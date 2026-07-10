Meta ўзининг янги авлод сунъий интеллект чипларини сентябрь ойидан ишлаб чиқаради

·23·Техно
Meta ўзининг янги авлод сунъий интеллект чипларини сентябрь ойидан ишлаб чиқаради

Mark Zuckerberg бошқарувидаги Meta корпорацияси Nvidia чипларига бўлган қарамликни камайтириш ва харажатларни оптималлаштириш мақсадида ўзининг янги авлод сунъий интеллект процессорларини оммавий ишлаб чиқаришни бошламоқда. Reuters агентлигининг компания ички ҳужжатларига таяниб хабар беришича, янги чиплар жорий йилнинг сентябрь ойидан конвеерга чиқиши кутилмоқда. Бу қадам глобал миқёсда кузатилаётган GPU (график процессорлар) танқислиги шароитида компания учун стратегик устунлик тақдим этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълум қилинишича, янги чиплардан камида биттаси олти ҳафталик синов босқичидан муваффақиятли ўтган. Meta ушбу лойиҳа доирасида Броадком компанияси билан дизайн йўналишида ҳамкорлик қилмоқда, бироқ бевосита ишлаб чиқариш жараёни дунёдаги энг йирик яримўтказгич заводи — Тайваннинг TSMC компаниясига ишониб топширилган. Шунингдек, бутловчи қисмлар етказиб беришда Samsung (тезкор хотира), Сандиск (маълумотларни сақлаш қурилмалари) ва Сумитомо Электрик (оптик толали ускуналар) каби гигантлар иштирок этмоқда.

МTIA дастури ва технологик ёндашув

Янги чиплар Meta компаниясининг МTIA (Meta Траининг анд Инференсе Акселератор) дастури доирасида ишлаб чиқилган бўлиб, улар асосан модел ўқитиш ва алгоритмлар самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Компания муҳандислари сунъий интеллект соҳасидаги шиддатли ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда, чипларни модулли архитектура асосида яратишган. Бу ёндашув технология эскириб қолмасдан, янги турдаги вазифаларга тезда мослашиш имконини беради.

Meta ушбу чиплардан Facebook ва Instagram ижтимоий тармоқларидаги тавсия қилиш алгоритмларини, шунингдек, реклама тизимларини янада ақлли қилишда фойдаланмоқчи. Гарчи компания Nvidia ва AMD маҳсулотларини сотиб олишда давом этса-да, ўз ишланмаларига эга бўлиш миллиардлаб долларлик капитал харажатларни тежашга ёрдам беради. Маълумот учун, Meta жорий йилда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 125 миллиард доллардан 145 миллиард долларгача маблағ сарфлашни режалаштирган.

Рақобат ва глобал тенденция

Сунъий интеллект пойгасида ўз чипларини яратиш фақат Meta билан чекланиб қолаётгани йўқ. Бугунги кунда йирик технологик корпорациялар Nvidia ҳукмронлигидан чиқишга интилмоқда:

  • OpenAI компанияси Броадком билан ҳамкорликда ўз процессорини яратиш устида ишламоқда;
  • Google ва Amazon аллақачон ўзларининг ўқитиш ва инференция чипларидан фойдаланиб келмоқда;
  • Anthropic стартапи Samsung билан чиплар ишлаб чиқариш бўйича музокаралар олиб бормоқда.
Meta ўзининг янги Мусе Spark сериясидаги сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун улкан ҳисоблаш қувватларини сафарбар этмоқда. Компания жорий йилда 7 гигаватт, келаси йили эса бу кўрсаткични икки баравар оширишни мақсад қилган. Бу каби улкан лойиҳалар нафақат дастурий таъминот, балки аппарат таъминоти соҳасида ҳам мустақилликка эришиш нақадар муҳимлигини кўрсатмоқда.

MetaСунъий интеллектЧипТехнологияTSMC
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Cash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилдиCash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилдиБугун, 02:28Anthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этдиAnthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этдиБугун, 02:24SpaceX акциялари Nasdaq-100 индексига киргач кутилмаганда арзонлашиб кетдиSpaceX акциялари Nasdaq-100 индексига киргач кутилмаганда арзонлашиб кетдиБугун, 02:20Meta ақлли кўзойнаклар орқали яширин тасвирга олишга қарши янги чеклов жорий этдиMeta ақлли кўзойнаклар орқали яширин тасвирга олишга қарши янги чеклов жорий этдиБугун, 01:58NVIDIA тахтдан тушмоқдами: Сунъий интеллект бозорида янги етакчи пайдо бўлдиNVIDIA тахтдан тушмоқдами: Сунъий интеллект бозорида янги етакчи пайдо бўлдиБугун, 01:57Парижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиПарижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги