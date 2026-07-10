АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи ўлим билан якунланган ЙТҲ бўйича айбланмоқда

·1·Дунё
АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи ўлим билан якунланган ЙТҲ бўйича айбланмоқда

АҚШда 42 ёшли ўзбекистонлик Беҳзод Асраров ўлим билан якунланган йўл-транспорт ҳодисасидан кейин жиноий иш фигурантига айланди. Ҳалокатда Массачусетс университети футбол жамоасининг 21 ёшли дарвозабони вафот этган.

Маълумотларга кўра, Асраров бошқарувидаги юк машинаси спортчи бўлган енгил автомобиль билан тўқнашган. Шундан кейин юк машинаси қарама-қарши йўналишга чиқиб кетган ва яна бир нечта тўқнашувларга сабаб бўлган.

Тергов маълумотларида ҳайдовчи АҚШга 2024 йилда грин-карта орқали келгани айтилмоқда. У инглиз тилини билмагани сабаб полиция ходимлари у билан онлайн таржимон орқали мулоқот қилган.

Асраровга нисбатан далилларни яширишга уриниш бўйича ҳам айблов қўйилган. Тергов версиясига кўра, у авариядан кейин видеорегистраторни ечиб олган, учта телефон ва иш вақтини ҳисобга олувчи қурилмани шикастлаган. Бу орқали юк машинасининг ҳаракатига оид маълумотларни яширишга урингани тахмин қилинмоқда.

Ҳозирда унга эҳтиётсизлик орқасидан одам ўлимига сабаб бўлиш ва далилларни сохталаштириш бўйича айбловлар қўйилган.

Ушбу воқеа АҚШда муҳокамаларга сабаб бўлди. Мамлакат транспорт вазири инглиз тилини билмайдиган юк машинаси ҳайдовчиларига ишлашни тақиқлаш масаласини кўтарган.

Беҳзод АсраровАҚШМассачусетсЙТҲЮк машинасиФутболчи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой тарихий ютуққа эришди: учирилган ракетани қайта қўндиришга муваффақ бўлдиХитой тарихий ютуққа эришди: учирилган ракетани қайта қўндиришга муваффақ бўлдиБугун, 16:45Грецияда F-16 қирувчи самолёти ёниб кетди (видео)Грецияда F-16 қирувчи самолёти ёниб кетди (видео)Бугун, 15:26Телефони учун курашган аёл ижтимоий тармоқларда қаҳрамонга айланди (видео)Телефони учун курашган аёл ижтимоий тармоқларда қаҳрамонга айланди (видео)Бугун, 14:51Марокашнинг мағлубияти Лондон ва Парижда тартибсизликларга сабаб бўлдиМарокашнинг мағлубияти Лондон ва Парижда тартибсизликларга сабаб бўлдиБугун, 14:28Боши билан зинадан чиқиб, рекорд ўрнатди (видео)Боши билан зинадан чиқиб, рекорд ўрнатди (видео)Бугун, 14:11Роботлар Марснинг илк "аҳолиси" бўлиши мумкинРоботлар Марснинг илк "аҳолиси" бўлиши мумкинБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди