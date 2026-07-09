Арсене Венгер Жахон чемпионатининг асосий фаворитини ва ягона рақибини айтди

·44·Спорт
Арсене Венгер Жахон чемпионатининг асосий фаворитини ва ягона рақибини айтди

Футбол оламининг таниқли мутахассиси, FIFAнинг глобал футболни ривожлантириш бўлими раҳбари Арсене Венгер навбатдаги Жахон чемпионати фаворитлари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Афсонавий мураббийнинг фикрича, ҳозирги кунда Франция терма жамоаси дунёдаги энг кучли ва тўхтатиб бўлмас кучга айланган. У Килиан Мбаппе ва унинг жамоадошлари яна бир бор бош совринни қўлга киритишига ишонч билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Венгер ўз таҳлилларини Феликс ва Тони Кроос томонидан олиб бориладиган подкастда баён қилди. Унинг таъкидлашича, Дидиер Десчампс бошчилигидаги жамоа ўзининг жисмоний тайёргарлиги ва майдондаги тезлиги билан бошқа рақиблардан сезиларли даражада устунлик қилмоқда. Мутахассис бу тахмини шунчаки ватанпарварлик ҳисси билан эмас, балки соф техник таҳлилларга асосланганини қайд этди.

Goal.com нашри хабар беришича, Арсене Венгер турнир жадвалидаги бошқа жамоаларнинг имкониятларини ҳам юқори баҳолаган, бироқ фақат биргина жамоа Францияга жиддий қаршилик кўрсата олишини айтган. Унинг назарида, Англия, Аргентина ёки Марокаш каби кучли жамоалар ҳам амалдаги чемпионларнинг шиддатини тўхтата олмаслиги мумкин.

Испания — ягона ҳақиқий хавф

Венгернинг фикрича, фақатгина Луис де ла Фуенте бошқарувидаги Испания терма жамоаси французларни мағлуб этишга қодир. У Испаниянинг жамоавий ўйин маданияти ва техник даражаси дунёда тенгсиз эканлигини алоҳида таъкидлади. "Агар кимдир Францияни мағлуб эта олса, бу Испаниядир. Уларда бошқа ҳеч кимда йўқ жамоавий ўйин тизими мавжуд", — дейди мутахассис.

Испания терма жамоасининг Ламине Ямал ва Микел Оярзабал каби янги авлод вакиллари билан кучайгани уларни тактик жиҳатдан жуда хавфли рақибга айлантирган. Венгернинг таҳлилига кўра, агар бу икки жамоа ўзаро тўқнаш келса, ўйин тақдирини жисмоний чидамлилик ва таркибнинг чуқурлиги ҳал қилади.

Шу билан бирга, Франция терма жамоаси чорак финалда Марокашга қарши қийин учрашувни ўтказиши кутилмоқда. Марокашликлар 2022-йилги ярим финалдаги мағлубият учун реванш олишга ҳаракат қилишади. Бироқ Венгер Франциянинг "поезди" аллақачон катта тезликда ҳаракатланаётганини ва унга етиб олиш жуда қийинлигини қўшимча қилди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу тахминлар қизиқарли, чунки Испания ва Франция ўртасидаги қарама-қаршилик ҳамиша юқори техник футбол намойиши бўлиб келган. Турнирнинг ҳал қилувчи паллаларида айнан шу икки жамоанинг тўқнашуви жаҳон футболининг янги стандартларини белгилаб бериши мумкин.

ФутболЖахон ЧемпионатиАрсене ВенгерФранцияИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат берди"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат бердиБугун, 17:39ЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёрЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёрБугун, 16:58Мейсон Гринвуд учун кураш авжида: Атлетико Мадрид ва Fenerbahce ўртасидаги пойгаМейсон Гринвуд учун кураш авжида: Атлетико Мадрид ва Fenerbahce ўртасидаги пойгаБугун, 16:56Коллина VAR қарорини тушунтирди: Миср эътирозида ҳал қилувчи детал борКоллина VAR қарорини тушунтирди: Миср эътирозида ҳал қилувчи детал борБугун, 16:49Капелло Мессини энг буюк деб атади: аммо бир муҳим фарқни яширмадиКапелло Мессини энг буюк деб атади: аммо бир муҳим фарқни яширмадиБугун, 16:47Атлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиАтлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди