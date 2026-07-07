Макрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз берди

·0·Дунё
Макрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз берди

7 июл тонгида Сурия пойтахти Дамашқда кетма-кет икки портлаш содир бўлди. Ҳодиса Франция президенти Эммануэл Макрон тунаган Four Seasons меҳмонхонаси яқинида юз берган.

Портлашлар оқибатида тўрт киши ҳалок бўлиб, 18 киши яраланган. Макроннинг кортежи эса ҳодисадан бироз олдин меҳмонхонани тарк этган.

Бомбалар икки жойга ўрнатилган

AFP агентлигининг хавфсизлик хизматларидаги манбасига кўра, портловчи қурилмалардан бири чиқинди қутисига жойлаштирилган.

Иккинчи бомба эса меҳмонхона яқинида қолдирилган автомобиль ичига ўрнатилгани айтилмоқда.

Ҳозирча портлашларни ким ташкил этгани ва асосий нишон ким бўлгани ҳақида расмий маълумот берилмаган.

Тўрт киши ҳалок бўлди

Дастлабки маълумотларга кўра, икки портлаш оқибатида:

  • тўрт киши ҳалок бўлган;

  • 18 киши турли даражада жароҳатланган.

Ҳодиса жойида хавфсизлик кучлари ва тез тиббий ёрдам ходимлари иш олиб бормоқда.

Макроннинг кортежи олдинроқ кетган

«Ал Арабия» телеканали мухбири маълумотига кўра, Франция президентининг кортежи портлашдан бироз аввал меҳмонхонани тарк этган.

Елисей саройи вакиллари эса президент кортежида портлаш овозлари эшитилмаганини билдирди.

Макроннинг ўзи ҳозир президент саройида бўлиб, у ерда Франция ва Сурия раҳбарлари ўртасида музокаралар ўтказилмоқда.

Франция президентининг тарихий ташрифи

Reuters агентлиги қайд этишича, Эммануэл Макрон 2024 йил декабрида Башар Асад ҳокимиятдан ағдарилганидан кейин Сурияга ташриф буюрган Европа Иттифоқига аъзо давлатнинг илк раҳбари бўлди.

Шунингдек, у 2009 йилдан бери Сурияга борган биринчи Франция президенти ҳисобланади.

Дамашқдаги портлашлар Макроннинг тарихий ташрифи фонида юз берди. Энди асосий савол — ҳодиса тасодифий ҳужум бўлганми ёки юқори мартабали делегация билан боғлиқми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда бензин танқислиги отларга бўлган талабни кескин оширдиРоссияда бензин танқислиги отларга бўлган талабни кескин оширдиБугун, 15:50Дунёдаги энг катта қоғоз самолёт рекорд ўрнатдиДунёдаги энг катта қоғоз самолёт рекорд ўрнатдиБугун, 15:41Ҳиндистонлик севишганлар Россиялик руферларнинг хавфли ҳаракатини такрорлашга уринди (видео)Ҳиндистонлик севишганлар Россиялик руферларнинг хавфли ҳаракатини такрорлашга уринди (видео)Бугун, 15:38Колумбияда ғалати ҳид сигир ўғриларини фош қилдиКолумбияда ғалати ҳид сигир ўғриларини фош қилдиБугун, 15:3296 ёшли буви шовқинли зиёфатлари билан машҳур бўлди96 ёшли буви шовқинли зиёфатлари билан машҳур бўлдиБугун, 15:27Роналду учун тикилган чопон нега ўзига эмас, ўғлига берилди?Роналду учун тикилган чопон нега ўзига эмас, ўғлига берилди?Бугун, 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди