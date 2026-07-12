Италияда талабалар улкан қоғоз самолётини учириб барчани ҳайрон қолдирди!
Италияда талабалар ғайриоддий лойиҳа билан рекорд ўрнатди. Улар дунёдаги энг катта қоғоз самолётни ясаб, уни ҳавога кўтаришга муваффақ бўлди.
Самолётга Icarus номи берилган. Бу ном қадимги юнон мифологиясидаги Икар образи билан боғлиқ.
Улкан қоғоз самолётнинг қанот ёйими қарийб 20 метрга етган. Оғирлиги 28,5 килограмм бўлгани учун уни тайёрлашда оддий қоғоз самолётдан фарқли равишда ички каркас ишлатилган.
Шу билан бирга, Icarus оддий қоғоз самолётчалар каби учиш тамойилига асосланган. Муҳандислик ечими унинг ҳавода барқарор ҳаракатланишига ёрдам берган.
Парвоз Болонья шаҳридаги “We Make Future” технология фестивалида амалга оширилди. Синов давомида самолёт 59 метр масофага учди.
Натижа расмий рекорд сифатида қайд этилиб, Icarus Гиннеснинг рекордлар китобидан ўрин олди.
…