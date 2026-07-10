Самолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирди

·52·Дунё
Самолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирди

Аргентинада парвоз машғулоти вақтида содир бўлган кутилмаган ҳодиса жамоатчиликни ларзага солди. Тажрибали парвоз инструктори машғулот ўртасида самолётни тарк этган, унинг 22 ёшли талабаси эса ҳавода ёлғиз қолиб, ҳаво кемасини мустақил равишда қўндиришга мажбур бўлган. Бу ҳақда маҳаллий ОАВлар прокуратура маълумотларига таяниб хабар қилди.

Маълум қилинишича, воқеа 4 июль куни Аргентинанинг Толедо шаҳри осмонида содир бўлган. Cessna 150G русумли ўқув самолётида парвоз дарси олиб бораётган инструктор Леандро Андрес Бертаццо талабаси Розариога: «Нима қилиш кераклигини биласан, давом эт», деган сўзларни айтгач, самолётни тарк этган.

Хусусий учувчилик лицензиясига эга бўлган Розария зудлик билан Кордовадаги Flying Parrot парвоз мактаби диспетчерлари билан боғланган. Мутахассислар унга фавқулодда вазият бўйича кўрсатмалар бериб турган ва у катта босимга қарамай, ўқув самолётини хавфсиз тарзда аэродромга қўндиришга муваффақ бўлган.

Oq-yashil rangli Cessna samolyoti aeroportda kichik traktor yordamida tortilmoqda.

Парвоз мактаби директори Эдуардо Альварес талабанинг ҳаракатларини юқори баҳолади.

«У жуда қаттиқ руҳий зарба олган эди. Шунга қарамай, вазиятни босиқлик билан бошқарди, профессионаллик намоён қилди ва самолётни мукаммал қўндирди», деди у.

Ҳодисадан кўп ўтмай қидирув парвози амалга оширилган ва инструкторнинг жасади Кордова вилоятидаги қишлоқ ҳудудларидан бирида топилган. Расмийлар унинг вафот этганини тасдиқлади.

Прокуратура воқеа юзасидан тергов бошлаган. Мутахассислар самолётни экспертиза учун мусодара қилиб, ҳодисага олиб келган барча ҳолатларни ўрганмоқда. Тергов давомида инструктор яқин вақтларда руҳий саломатлиги билан боғлиқ муолажалар олгани ҳақида маълумотлар ҳам ўртага чиққан. Бу ҳақда, айтилишича, унинг яқин қариндошларидан бошқа ҳеч ким хабардор бўлмаган.

Парвоз мактаби раҳбариятининг таъкидлашича, ҳамкасблари ва талабалар инструкторнинг ташқи ҳолатида хавотирли аломатларни сезмаган. Шу боис ушбу воқеа улар учун ҳам мутлақо кутилмаган бўлган.

Oq-jigarrang rangli kichik samolyot ochiq ko'k osmonda uchmoqda.

Терговчилар яна бир муҳим жиҳатга эътибор қаратмоқда. Уларнинг айтишича, Cessna 150G самолёти эшигини парвоз вақтида очиш осон эмас ва бу юқори тезликда ҳаракатланаётган автомобил эшигини очишга қиёсланади. Шунга қарамай, ҳаво кемаси ҳодисадан кейин жиддий шикастланмаган, ҳатто эшиги ҳам бутун ҳолатда қолган.

Маълумотларга кўра, Леандро Андрес Бертаццо кўп йиллик тажрибага эга учувчи бўлиб, авиакомпания транспорти учувчиси (ATP), биринчи тоифали тижорат учувчиси ва парвоз инструктори лицензияларига эга эди. У фаолияти давомида қўшни Чилида ҳам ишлаган. Ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар воқеанинг барча ҳолатларини аниқлаш бўйича суриштирувни давом эттирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пиццадек кўзли улкан калмарга оид муҳим топилма аниқландиПиццадек кўзли улкан калмарга оид муҳим топилма аниқландиБугун, 02:25Британияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирландиБританияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирландиБугун, 01:33Космосда яширин ядровий қуроллар борми? Олимлар жавоб топдиКосмосда яширин ядровий қуроллар борми? Олимлар жавоб топдиБугун, 01:24Украина ракета синовига яқинлашди: баёнотда Москва ҳам тилга олинди...Украина ракета синовига яқинлашди: баёнотда Москва ҳам тилга олинди...Кеча, 23:48Дунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиаДунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиаКеча, 22:22Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...Кеча, 21:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда