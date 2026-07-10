Meta ўзининг янги авлод сунъий интеллект чипларини сентябрь ойидан ишлаб чиқаради
Mark Zuckerberg бошқарувидаги Meta корпорацияси Nvidia чипларига бўлган қарамликни камайтириш ва харажатларни оптималлаштириш мақсадида ўзининг янги авлод сунъий интеллект процессорларини оммавий ишлаб чиқаришни бошламоқда. Reuters агентлигининг компания ички ҳужжатларига таяниб хабар беришича, янги чиплар жорий йилнинг сентябрь ойидан конвеерга чиқиши кутилмоқда. Бу қадам глобал миқёсда кузатилаётган GPU (график процессорлар) танқислиги шароитида компания учун стратегик устунлик тақдим этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълум қилинишича, янги чиплардан камида биттаси олти ҳафталик синов босқичидан муваффақиятли ўтган. Meta ушбу лойиҳа доирасида Броадком компанияси билан дизайн йўналишида ҳамкорлик қилмоқда, бироқ бевосита ишлаб чиқариш жараёни дунёдаги энг йирик яримўтказгич заводи — Тайваннинг TSMC компаниясига ишониб топширилган. Шунингдек, бутловчи қисмлар етказиб беришда Samsung (тезкор хотира), Сандиск (маълумотларни сақлаш қурилмалари) ва Сумитомо Электрик (оптик толали ускуналар) каби гигантлар иштирок этмоқда.
МTIA дастури ва технологик ёндашувЯнги чиплар Meta компаниясининг МTIA (Meta Траининг анд Инференсе Акселератор) дастури доирасида ишлаб чиқилган бўлиб, улар асосан модел ўқитиш ва алгоритмлар самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Компания муҳандислари сунъий интеллект соҳасидаги шиддатли ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда, чипларни модулли архитектура асосида яратишган. Бу ёндашув технология эскириб қолмасдан, янги турдаги вазифаларга тезда мослашиш имконини беради.
Meta ушбу чиплардан Facebook ва Instagram ижтимоий тармоқларидаги тавсия қилиш алгоритмларини, шунингдек, реклама тизимларини янада ақлли қилишда фойдаланмоқчи. Гарчи компания Nvidia ва AMD маҳсулотларини сотиб олишда давом этса-да, ўз ишланмаларига эга бўлиш миллиардлаб долларлик капитал харажатларни тежашга ёрдам беради. Маълумот учун, Meta жорий йилда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 125 миллиард доллардан 145 миллиард долларгача маблағ сарфлашни режалаштирган.
Рақобат ва глобал тенденцияСунъий интеллект пойгасида ўз чипларини яратиш фақат Meta билан чекланиб қолаётгани йўқ. Бугунги кунда йирик технологик корпорациялар Nvidia ҳукмронлигидан чиқишга интилмоқда:
- OpenAI компанияси Броадком билан ҳамкорликда ўз процессорини яратиш устида ишламоқда;
- Google ва Amazon аллақачон ўзларининг ўқитиш ва инференция чипларидан фойдаланиб келмоқда;
- Anthropic стартапи Samsung билан чиплар ишлаб чиқариш бўйича музокаралар олиб бормоқда.
…