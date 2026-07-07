Макрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз берди
Сурия пойтахти Дамашқ шаҳрида Франция президенти Эммануэл Макрон жойлашган меҳмонхона яқинида бир нечта портлаш содир бўлди. Бу ҳақда хавфсизлик манбасига таяниб Reuters агентлиги хабар берди.
Маълум қилинишича, меҳмонхона атрофида бир неча кучли портлаш овозлари эшитилган ва осмонга қалин тутун кўтарилган. Ҳодисадан сўнг хавфсизлик хизматлари зудлик билан ҳудудни ўраб олган, йўллар вақтинча ёпилган ҳамда қўшимча хавфсизлик чоралари жорий этилган.
Шу билан бирга, Елисей саройи тарқатган маълумотга кўра, портлашлар Франция президенти кортежи ҳаракатланаётган вақтда эшитилмаган. Макронга ҳамроҳлик қилаётган Reuters журналисти ҳам давлат раҳбари иштирок этган эрталабги тадбирлар давомида ҳеч қандай портлаш овозини эшитмаганини билдирган.
Орадан кўп ўтмай, Эммануэл Макрон Сурия президенти Аҳмад аш-Шараъа билан президент саройида расмий учрашув ўтказди. Шу тариқа у 2024 йилда Аҳмад аш-Шараъа бошчилигидаги «Ҳаят Таҳрир аш-Шом» гуруҳи Башар Асад ҳокимиятини ағдарганидан кейин Сурияга ташриф буюрган Европанинг биринчи давлат раҳбарига айланди.
Сурия расмийларининг маълум қилишича, портлашлар оқибатида жами 18 киши, жумладан, тўрт нафар полиция ходими жароҳат олган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда ёнаётган автомобиль ва ҳодиса жойидан кўтарилган тутун акс этган.
Сурия хавфсизлик хизмати манбасининг Agence France-Presse агентлигига маълум қилишича, портловчи қурилмалардан бири чиқинди қутисига, иккинчиси эса Four Seasons меҳмонхонаси яқинида тўхтаб турган автомобилга жойлаштирилган.
Ҳозирча ҳодиса оқибатида ҳалок бўлганлар ҳақида расмий маълумот берилмаган. Шунингдек, портлаш учун масъулиятни ҳеч қайси қуролли гуруҳ ёки ташкилот ўз зиммасига олгани йўқ. Тергов ва суриштирув ишлари давом этмоқда.
…