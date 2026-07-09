Хитойда сув тошқинидан сўнг юзлаб илонлар қишлоқларга тарқалди

·0·Дунё
Хитойда сув тошқинидан сўнг юзлаб илонлар қишлоқларга тарқалди

Хитой жанубидаги Гуангхи автоном районида кучли ёғингарчилик ва Майсак тўфони ортидан юзага келган сув тошқинлари кутилмаган муаммога сабаб бўлди. Табиий офат оқибатида илонлар етиштириладиган фермалардан қарийб 900 та илон қочиб кетиб, яқин атрофдаги бир нечта қишлоқларга тарқалган.

Маҳаллий расмийларнинг маълум қилишича, илонларнинг аксарияти заҳарсиз бўлса-да, улар орасида ёввойи ва заҳарли турлари ҳам бўлиши эҳтимоли инкор этилмаяпти. Шу сабабли аҳоли эҳтиёткор бўлишга чақирилган.

Ҳозирда ҳудудда махсус хизматлар томонидан илонларни тутиш ва хавфсиз жойга олиб чиқиш ишлари давом этмоқда. Мутахассислар қишлоқ аҳолисига баланд ўтлоқлар, бутазорлар ва сув босган ҳудудларда эҳтиёткорлик билан ҳаракатланишни тавсия қилмоқда.

Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокама қилиниб, кўплаб фойдаланувчилар табиий офатлар кутилмаган ва хавфли оқибатларга олиб келиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Узун киприкли арслон ижтимоий тармоқлар юлдузига айландиУзун киприкли арслон ижтимоий тармоқлар юлдузига айландиБугун, 12:495 ёшида хайрия қилган қиз 13 йилдан сўнг 48 млн доллар ютиб барчани ҳайрон қолдирди5 ёшида хайрия қилган қиз 13 йилдан сўнг 48 млн доллар ютиб барчани ҳайрон қолдирдиБугун, 12:43Америкалик YouTube блогер 4 литр газланган ичимликни ярим сонияда ичиб рекорд ўрнатди! (видео)Америкалик YouTube блогер 4 литр газланган ичимликни ярим сонияда ичиб рекорд ўрнатди! (видео)Бугун, 12:39АҚШлик талаба ҳалок бўлган ЙТҲ бўйича ўзбекистонлик ҳайдовчига айблов қўйилдиАҚШлик талаба ҳалок бўлган ЙТҲ бўйича ўзбекистонлик ҳайдовчига айблов қўйилдиБугун, 11:40Рўмоли сабаб қабул маросимидан четлатилган биринчи хоним бугун марказдаРўмоли сабаб қабул маросимидан четлатилган биринчи хоним бугун марказдаБугун, 11:23Россияга ҳужум қилган дронлар Қозоғистондан учирилдими?Россияга ҳужум қилган дронлар Қозоғистондан учирилдими?Бугун, 10:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди