Узун киприкли арслон ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди

·0·Дунё
Узун киприкли арслон ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди

Жанубий Кореядаги ҳайвонот боғида яшовчи Луна лақабли урғочи арслон ўзининг ноодатий ташқи кўриниши билан ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришди. Унинг узун ва қалин киприклари минглаб интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортмоқда.

Ҳайвонот боғига ташриф буюрган меҳмонлар Луна билан суратга тушиш ва уни яқиндан томоша қилиш учун алоҳида қизиқиш билдирмоқда. Арслоннинг ўзига хос қиёфаси акс этган фото ва видеолар эса қисқа вақт ичида миллионлаб томошаларни йиғишга улгурган.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Луна ҳақида илиқ фикрлар билдириб, уни Disney мультфильмларидаги маликалар ва қаҳрамонларга қиёсламоқда. Айримлар эса унинг табиий узун киприкларини ҳазил тариқасида "энг чиройли макияж" деб таърифламоқда.

Бугунги кунда Луна нафақат ҳайвонот боғининг энг машҳур жониворларидан бири, балки ижтимоий тармоқларда энг кўп улашилаётган арслонлардан бири сифатида ҳам эътироф этилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

5 ёшида хайрия қилган қиз 13 йилдан сўнг 48 млн доллар ютиб барчани ҳайрон қолдирди5 ёшида хайрия қилган қиз 13 йилдан сўнг 48 млн доллар ютиб барчани ҳайрон қолдирдиБугун, 12:43Америкалик YouTube блогер 4 литр газланган ичимликни ярим сонияда ичиб рекорд ўрнатди! (видео)Америкалик YouTube блогер 4 литр газланган ичимликни ярим сонияда ичиб рекорд ўрнатди! (видео)Бугун, 12:39АҚШлик талаба ҳалок бўлган ЙТҲ бўйича ўзбекистонлик ҳайдовчига айблов қўйилдиАҚШлик талаба ҳалок бўлган ЙТҲ бўйича ўзбекистонлик ҳайдовчига айблов қўйилдиБугун, 11:40Рўмоли сабаб қабул маросимидан четлатилган биринчи хоним бугун марказдаРўмоли сабаб қабул маросимидан четлатилган биринчи хоним бугун марказдаБугун, 11:23Россияга ҳужум қилган дронлар Қозоғистондан учирилдими?Россияга ҳужум қилган дронлар Қозоғистондан учирилдими?Бугун, 10:39Трамп буйруғи билан Эрон ўққа тутилди: Эрон АҚШ базаларига ракета ёғдирдиТрамп буйруғи билан Эрон ўққа тутилди: Эрон АҚШ базаларига ракета ёғдирдиБугун, 10:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди