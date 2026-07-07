Макрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз берди

·34·Дунё
Макрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз берди

Сурия пойтахти Дамашқ шаҳрида Франция президенти Эммануэл Макрон жойлашган меҳмонхона яқинида бир нечта портлаш содир бўлди. Бу ҳақда хавфсизлик манбасига таяниб Reuters агентлиги хабар берди.

Маълум қилинишича, меҳмонхона атрофида бир неча кучли портлаш овозлари эшитилган ва осмонга қалин тутун кўтарилган. Ҳодисадан сўнг хавфсизлик хизматлари зудлик билан ҳудудни ўраб олган, йўллар вақтинча ёпилган ҳамда қўшимча хавфсизлик чоралари жорий этилган.

Шу билан бирга, Елисей саройи тарқатган маълумотга кўра, портлашлар Франция президенти кортежи ҳаракатланаётган вақтда эшитилмаган. Макронга ҳамроҳлик қилаётган Reuters журналисти ҳам давлат раҳбари иштирок этган эрталабги тадбирлар давомида ҳеч қандай портлаш овозини эшитмаганини билдирган.

Орадан кўп ўтмай, Эммануэл Макрон Сурия президенти Аҳмад аш-Шараъа билан президент саройида расмий учрашув ўтказди. Шу тариқа у 2024 йилда Аҳмад аш-Шараъа бошчилигидаги «Ҳаят Таҳрир аш-Шом» гуруҳи Башар Асад ҳокимиятини ағдарганидан кейин Сурияга ташриф буюрган Европанинг биринчи давлат раҳбарига айланди.

Сурия расмийларининг маълум қилишича, портлашлар оқибатида жами 18 киши, жумладан, тўрт нафар полиция ходими жароҳат олган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда ёнаётган автомобиль ва ҳодиса жойидан кўтарилган тутун акс этган.

Сурия хавфсизлик хизмати манбасининг Agence France-Presse агентлигига маълум қилишича, портловчи қурилмалардан бири чиқинди қутисига, иккинчиси эса Four Seasons меҳмонхонаси яқинида тўхтаб турган автомобилга жойлаштирилган.

Ҳозирча ҳодиса оқибатида ҳалок бўлганлар ҳақида расмий маълумот берилмаган. Шунингдек, портлаш учун масъулиятни ҳеч қайси қуролли гуруҳ ёки ташкилот ўз зиммасига олгани йўқ. Тергов ва суриштирув ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиФранцияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиБугун, 16:40Қуруқликда яшайдиган ғаройиб балиқ ҳақида эшитгансизми?Қуруқликда яшайдиган ғаройиб балиқ ҳақида эшитгансизми?Бугун, 16:14Йўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиЙўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиБугун, 15:59Макрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз бердиМакрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз бердиБугун, 15:51Россияда бензин танқислиги отларга бўлган талабни кескин оширдиРоссияда бензин танқислиги отларга бўлган талабни кескин оширдиБугун, 15:50Дунёдаги энг катта қоғоз самолёт рекорд ўрнатдиДунёдаги энг катта қоғоз самолёт рекорд ўрнатдиБугун, 15:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди