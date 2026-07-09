"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат берди

·44·Спорт
"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат берди

Неймар Бразилия терма жамоасининг ЖЧ–2026даги иштироки якунланганидан кейин фаолияти ҳақида ўйлаб кўриш учун қисқа танаффус олди.

UOL маълумотига кўра, "Сантос" 34 ёшли ҳужумчига дам олиш ва якуний қарор қабул қилиш учун 10 кун вақт берган. Футболчининг клубга қайтиб, йил охиригача амал қиладиган шартномасини охиригача бажариши кутилмоқда.

Бироқ Неймарнинг кейинги фаолияти бўйича бошқа вариантлар ҳам бор. У босим камроқ бўлган жамоага ўтиши ёки профессионал футболдаги фаолиятини якунлаши мумкин.

Манба футболчи ЖЧ–2026даги натижадан кейин оғир руҳий ҳолатда эканини ёзмоқда. Неймар Бразилия терма жамоасида 15 йил ўйнаган ва шу даврдаги хизматлари муносиб баҳоланмаган деб ҳисобламоқда.

Яқин кунларда Неймар "Сантос" раҳбарияти билан учрашиб, келажаги ҳақида гаплашади. Шундан кейин унинг клубда қолиши, бошқа жамоага ўтиши ёки футболни тарк этишига оид қарор аниқлашиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсене Венгер Жахон чемпионатининг асосий фаворитини ва ягона рақибини айтдиАрсене Венгер Жахон чемпионатининг асосий фаворитини ва ягона рақибини айтдиБугун, 17:38ЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёрЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёрБугун, 16:58Мейсон Гринвуд учун кураш авжида: Атлетико Мадрид ва Fenerbahce ўртасидаги пойгаМейсон Гринвуд учун кураш авжида: Атлетико Мадрид ва Fenerbahce ўртасидаги пойгаБугун, 16:56Коллина VAR қарорини тушунтирди: Миср эътирозида ҳал қилувчи детал борКоллина VAR қарорини тушунтирди: Миср эътирозида ҳал қилувчи детал борБугун, 16:49Капелло Мессини энг буюк деб атади: аммо бир муҳим фарқни яширмадиКапелло Мессини энг буюк деб атади: аммо бир муҳим фарқни яширмадиБугун, 16:47Атлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиАтлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди