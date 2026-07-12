Перуда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилди

·0·Дунё
Перуда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилди

Норвегия миллий жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Холанднинг машҳурлиги энди футбол майдонидан ҳам ташқарига чиқди. Перуда 560 дан ортиқ чақалоққа норвегиялик юлдузнинг исми ёки фамилияси берилгани маълум бўлди.

Энг қизиғи, айрим ота-оналар фарзандига футболчининг тўлиқ исмини — Эрлинг Браут Холанд деб қўйган.

Қанча болага Холанд номи берилди?

Маҳаллий RPP нашри миллий идентификация реестри маълумотларига таяниб хабар беришича:

  • 468 нафар болага Холанд исми берилган;

  • 91 нафар чақалоқ Эрлинг Холанд деб номланган;

  • яна 4 нафар болага Эрлинг Браут Холанд исми қўйилган.

Шу тариқа норвегиялик ҳужумчининг номи Перудаги энг ғайриоддий футболга оид исмлардан бирига айланган.

ЖЧ–2026даги ўйини таъсир қилган бўлиши мумкин

Эрлинг Холанд 2026 йилги жаҳон чемпионатининг асосий юлдузларидан бири бўлиб турибди.

У турнирда:

  • 4 та ўйин ўтказди;

  • 7 та гол урди;

  • тўпурарлар пойгасида учинчи ўринни эгаллаб турибди.

Ҳужумчининг сермаҳсул ўйини унинг жаҳон бўйлаб машҳурлигини янада оширди.

Перу билан қандай боғлиқлик бор?

Холанднинг Перуга тўғридан-тўғри алоқаси йўқ. Бироқ футболчи «Манчестер Сити» ва Норвегия термасидаги голлари орқали Лотин Америкасида ҳам катта мухлислар армиясига эга.

Футбол юлдузлари шарафига болаларга исм қўйиш Лотин Америкасида аввал ҳам учраган. Энди бу рўйхатга Эрлинг Холанд ҳам қўшилди.

Норвегиянинг йўли Англияга келиб тўхтади

Маълумот учун, Норвегия 12 июлга ўтар кечаси ЖЧ–2026 чоракфиналида Англияга қарши майдонга тушган ва 1:2 ҳисобида мағлуб бўлган эди.

Шунга қарамай, Холанднинг турнирдаги ўйини ва голлари унинг жаҳон футболидаги энг машҳур номлардан бири бўлиб қолишини яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оятуллоҳ Али Хоманаий дафн маросимидаги ниқобли шахс кимлиги маълум бўлдиОятуллоҳ Али Хоманаий дафн маросимидаги ниқобли шахс кимлиги маълум бўлдиБугун, 11:58Қорақалпоғистонда жазирама туфайли боғчалар вақтинча ёпилдиҚорақалпоғистонда жазирама туфайли боғчалар вақтинча ёпилдиБугун, 11:33Қозоғистонда 7 минг йиллик ноёб қабристонлар топилдиҚозоғистонда 7 минг йиллик ноёб қабристонлар топилдиБугун, 04:29Венесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошдиВенесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошдиБугун, 04:032028 йилда Samsung илк сузувчи маълумотлар марказларини тақдим этади2028 йилда Samsung илк сузувчи маълумотлар марказларини тақдим этадиБугун, 01:47Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?Кеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди