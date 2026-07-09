Болаларни ҳимоя қилиш бўйича янги қоидалар: жиддий чеклов киритилмоқда

·0·Жамият
Болаларни ҳимоя қилиш бўйича янги қоидалар: жиддий чеклов киритилмоқда

Сенатнинг навбатдаги мажлисида болаларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштиришга қаратилган қонун маъқулланди.

Ушбу ҳужжат таълим муассасаларида вояга етмаган болаларнинг шаъни, қадр-қиммати ва дахлсизлигини ҳимоя қилиш бўйича янги ҳуқуқий механизмларни назарда тутади.

Болаларга нисбатан зўравонлик учун жавобгарлик белгиланмоқда

Қонун билан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга қўшимча ва ўзгартиришлар киритилмоқда.

Эндиликда таълим ташкилотида тарбия ва таълим бериш жараёнида вояга етмаган болага нисбатан жисмоний зўравонлик содир этиш, шунингдек уни таҳқирлаш маъмурий жавобгарликка сабаб бўлади.

Педагогик фаолиятга бир йиллик чеклов

Қонунга кўра, педагогик фаолият давомида вояга етмаганга нисбатан жисмоний ёки руҳий зўравонликка оид ҳуқуқбузарлик содир этган шахсга нисбатан қўшимча чеклов ҳам қўлланади.

Бундай шахс маъмурий жавобгарликка тортилганидан кейин бир йил давомида мактабгача таълим ташкилотида педагогик фаолият билан шуғуллана олмайди.

Алимент бўйича ҳам муҳим ўзгариш бор

Ҳужжатда давлат ёки нодавлат муассасасининг тўлиқ таъминотида бўлган бола учун ота ёки онани алимент тўлашдан озод қилишга йўл қўйилмаслиги белгиланмоқда.

Бу норма боланинг моддий таъминоти бўйича ота-она масъулиятини сақлаб қолишга қаратилган.

Етим болалар фақат қариндошлар тарбиясига берилади

Қонун билан етим бола ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болани фақат қариндошлари тарбиясига бериш тартиби жорий этилмоқда.

Сенаторлар фикрича, бу болаларнинг манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш ва уларни яқин ижтимоий муҳитда тарбиялаш имконини кучайтиришга хизмат қилади.

Қонун ҳали кучга киргани йўқ

Сенаторлар ушбу қонун таълим муассасаларида болаларнинг ҳуқуқлари, қадр-қиммати ва дахлсизлигини таъминлаш бўйича ҳуқуқий кафолатларни мустаҳкамлашини таъкидламоқда.

Қонун президент томонидан имзоланганидан кейин кучга киради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноқонуний қурилмаларга муроса йўқ: суд қарори билан бузиш ишлари давом этмоқдаНоқонуний қурилмаларга муроса йўқ: суд қарори билан бузиш ишлари давом этмоқдаБугун, 17:14“Ёзишмаларни эрингга юбораман”: аёлни шантаж қилган йигитга ҳукм ўқилди“Ёзишмаларни эрингга юбораман”: аёлни шантаж қилган йигитга ҳукм ўқилдиБугун, 16:28Ҳисорда ноёб қор қоплони фотоқопқонга тушдиҲисорда ноёб қор қоплони фотоқопқонга тушдиБугун, 16:17Тошкентда каналда икки киши чўкиб кетдиТошкентда каналда икки киши чўкиб кетдиБугун, 15:09Тошкентда иссиқ сабаб автобусларнинг балонлари ҳам шикастланаётгани акс этган тасвирлар тарқалдиТошкентда иссиқ сабаб автобусларнинг балонлари ҳам шикастланаётгани акс этган тасвирлар тарқалдиБугун, 13:09Тошкентдаги подстанцияда портлаш юз бердиТошкентдаги подстанцияда портлаш юз бердиБугун, 13:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда