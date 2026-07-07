Макрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз берди
7 июл тонгида Сурия пойтахти Дамашқда кетма-кет икки портлаш содир бўлди. Ҳодиса Франция президенти Эммануэл Макрон тунаган Four Seasons меҳмонхонаси яқинида юз берган.
Портлашлар оқибатида тўрт киши ҳалок бўлиб, 18 киши яраланган. Макроннинг кортежи эса ҳодисадан бироз олдин меҳмонхонани тарк этган.
Бомбалар икки жойга ўрнатилган
AFP агентлигининг хавфсизлик хизматларидаги манбасига кўра, портловчи қурилмалардан бири чиқинди қутисига жойлаштирилган.
Иккинчи бомба эса меҳмонхона яқинида қолдирилган автомобиль ичига ўрнатилгани айтилмоқда.
Ҳозирча портлашларни ким ташкил этгани ва асосий нишон ким бўлгани ҳақида расмий маълумот берилмаган.
Тўрт киши ҳалок бўлди
Дастлабки маълумотларга кўра, икки портлаш оқибатида:
тўрт киши ҳалок бўлган;
18 киши турли даражада жароҳатланган.
Ҳодиса жойида хавфсизлик кучлари ва тез тиббий ёрдам ходимлари иш олиб бормоқда.
Макроннинг кортежи олдинроқ кетган
«Ал Арабия» телеканали мухбири маълумотига кўра, Франция президентининг кортежи портлашдан бироз аввал меҳмонхонани тарк этган.
Елисей саройи вакиллари эса президент кортежида портлаш овозлари эшитилмаганини билдирди.
Макроннинг ўзи ҳозир президент саройида бўлиб, у ерда Франция ва Сурия раҳбарлари ўртасида музокаралар ўтказилмоқда.
Франция президентининг тарихий ташрифи
Reuters агентлиги қайд этишича, Эммануэл Макрон 2024 йил декабрида Башар Асад ҳокимиятдан ағдарилганидан кейин Сурияга ташриф буюрган Европа Иттифоқига аъзо давлатнинг илк раҳбари бўлди.
Шунингдек, у 2009 йилдан бери Сурияга борган биринчи Франция президенти ҳисобланади.
Дамашқдаги портлашлар Макроннинг тарихий ташрифи фонида юз берди. Энди асосий савол — ҳодиса тасодифий ҳужум бўлганми ёки юқори мартабали делегация билан боғлиқми?
…