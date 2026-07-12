Перуда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилди
Норвегия миллий жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Холанднинг машҳурлиги энди футбол майдонидан ҳам ташқарига чиқди. Перуда 560 дан ортиқ чақалоққа норвегиялик юлдузнинг исми ёки фамилияси берилгани маълум бўлди.
Энг қизиғи, айрим ота-оналар фарзандига футболчининг тўлиқ исмини — Эрлинг Браут Холанд деб қўйган.
Қанча болага Холанд номи берилди?
Маҳаллий RPP нашри миллий идентификация реестри маълумотларига таяниб хабар беришича:
468 нафар болага Холанд исми берилган;
91 нафар чақалоқ Эрлинг Холанд деб номланган;
яна 4 нафар болага Эрлинг Браут Холанд исми қўйилган.
Шу тариқа норвегиялик ҳужумчининг номи Перудаги энг ғайриоддий футболга оид исмлардан бирига айланган.
ЖЧ–2026даги ўйини таъсир қилган бўлиши мумкин
Эрлинг Холанд 2026 йилги жаҳон чемпионатининг асосий юлдузларидан бири бўлиб турибди.
У турнирда:
4 та ўйин ўтказди;
7 та гол урди;
тўпурарлар пойгасида учинчи ўринни эгаллаб турибди.
Ҳужумчининг сермаҳсул ўйини унинг жаҳон бўйлаб машҳурлигини янада оширди.
Перу билан қандай боғлиқлик бор?
Холанднинг Перуга тўғридан-тўғри алоқаси йўқ. Бироқ футболчи «Манчестер Сити» ва Норвегия термасидаги голлари орқали Лотин Америкасида ҳам катта мухлислар армиясига эга.
Футбол юлдузлари шарафига болаларга исм қўйиш Лотин Америкасида аввал ҳам учраган. Энди бу рўйхатга Эрлинг Холанд ҳам қўшилди.
Норвегиянинг йўли Англияга келиб тўхтади
Маълумот учун, Норвегия 12 июлга ўтар кечаси ЖЧ–2026 чоракфиналида Англияга қарши майдонга тушган ва 1:2 ҳисобида мағлуб бўлган эди.
Шунга қарамай, Холанднинг турнирдаги ўйини ва голлари унинг жаҳон футболидаги энг машҳур номлардан бири бўлиб қолишини яна бир бор кўрсатди.
…