарув, алоқа ҳамда мувофиқлаштириш маркази вазифасини бажаради.

«Октагон» Миср Қуролли кучларининг турли қўшин турлари ва стратегик бўлинмаларини рамзий ифодаловчи ўзаро туташган саккизта асосий бинодан ташкил топган. Мажмуа марказида жойлашган бош қўмондонлик биноси ҳарбий раҳбарият ўртасида тезкор маълумот алмашинуви ва ҳаракатларни мувофиқлаштириш имконини беради.

Cho'l o'rtasida doira shaklida joylashgan sakkiz qirrali binolar majmuasi.

Қарийб 92 квадрат километр майдонни эгаллаган мажмуа 13 та стратегик ва логистик ҳудудга ажратилган. У ерости дата-марказлари, булутли рақамли инфратузилма, замонавий сунъий йўлдош разведка тизимлари, Big Data таҳлили учун сунъий интеллект технологиялари ҳамда илғор киберхавфсизлик воситалари билан жиҳозланган.

Нашр маълумотига кўра, объект портлашлар ва ҳаво ҳужумларига бардош берадиган муҳандислик ечимлари асосида қурилган. Шунингдек, у автоном электр таъминоти, сув ва совутиш тизимларига эга бўлиб, фавқулодда вазиятларда ҳам узлуксиз фаолият юритиш имкониятини таъминлайди.

Лойиҳа муаллифларининг таъкидлашича, «Октагон» архитектураси қадимги Миср рамзлари ҳамда мувозанат, тартиб ва аниқликни англатувчи саккиз бурчакли геометриядан илҳомланган. Янги штаб стратегик қарорларни тезкор қабул қилиш, инқирозли вазиятларни марказлашган тарзда бошқариш ва мамлакатнинг мудофаа салоҳиятини янада мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирландиФранциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирландиБугун, 18:58Али Хоманаий билан видолашув маросимида қизил байроқ пайдо бўлдиАли Хоманаий билан видолашув маросимида қизил байроқ пайдо бўлдиБугун, 16:36Қўнишга сониялар қолганда самолётга мушак келиб урилдиҚўнишга сониялар қолганда самолётга мушак келиб урилдиБугун, 15:11Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди Бугун, 14:57Қийноққа солинган ғазолик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқатҚийноққа солинган ғазолик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқатБугун, 13:385 минг йиллик сир: Стоунхенж тошлари у ерга қандай келиб қолган?5 минг йиллик сир: Стоунхенж тошлари у ерга қандай келиб қолган?Бугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди