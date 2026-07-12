Россия ҳужуми оқибатида Сумида камида 5 киши ҳалок бўлди

·0·Дунё
Россия ҳужуми оқибатида Сумида камида 5 киши ҳалок бўлди

Украинанинг Суми шаҳрида 11 июль куни портлашлар содир бўлди. Маълумотларга кўра, Россия ҳужуми оқибатида камида 5 киши вафот этган, 10 нафардан зиёд одам турли даражада жароҳат олган.

Ҳужум вақти қаҳвахоналардан бирининг хавфсизлик камерасига ёзилиб қолган. Видеода портлаш лаҳзаси, одамларнинг қочишга уринаётгани ва атрофдаги вазият акс этган.

Воқеадан сўнг қутқарув хизматлари ҳудудда иш бошлаган. Жабрланганлар шифокорлар назоратига олинган. Айрим бинолар ва объектларга зарар етгани тахмин қилинмоқда.

Ҳозирча ҳужум оқибатлари бўйича маълумотлар янгиланмоқда. Қурбонлар ва жароҳатланганлар сони ўзгариши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳар 500 мингта чигирткадан биттаси: аёл пушти чигиртка топиб олиб барчани ҳайратлантирдиҲар 500 мингта чигирткадан биттаси: аёл пушти чигиртка топиб олиб барчани ҳайратлантирдиБугун, 12:53Перуда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилдиПеруда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилдиБугун, 12:14Оятуллоҳ Али Хоманаий дафн маросимидаги ниқобли шахс кимлиги маълум бўлдиОятуллоҳ Али Хоманаий дафн маросимидаги ниқобли шахс кимлиги маълум бўлдиБугун, 11:58Қорақалпоғистонда жазирама туфайли боғчалар вақтинча ёпилдиҚорақалпоғистонда жазирама туфайли боғчалар вақтинча ёпилдиБугун, 11:33Қозоғистонда 7 минг йиллик ноёб қабристонлар топилдиҚозоғистонда 7 минг йиллик ноёб қабристонлар топилдиБугун, 04:29Венесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошдиВенесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошдиБугун, 04:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди