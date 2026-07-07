Жаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келган
Хоразмлик хонанда Эътибор Отажонова санъат оламига кириб келишига акаси, таниқли хонанда Жаҳонгир Отажонов катта туртки берганини маълум қилди.
Унинг айтишича, болаликдан мусиқа ва ижод муҳитида улғайгани санъатга бўлган қизиқишини янада кучайтирган. Бироқ профессионал саҳнага чиқиш ҳақидаги илк ишонч ва рағбат айнан акаси томонидан берилган.
Эътибор Отажонованинг сўзларига кўра, Жаҳонгир Отажонов унинг овоз имкониятларини юқори баҳолаб, қўшиқ куйлашни давом эттиришга доимо ундаган. Хонанда таъкидлашича, акаси нафақат маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлаган, балки ижодий фаолиятининг дастлабки босқичларида ҳам муҳим маслаҳат ва тавсияларини бериб келган.
Унинг фикрича, яқин инсоннинг ишончи ва қўллови санъат йўлидаги энг катта мотивациялардан бири ҳисобланади. Шу сабабли у бугунги ютуқларида акасининг хизматини алоҳида эътироф этади.
…