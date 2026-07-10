Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?
Сўнгги йилларда технология оламида юз бераётган кескин бурилишлар, хусусан, сунъий интеллект (AI) инфратузилмасига тикилаётган улкан сармоялар глобал иқтисодиёт учун ҳам имконият, ҳам жиддий хавф туғдирмоқда. Сеқуоиа жамғармаси ҳамкори Давид Каҳн томонидан ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, Силикон Валлей гигантларининг AI чиплари ва маълумотлар марказларига сарфлаётган маблағлари ўзини оқлаши учун соҳа 3 триллион доллар даромад келтириши шарт. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу рақамлар шунчаки тахмин эмас, балки NVIDIA компаниясининг GPU (график процессорлар) сотувидан олаётган рекорд даражадаги фойдаси ва маълумотлар марказларини қуриш харажатларига асосланган. 2023-йилда бу кўрсаткич 200 миллиард доллар атрофида баҳоланган бўлса, 2026-йилга келиб инфратузилма харажатлари 1,5 триллион долларга етиши кутилмоқда. Бу эса сармоядорлар ўз пулларини қайтариб олишлари учун даромад миқдори икки баробар кўп бўлиши кераклигини англатади.
Даромад ва харажат ўртасидаги тафовутҲозирги кунда соҳанинг етакчилари ҳисобланган OpenAI ва Anthropic каби компаниялар йиллик даромадларини сезиларли даражада оширмоқда. Масалан, OpenAI йиллик даромади 20 миллиард долларга етганини маълум қилган бўлса, Anthropic 60 миллиард долларлик маррани кўзламоқда. Бироқ, бу рақамлар кутилаётган 3 триллион долларлик эҳтиёж олдида жуда кичик кўринади. Технологик гигантлар — Google, Meta, Microsoft ва Amazon эса 2028-йилга борибгина ушбу инвестициялардан ҳақиқий фойда олишни режалаштирмоқда.
Вазиятни мураккаблаштираётган яна бир омил — хотира қурилмалари нархининг ошиши ва мураккаб чипларга бўлган талабнинг кучайишидир. Қурилиш харажатлари ва энергия истеъмоли ҳам кундан-кунга қимматлашиб бормоқда, бу эса ҳар бир гигаватт қувват учун талаб қилинадиган даромад миқдорини кескин ошириб юборди.
Иқтисодий инқироз хавфиАполло активларни бошқариш компаниясининг бош иқтисодчиси Торстен Слокнинг огоҳлантиришича, агар сунъий интеллект кутилган молиявий натижаларни бермаса, бу бутун жаҳон иқтисодиётига зарба бериши мумкин. Ҳозирда кўплаб ташкилотлар қиммат моделлардан кўра, арзонроқ ва очиқ кодли (опен веигҳт) моделларга, хусусан, Хитой ишланмаларига ўтмоқда. Бу эса йирик модел яратувчиларининг даромадига салбий таъсир кўрсатади.
Шунингдек, технологик самарадорлик ҳам кутилмаган натижа бериши мумкин. Масалан, Sam Altman бошчилигидаги OpenAI янги моделлари код ёзишда 54 фоизга тежамкорроқ эканини маълум қилди. Бу фойдаланувчилар учун яхши бўлса-да, токенлар сотуви орқали даромад кўрадиган "токен фабрикалари" учун молиявий йўқотиш дегани. Агар фойдаланиш ҳажми кескин ошмаса, компаниялар ўз харажатларини қоплай олмаслиги мумкин.
Экспертларнинг фикрича, агар ушбу гигант компаниялар ўз мақсадларига эриша олмаса, С&П 500 индекси кескин пасайиб, иқтисодиёт рецессияга (турғунликка) юз тутиши ҳеч гап эмас. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ушбу технологик пойганинг натижаси муҳим, чунки глобал иқтисодий беқарорлик бевосита халқаро инвестициялар ва технологик импортга таъсир ўтказади.
…