Жаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келган

·0·Маданият
Жаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келган

Хоразмлик хонанда Эътибор Отажонова санъат оламига кириб келишига акаси, таниқли хонанда Жаҳонгир Отажонов катта туртки берганини маълум қилди.

Унинг айтишича, болаликдан мусиқа ва ижод муҳитида улғайгани санъатга бўлган қизиқишини янада кучайтирган. Бироқ профессионал саҳнага чиқиш ҳақидаги илк ишонч ва рағбат айнан акаси томонидан берилган.

Эътибор Отажонованинг сўзларига кўра, Жаҳонгир Отажонов унинг овоз имкониятларини юқори баҳолаб, қўшиқ куйлашни давом эттиришга доимо ундаган. Хонанда таъкидлашича, акаси нафақат маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлаган, балки ижодий фаолиятининг дастлабки босқичларида ҳам муҳим маслаҳат ва тавсияларини бериб келган.

Унинг фикрича, яқин инсоннинг ишончи ва қўллови санъат йўлидаги энг катта мотивациялардан бири ҳисобланади. Шу сабабли у бугунги ютуқларида акасининг хизматини алоҳида эътироф этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Ижодга қайтаманми?"- Сардор Раҳимхон янги интервью берди"Ижодга қайтаманми?"- Сардор Раҳимхон янги интервью бердиБугун, 15:47Энн Хэтэуэй либосни тескари кийиб, барчани ҳайратда қолдирдиЭнн Хэтэуэй либосни тескари кийиб, барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 14:06Шаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда Клеопатра образини намойиш қилди (видео)Шаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда Клеопатра образини намойиш қилди (видео)Бугун, 13:30Ҳомиладор Энн Хетеуэй ўзининг гўзал образи билан янги фильм тақдимотида кўриниш бердиҲомиладор Энн Хетеуэй ўзининг гўзал образи билан янги фильм тақдимотида кўриниш бердиБугун, 11:53140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтдиБугун, 00:01Аббосбек Файзуллаевнинг ихчам тўйи мухлислар муҳокамасига сабаб бўлди! (видео)Аббосбек Файзуллаевнинг ихчам тўйи мухлислар муҳокамасига сабаб бўлди! (видео)Кеча, 22:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди