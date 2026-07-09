Узун киприкли арслон ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди
Жанубий Кореядаги ҳайвонот боғида яшовчи Луна лақабли урғочи арслон ўзининг ноодатий ташқи кўриниши билан ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришди. Унинг узун ва қалин киприклари минглаб интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортмоқда.
Ҳайвонот боғига ташриф буюрган меҳмонлар Луна билан суратга тушиш ва уни яқиндан томоша қилиш учун алоҳида қизиқиш билдирмоқда. Арслоннинг ўзига хос қиёфаси акс этган фото ва видеолар эса қисқа вақт ичида миллионлаб томошаларни йиғишга улгурган.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Луна ҳақида илиқ фикрлар билдириб, уни Disney мультфильмларидаги маликалар ва қаҳрамонларга қиёсламоқда. Айримлар эса унинг табиий узун киприкларини ҳазил тариқасида "энг чиройли макияж" деб таърифламоқда.
Бугунги кунда Луна нафақат ҳайвонот боғининг энг машҳур жониворларидан бири, балки ижтимоий тармоқларда энг кўп улашилаётган арслонлардан бири сифатида ҳам эътироф этилмоқда.
…