Дунёда яшаш учун энг қулай шаҳарлар рўйхати тузилди!

·0·Дунё
Дунёда яшаш учун энг қулай шаҳарлар рўйхати тузилди!

Monocle журнали яшаш учун энг қулай шаҳарлар бўйича янги рейтингни тақдим этди.

Рўйхатнинг биринчи поғонасини Токио эгаллади. Копенгаген иккинчи, Лиссабон эса учинчи ўринда қайд этилди.

Ўнталикдан Европа ва Осиё-Тинч океани минтақасидаги йирик шаҳарлар ўрин олган. Улар орасида Вена, Сидней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен ва Осло бор.

Журнал рейтингни тузишда шаҳарлардаги яшаш шароитига таъсир қилувчи бир қатор омилларни ҳисобга олган. Жумладан, транспорт ва шаҳар инфратузилмаси, хавфсизлик, сиёсий барқарорлик, яшил майдонлар, овқатланиш масканлари сифати ҳамда харид қилиш имкониятлари баҳоланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаржадан учган юк самолёти радарлардан ғойиб бўлдиШаржадан учган юк самолёти радарлардан ғойиб бўлдиБугун, 13:17Хитойда сув тошқинидан кейин қишлоқларга илонлар тарқалиб кетдиХитойда сув тошқинидан кейин қишлоқларга илонлар тарқалиб кетдиБугун, 13:13Хитойда сув тошқинидан сўнг юзлаб илонлар қишлоқларга тарқалдиХитойда сув тошқинидан сўнг юзлаб илонлар қишлоқларга тарқалдиБугун, 13:12Узун киприкли арслон ижтимоий тармоқлар юлдузига айландиУзун киприкли арслон ижтимоий тармоқлар юлдузига айландиБугун, 12:495 ёшида хайрия қилган қиз 13 йилдан сўнг 48 млн доллар ютиб барчани ҳайрон қолдирди5 ёшида хайрия қилган қиз 13 йилдан сўнг 48 млн доллар ютиб барчани ҳайрон қолдирдиБугун, 12:43Америкалик YouTube блогер 4 литр газланган ичимликни ярим сонияда ичиб рекорд ўрнатди! (видео)Америкалик YouTube блогер 4 литр газланган ичимликни ярим сонияда ичиб рекорд ўрнатди! (видео)Бугун, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди