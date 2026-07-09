Сиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайди

·0·Дунё
Сиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайди

АҚШнинг Вашингтон штатида яшовчи ўзбекистонликлар “Ўзбек маҳалласи” жамоат бирлашмасини ташкил этди. Ташкилот расман рўйхатдан ўтказилди ва ташаббус штат давлат котиби Стив Ҳоббс томонидан қўллаб-қувватлангани айтилмоқда.

Янги бирлашманинг асосий мақсади — АҚШдаги ўзбекларни бир даврага жамлаш, миллий қадриятларни сақлаш ва ёш авлодни Ўзбекистон билан руҳан боғлаб туриш.

Вашингтонда 3 мингдан ортиқ ўзбек яшайди

Маълумотларга кўра, бугун АҚШнинг Вашингтон штатида 3 минг нафардан ортиқ Ўзбекистон фуқаролари ва келиб чиқиши ўзбек бўлганлар истиқомат қилади.

Уларнинг катта қисми Сиэтл шаҳри ва унинг атрофида яшайди. Бу ҳудудда дунёнинг йирик технологик ва саноат компаниялари жойлашган.

Ўзбеклар Microsoft, Amazon ва Boeing каби компанияларда ишламоқда

Вашингтондаги юртдошларимиз Microsoft, Amazon, Google, Boeing, Oracle ва NVIDIA каби компанияларда фаолият юритмоқда.

Улар дастурий таъминот, сунъий интеллект, муҳандислик, авиация, таълим, тиббиёт, тадбиркорлик ва бошқа соҳаларда меҳнат қилмоқда. Бу эса ўзбек жамоасининг АҚШдаги нуфузи ортиб бораётганини кўрсатади.

“Ўзбек маҳалласи”га Мусо Холмуродов раҳбарлик қилади

Янги ташкилот раиси этиб асли Хоразмдан бўлган Мусо Холмуродов тайинланди. У Сиэтлда Маркс исми билан танилган.

Маълум қилинишича, Холмуродов Вашингтон штати ҳукумат тизимида 15 йилдан ортиқ тажрибага эга. У Вашингтон штати Тузатиш ишлари департаменти тизимида иш бошқарувчи сифатида фаолият юритади.

Сиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайди

“Маҳалла — миллий ўзлик ва бирдамлик тимсоли”

Сиэтлдаги бош консул Аҳрор Бурхонов Kun.uz билан суҳбатда ушбу ташаббуснинг маънавий аҳамиятига тўхталди.

“Маҳалла халқимиз учун оддий бир уюшма эмас. У меҳр-оқибат, ўзаро кўмак, катта-кичикка ҳурмат, миллий ўзлик ва бирдамлик тимсолидир”, — деди у.

Бош консулнинг таъкидлашича, “Ўзбек маҳалласи” минглаб километр узоқда ҳам ана шу анъаналарни давом эттиришга хизмат қилади.

Ёшлар, маданият ва янги келганларга ёрдам

Янги жамоат бирлашмаси миллий байрамлар ва маданий тадбирларни ташкил этишни режалаштирмоқда.

Шунингдек, ташкилот янги келган юртдошларга мослашишда кўмаклашиш, ёшлар ва мутахассислар ўртасида ҳамкорлик тармоғини яратиш, хайрия ва таълим лойиҳаларини қўллаб-қувватлашни мақсад қилган.

Сиэтлдаги ўзбеклар учун янги марказ

Вашингтон штати АҚШнинг иқтисодий жиҳатдан муҳим ҳудудларидан бири ҳисобланади. 2025 йилги маълумотларга кўра, штат ялпи ички маҳсулоти 900 миллиард доллардан ошган.

Ана шундай йирик иқтисодий ва технологик марказда “Ўзбек маҳалласи”нинг ташкил этилиши океан ортидаги юртдошлар учун фақат жамоат бирлашмаси эмас, балки миллий ўзлик, тил, маданият ва бирдамликни сақлаб қолиш йўлидаги муҳим қадам бўлмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парижда 6 соатлик сўроқ ва Россияда террорчилик айблови: Павел Дуров икки ўт орасида қолдиПарижда 6 соатлик сўроқ ва Россияда террорчилик айблови: Павел Дуров икки ўт орасида қолдиБугун, 09:27Дешам Марокаш ҳақида қандай фикрда?:Франция олдида жиддий синов турибдиДешам Марокаш ҳақида қандай фикрда?:Франция олдида жиддий синов турибдиБугун, 00:35ЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинадиЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинадиБугун, 00:32Индонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаИндонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаКеча, 23:25Эрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилишЭрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилишКеча, 23:21Эрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқдаЭрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқдаКеча, 23:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди