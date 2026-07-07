Россияда бензин танқислиги отларга бўлган талабни кескин оширди

·0·Дунё
Россияда бензин танқислиги отларга бўлган талабни кескин оширди

Россиянинг айрим ҳудудларида ёқилғи тақчиллиги сабаб отларга бўлган талаб кескин ортди. Бензин топиш қийинлашгани ортидан қишлоқ аҳолиси автомобиллар ўрнига яна анъанавий транспорт воситаси — отлардан фойдаланишга қайтмоқда.

Маҳаллий аҳоли фикрича, от боқиш айрим ҳолларда УАЗ ёки Niva автомобилларини мунтазам ёқилғи билан таъминлашдан ҳам арзон ва қулайроқ. Отлар йўлсиз ҳудудларда ҳаракатланиш, ўрмонга бориш, пичан ташиш ҳамда турли хўжалик ишларини бажаришда самарали восита бўлиб хизмат қилмоқда.

От фермалари эгалари Mash нашрига берган маълумотларига кўра, сўнгги ҳафталарда харидорлар сони бир неча баробарга ошган. Авваллари битта отни сотиш учун ойлар давомида кутишга тўғри келган бўлса, ҳозир айрим отхоналарда бир ой ичида 7–8 бош от сотилмоқда ёки олдиндан брон қилинмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, талабнинг ошиши мингга яқин отнинг қассобга топширилишининг олдини олган. Ҳозирда отларнинг нархи ёши, насли ва ҳолатига қараб 100 мингдан 200 минг рублгача баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг катта қоғоз самолёт рекорд ўрнатдиДунёдаги энг катта қоғоз самолёт рекорд ўрнатдиБугун, 15:41Ҳиндистонлик севишганлар Россиялик руферларнинг хавфли ҳаракатини такрорлашга уринди (видео)Ҳиндистонлик севишганлар Россиялик руферларнинг хавфли ҳаракатини такрорлашга уринди (видео)Бугун, 15:38Колумбияда ғалати ҳид сигир ўғриларини фош қилдиКолумбияда ғалати ҳид сигир ўғриларини фош қилдиБугун, 15:3296 ёшли буви шовқинли зиёфатлари билан машҳур бўлди96 ёшли буви шовқинли зиёфатлари билан машҳур бўлдиБугун, 15:27Роналду учун тикилган чопон нега ўзига эмас, ўғлига берилди?Роналду учун тикилган чопон нега ўзига эмас, ўғлига берилди?Бугун, 12:08АҚШ доллари 241 ёшга тўлди: у қандай қилиб жаҳон валютасига айланди?АҚШ доллари 241 ёшга тўлди: у қандай қилиб жаҳон валютасига айланди?Бугун, 11:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди