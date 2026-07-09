"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат берди
Неймар Бразилия терма жамоасининг ЖЧ–2026даги иштироки якунланганидан кейин фаолияти ҳақида ўйлаб кўриш учун қисқа танаффус олди.
UOL маълумотига кўра, "Сантос" 34 ёшли ҳужумчига дам олиш ва якуний қарор қабул қилиш учун 10 кун вақт берган. Футболчининг клубга қайтиб, йил охиригача амал қиладиган шартномасини охиригача бажариши кутилмоқда.
Бироқ Неймарнинг кейинги фаолияти бўйича бошқа вариантлар ҳам бор. У босим камроқ бўлган жамоага ўтиши ёки профессионал футболдаги фаолиятини якунлаши мумкин.
Манба футболчи ЖЧ–2026даги натижадан кейин оғир руҳий ҳолатда эканини ёзмоқда. Неймар Бразилия терма жамоасида 15 йил ўйнаган ва шу даврдаги хизматлари муносиб баҳоланмаган деб ҳисобламоқда.
Яқин кунларда Неймар "Сантос" раҳбарияти билан учрашиб, келажаги ҳақида гаплашади. Шундан кейин унинг клубда қолиши, бошқа жамоага ўтиши ёки футболни тарк этишига оид қарор аниқлашиши мумкин.
…