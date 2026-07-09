Арсене Венгер Жахон чемпионатининг асосий фаворитини ва ягона рақибини айтди
Футбол оламининг таниқли мутахассиси, FIFAнинг глобал футболни ривожлантириш бўлими раҳбари Арсене Венгер навбатдаги Жахон чемпионати фаворитлари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Афсонавий мураббийнинг фикрича, ҳозирги кунда Франция терма жамоаси дунёдаги энг кучли ва тўхтатиб бўлмас кучга айланган. У Килиан Мбаппе ва унинг жамоадошлари яна бир бор бош совринни қўлга киритишига ишонч билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Венгер ўз таҳлилларини Феликс ва Тони Кроос томонидан олиб бориладиган подкастда баён қилди. Унинг таъкидлашича, Дидиер Десчампс бошчилигидаги жамоа ўзининг жисмоний тайёргарлиги ва майдондаги тезлиги билан бошқа рақиблардан сезиларли даражада устунлик қилмоқда. Мутахассис бу тахмини шунчаки ватанпарварлик ҳисси билан эмас, балки соф техник таҳлилларга асосланганини қайд этди.
Goal.com нашри хабар беришича, Арсене Венгер турнир жадвалидаги бошқа жамоаларнинг имкониятларини ҳам юқори баҳолаган, бироқ фақат биргина жамоа Францияга жиддий қаршилик кўрсата олишини айтган. Унинг назарида, Англия, Аргентина ёки Марокаш каби кучли жамоалар ҳам амалдаги чемпионларнинг шиддатини тўхтата олмаслиги мумкин.
Испания — ягона ҳақиқий хавфВенгернинг фикрича, фақатгина Луис де ла Фуенте бошқарувидаги Испания терма жамоаси французларни мағлуб этишга қодир. У Испаниянинг жамоавий ўйин маданияти ва техник даражаси дунёда тенгсиз эканлигини алоҳида таъкидлади. "Агар кимдир Францияни мағлуб эта олса, бу Испаниядир. Уларда бошқа ҳеч кимда йўқ жамоавий ўйин тизими мавжуд", — дейди мутахассис.
Испания терма жамоасининг Ламине Ямал ва Микел Оярзабал каби янги авлод вакиллари билан кучайгани уларни тактик жиҳатдан жуда хавфли рақибга айлантирган. Венгернинг таҳлилига кўра, агар бу икки жамоа ўзаро тўқнаш келса, ўйин тақдирини жисмоний чидамлилик ва таркибнинг чуқурлиги ҳал қилади.
Шу билан бирга, Франция терма жамоаси чорак финалда Марокашга қарши қийин учрашувни ўтказиши кутилмоқда. Марокашликлар 2022-йилги ярим финалдаги мағлубият учун реванш олишга ҳаракат қилишади. Бироқ Венгер Франциянинг "поезди" аллақачон катта тезликда ҳаракатланаётганини ва унга етиб олиш жуда қийинлигини қўшимча қилди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу тахминлар қизиқарли, чунки Испания ва Франция ўртасидаги қарама-қаршилик ҳамиша юқори техник футбол намойиши бўлиб келган. Турнирнинг ҳал қилувчи паллаларида айнан шу икки жамоанинг тўқнашуви жаҳон футболининг янги стандартларини белгилаб бериши мумкин.
…