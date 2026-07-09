Украина ракета синовига яқинлашди: баёнотда Москва ҳам тилга олинди...
Украинанинг Fire Point компанияси бош конструктори Денис Стиллерман мамлакат баллистик ракетаси бўйича муҳим босқич яқинлашаётганини маълум қилди.
«Фламинго» ракетасини ишлаб чиқарувчи компания вакилига кўра, парвоз синовларини бошлаш учун фақат битта босқич — двигатель синови қолган.
Парвоз синовига бир қадам қолгани айтилди
Стиллерман Liga.net нашрига берган интервьюсида Украина баллистик ракетаси бўйича тайёргарлик жараёни ҳақида гапирди.
Унинг айтишича, ҳозирги босқичда асосий вазифа двигатель синовини ўтказишдан иборат.
«Биз фақат двигателни синаб кўрамиз — парвоз синовларини бошлаймиз», — деди у.
Ракета алгоритм буйруқларини бажариши текширилади
Бош конструкторнинг таъкидлашича, кейинги босқичда ракета бошқарув тизими, парвоздаги барқарорлиги ва алгоритм кўрсатмаларини бажариши кузатилади.
Стиллерманга кўра, ракета бошқарилаётгани ва белгиланган алгоритмлар бўйича ҳаракатланаётгани тасдиқланса, кейинги босқичга ўтилади.
Россия ҳудуди ҳақидаги баёнот эътибор тортди
Fire Point вакили интервью давомида Россия ҳудудида синовлар ўтказилиши мумкинлиги ҳақида ҳам гапирган.
«Кузда биз ўз ракеталаримизни Россияда синаб кўрамиз», — деди Стиллерман.
Унинг сўзларига кўра, биринчи йўналиш сифатида Москва тилга олинган. Шунингдек, ҳимояланган ҳарбий корхоналар ҳам эҳтимолий нишонлар сифатида айтилган.
Fire Point ва «Фламинго» лойиҳаси
Fire Point Украинада «Фламинго» ракетасини ишлаб чиқарувчи компания сифатида тилга олинмоқда.
Компания вакилларининг бу баёноти Украина ракета дастури атрофидаги муҳокамаларни янада кучайтириши мумкин. Айниқса, гап баллистик ракета, парвоз синовлари ва Россия ҳудуди ҳақида кетар экан, бу мавзу ҳарбий-сиёсий нуқтаи назардан катта эътиборга тушади.
Куз ойлари ҳал қилувчи босқич бўлиши мумкин
Ҳозирча лойиҳа бўйича асосий маълумотлар компания вакилининг баёнотларига таянади.
Бироқ Стиллерман айтган муддатлар амалга ошса, куз ойлари Украина ракета дастури учун энг муҳим босқичлардан бирига айланиши мумкин. Бу эса урушдаги ҳарбий мувозанат ва Россиянинг ички хавфсизлик ҳисоб-китобларига ҳам таъсир қилиши эҳтимолдан холи эмас.
…