Дунёдаги энг катта қоғоз самолёт рекорд ўрнатди

·0·Дунё
Дунёдаги энг катта қоғоз самолёт рекорд ўрнатди

Италияда талабалар томонидан ясалган улкан қоғоз самолёт муваффақиятли парвоз қилиб, Гиннеснинг рекордлар китобидан жой олди. Гигант самолёт бир уринишда 59 метр масофани босиб ўтиб, аввалги рекордни ортда қолдирди.

Ноёб лойиҳа устида Пиза шаҳридаги талабалар бир неча ой давомида ишлаган. Улар оддий қоғоз самолётни улкан ўлчамда ясаш билан бирга, унинг ҳақиқатан ҳам уча олишини таъминлашга муваффақ бўлишди.

Рекордчи самолётнинг узунлиги 7 метр, қанотлари кенглиги 20 метр, оғирлиги эса 28,5 килограммни ташкил этади. Шунга қарамай, у ҳавода 59 метр масофани босиб ўтиб, янги жаҳон рекордини ўрнатди.

Шу кунгача ушбу йўналишдаги рекорд 13 йил давомида Германия талабалари қўлида эди. Улар узунлиги 5 метр бўлган қоғоз самолётни 18 метр масофага учиришга муваффақ бўлишганди. Италиялик ёшларнинг натижаси эса аввалги рекордни бир неча баробарга яхшилади ва янги тарихий натижа сифатида қайд этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонлик севишганлар Россиялик руферларнинг хавфли ҳаракатини такрорлашга уринди (видео)Ҳиндистонлик севишганлар Россиялик руферларнинг хавфли ҳаракатини такрорлашга уринди (видео)Бугун, 15:38Колумбияда ғалати ҳид сигир ўғриларини фош қилдиКолумбияда ғалати ҳид сигир ўғриларини фош қилдиБугун, 15:3296 ёшли буви шовқинли зиёфатлари билан машҳур бўлди96 ёшли буви шовқинли зиёфатлари билан машҳур бўлдиБугун, 15:27Роналду учун тикилган чопон нега ўзига эмас, ўғлига берилди?Роналду учун тикилган чопон нега ўзига эмас, ўғлига берилди?Бугун, 12:08АҚШ доллари 241 ёшга тўлди: у қандай қилиб жаҳон валютасига айланди?АҚШ доллари 241 ёшга тўлди: у қандай қилиб жаҳон валютасига айланди?Бугун, 11:39Сохта “Серкан Болат”га ишонган аёл 460 миллион сўмидан айрилдиСохта “Серкан Болат”га ишонган аёл 460 миллион сўмидан айрилдиБугун, 03:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди