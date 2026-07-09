Украина ракета синовига яқинлашди: баёнотда Москва ҳам тилга олинди...

·42·Дунё
Украина ракета синовига яқинлашди: баёнотда Москва ҳам тилга олинди...

Украинанинг Fire Point компанияси бош конструктори Денис Стиллерман мамлакат баллистик ракетаси бўйича муҳим босқич яқинлашаётганини маълум қилди.

«Фламинго» ракетасини ишлаб чиқарувчи компания вакилига кўра, парвоз синовларини бошлаш учун фақат битта босқич — двигатель синови қолган.

Парвоз синовига бир қадам қолгани айтилди

Стиллерман Liga.net нашрига берган интервьюсида Украина баллистик ракетаси бўйича тайёргарлик жараёни ҳақида гапирди.

Унинг айтишича, ҳозирги босқичда асосий вазифа двигатель синовини ўтказишдан иборат.

«Биз фақат двигателни синаб кўрамиз — парвоз синовларини бошлаймиз», — деди у.

Ракета алгоритм буйруқларини бажариши текширилади

Бош конструкторнинг таъкидлашича, кейинги босқичда ракета бошқарув тизими, парвоздаги барқарорлиги ва алгоритм кўрсатмаларини бажариши кузатилади.

Стиллерманга кўра, ракета бошқарилаётгани ва белгиланган алгоритмлар бўйича ҳаракатланаётгани тасдиқланса, кейинги босқичга ўтилади.

Россия ҳудуди ҳақидаги баёнот эътибор тортди

Fire Point вакили интервью давомида Россия ҳудудида синовлар ўтказилиши мумкинлиги ҳақида ҳам гапирган.

«Кузда биз ўз ракеталаримизни Россияда синаб кўрамиз», — деди Стиллерман.

Унинг сўзларига кўра, биринчи йўналиш сифатида Москва тилга олинган. Шунингдек, ҳимояланган ҳарбий корхоналар ҳам эҳтимолий нишонлар сифатида айтилган.

Fire Point ва «Фламинго» лойиҳаси

Fire Point Украинада «Фламинго» ракетасини ишлаб чиқарувчи компания сифатида тилга олинмоқда.

Компания вакилларининг бу баёноти Украина ракета дастури атрофидаги муҳокамаларни янада кучайтириши мумкин. Айниқса, гап баллистик ракета, парвоз синовлари ва Россия ҳудуди ҳақида кетар экан, бу мавзу ҳарбий-сиёсий нуқтаи назардан катта эътиборга тушади.

Куз ойлари ҳал қилувчи босқич бўлиши мумкин

Ҳозирча лойиҳа бўйича асосий маълумотлар компания вакилининг баёнотларига таянади.

Бироқ Стиллерман айтган муддатлар амалга ошса, куз ойлари Украина ракета дастури учун энг муҳим босқичлардан бирига айланиши мумкин. Бу эса урушдаги ҳарбий мувозанат ва Россиянинг ички хавфсизлик ҳисоб-китобларига ҳам таъсир қилиши эҳтимолдан холи эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиаДунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиаКеча, 22:22Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...Кеча, 21:35Англияда энг кўп қўйилган исм яна Муҳаммад бўлдиАнглияда энг кўп қўйилган исм яна Муҳаммад бўлдиКеча, 20:32Эрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналдиЭрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналдиКеча, 18:3612-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшати12-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшатиКеча, 18:35Бухорода ўлдирилган ҳиндистонлик талаба иши Ҳиндистонда ҳам очилдиБухорода ўлдирилган ҳиндистонлик талаба иши Ҳиндистонда ҳам очилдиКеча, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда