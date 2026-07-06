Қуёш яна рекорд ўрнатди: бир кунда 26 та кучли чақнаш

·46·Дунё
Қуёш яна рекорд ўрнатди: бир кунда 26 та кучли чақнаш

Қуёшда бир кун ичида қайд этилган чақнашлар сони бўйича сўнгги икки йиллик рекорд янгиланди. Бу ҳақда Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институтининг Қуёш астрономияси лабораторияси маълум қилди.

Лаборатория маълумотларига кўра, 5 июль куни Москва вақти билан соат 00:00 дан 23:59 гача Қуёшда C ва ундан юқори тоифадаги жами 26 та чақнаш кузатилган. Бутунжаҳон вақти ҳисобида эса шу даврда 24 та чақнаш рўйхатга олинган. Мутахассислар бу кўрсаткич охирги икки йил ичидаги энг юқори натижа эканини таъкидламоқда.

Олимларнинг қайд этишича, Қуёш юзасидаги доғлар гуруҳлари, жумладан, сўнгги ўн йилликдаги энг йирик 4478-сонли доғ ҳам ғарб томонга силжиб бормоқда. У 7 июль куни Қуёшнинг Ердан кўринмайдиган қисмига ўтиши кутилмоқда. Агар мазкур доғлар кейинги икки ҳафта давомида сақланиб қолса, июль ойининг иккинчи ярмида яна Ер томонга қайтиши мумкин. Бироқ мутахассислар бу эҳтимол анча паст эканини билдирмоқда.

Лаборатория маълумотига кўра, сўнгги бир ҳафта давомида ўн баробарга ошган рентген нурлари оқими энди аста-секин пасайишни бошлайди. Агар Қуёшда янги фаол ҳудудлар пайдо бўлмаса, ҳафта ўрталарига келиб унинг фаоллиги яна нисбатан сокин, яъни «уйқу» режимига қайтиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқдаЕвропада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқдаБугун, 19:53Германияда жазирама иссиқ оқибатида 800 дан ортиқ киши вафот этдиГерманияда жазирама иссиқ оқибатида 800 дан ортиқ киши вафот этдиБугун, 19:095000 еврогача маош: Италия шифокорлар учун танлов очди5000 еврогача маош: Италия шифокорлар учун танлов очдиБугун, 19:07Трамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилдиТрамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилдиБугун, 19:04Мисрнинг улкан ҳарбий штаби расман иш бошладиМисрнинг улкан ҳарбий штаби расман иш бошладиБугун, 19:00Франциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирландиФранциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирландиБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди