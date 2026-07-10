Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?

·23·Техно
Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?

Сўнгги йилларда технология оламида юз бераётган кескин бурилишлар, хусусан, сунъий интеллект (AI) инфратузилмасига тикилаётган улкан сармоялар глобал иқтисодиёт учун ҳам имконият, ҳам жиддий хавф туғдирмоқда. Сеқуоиа жамғармаси ҳамкори Давид Каҳн томонидан ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, Силикон Валлей гигантларининг AI чиплари ва маълумотлар марказларига сарфлаётган маблағлари ўзини оқлаши учун соҳа 3 триллион доллар даромад келтириши шарт. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу рақамлар шунчаки тахмин эмас, балки NVIDIA компаниясининг GPU (график процессорлар) сотувидан олаётган рекорд даражадаги фойдаси ва маълумотлар марказларини қуриш харажатларига асосланган. 2023-йилда бу кўрсаткич 200 миллиард доллар атрофида баҳоланган бўлса, 2026-йилга келиб инфратузилма харажатлари 1,5 триллион долларга етиши кутилмоқда. Бу эса сармоядорлар ўз пулларини қайтариб олишлари учун даромад миқдори икки баробар кўп бўлиши кераклигини англатади.

Даромад ва харажат ўртасидаги тафовут

Ҳозирги кунда соҳанинг етакчилари ҳисобланган OpenAI ва Anthropic каби компаниялар йиллик даромадларини сезиларли даражада оширмоқда. Масалан, OpenAI йиллик даромади 20 миллиард долларга етганини маълум қилган бўлса, Anthropic 60 миллиард долларлик маррани кўзламоқда. Бироқ, бу рақамлар кутилаётган 3 триллион долларлик эҳтиёж олдида жуда кичик кўринади. Технологик гигантлар — Google, Meta, Microsoft ва Amazon эса 2028-йилга борибгина ушбу инвестициялардан ҳақиқий фойда олишни режалаштирмоқда.

Вазиятни мураккаблаштираётган яна бир омил — хотира қурилмалари нархининг ошиши ва мураккаб чипларга бўлган талабнинг кучайишидир. Қурилиш харажатлари ва энергия истеъмоли ҳам кундан-кунга қимматлашиб бормоқда, бу эса ҳар бир гигаватт қувват учун талаб қилинадиган даромад миқдорини кескин ошириб юборди.

Иқтисодий инқироз хавфи

Аполло активларни бошқариш компаниясининг бош иқтисодчиси Торстен Слокнинг огоҳлантиришича, агар сунъий интеллект кутилган молиявий натижаларни бермаса, бу бутун жаҳон иқтисодиётига зарба бериши мумкин. Ҳозирда кўплаб ташкилотлар қиммат моделлардан кўра, арзонроқ ва очиқ кодли (опен веигҳт) моделларга, хусусан, Хитой ишланмаларига ўтмоқда. Бу эса йирик модел яратувчиларининг даромадига салбий таъсир кўрсатади.

Шунингдек, технологик самарадорлик ҳам кутилмаган натижа бериши мумкин. Масалан, Sam Altman бошчилигидаги OpenAI янги моделлари код ёзишда 54 фоизга тежамкорроқ эканини маълум қилди. Бу фойдаланувчилар учун яхши бўлса-да, токенлар сотуви орқали даромад кўрадиган "токен фабрикалари" учун молиявий йўқотиш дегани. Агар фойдаланиш ҳажми кескин ошмаса, компаниялар ўз харажатларини қоплай олмаслиги мумкин.

Экспертларнинг фикрича, агар ушбу гигант компаниялар ўз мақсадларига эриша олмаса, С&П 500 индекси кескин пасайиб, иқтисодиёт рецессияга (турғунликка) юз тутиши ҳеч гап эмас. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ушбу технологик пойганинг натижаси муҳим, чунки глобал иқтисодий беқарорлик бевосита халқаро инвестициялар ва технологик импортга таъсир ўтказади.

Сунъий ИнтеллектИқтисодиётOpenAIMicrosoftNVIDIA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиRyzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиБугун, 03:27Сунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиСунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 03:27OpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингOpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингБугун, 03:26Технология оламида тарихий бурилиш: OpenAI, Anthropic ва SpaceX рекордларни янгиладиТехнология оламида тарихий бурилиш: OpenAI, Anthropic ва SpaceX рекордларни янгиладиБугун, 02:55Cash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилдиCash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилдиБугун, 02:28Anthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этдиAnthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этдиБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги