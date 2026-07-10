Cash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилди
АҚШнинг Block молиявий технологиялар компанияси ўзининг машҳур Cash App тўлов иловаси атрофидаги можароларни ҳал қилиш учун 46 та штат маъмурлари билан 45 миллион долларлик келишувга эришди. Мазкур келишув платформанинг хавфсизлик тизимидаги камчиликлар ва фирибгарлик ҳолатларига қарши етарли чоралар кўрилмагани бўйича олиб борилган кенг кўламли текширувлар натижасидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Штат прокурорларининг таъкидлашича, Block компанияси фойдаланувчиларни чалғитиб, Cash App иловасида банк даражасидаги ҳимоя тизими ва илғор фирибгарликни аниқлаш технологиялари мавжудлиги ҳақида ёлғон реклама қилган. Аслида эса платформадаги бўшлиқлар жиноятчилар учун кенг имкониятлар яратиб бергани маълум бўлди. Reuters агентлиги хабарига кўра, компания ўз айбини тан олмаган бўлса-да, суд жараёнларини тўхтатиш учун товон пули тўлашга рози бўлган.
Хавфсизлик тизимидаги жиддий камчиликларТекширувлар давомида аниқланишича, Cash App фойдаланувчиларга ижтимоий суғурта рақами ёки туғилган сана каби муҳим маълумотларни тақдим этмасдан ҳисоб очишга рухсат берган. Шунингдек, бир киши очиши мумкин бўлган аккаунтлар сонига чеклов қўйилмагани фирибгарларга платформадан турли ғаразли мақсадларда фойдаланишни осонлаштирган. Бу каби ҳолатлар рақамли ҳамёнлар хавфсизлиги бўйича халқаро стандартларга зид ҳисобланади.
Яна бир жиддий муаммо мижозларни қўллаб-қувватлаш хизмати билан боғлиқ. Иловада расмий алоқа телефони мавжуд бўлмагани сабабли, ўз ҳисобига кира олмаган ёки маблағидан айрилган фойдаланувчилар интернетдан ёрдам қидиришга мажбур бўлишган. Натижада кўплаб инсонлар фирибгарлар томонидан бошқариладиган сохта "мижозларни қўллаб-қувватлаш" рақамларига қўнғироқ қилиб, янада кўпроқ зарар кўришган.
Регуляторлар назорати кучаймоқдаБугунги кунда кўплаб фойдаланувчилар анъанавий банк хизматларидан воз кечиб, Cash App каби финтех иловаларига ўтмоқда. Бу эса давлат органларининг ушбу соҳа устидан назоратни кучайтиришига сабаб бўлди. Block компанияси аввалроқ Истеъмолчиларнинг молиявий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бюроси (КФПБ) томонидан ҳам жаримага тортилган эди. Ўшанда компания фирибгарлик ҳақидаги шикоятларни текширмагани учун 175 миллион доллар тўлашга мажбур бўлган.
Янги келишув шартларига кўра, Block компанияси қуйидаги мажбуриятларни ўз зиммасига олди:
- Cash App платформасида фирибгарликнинг олдини олиш чораларини тубдан такомиллаштириш;
- Фойдаланувчилар учун жонли мулоқот режимида ишлайдиган мижозларни қўллаб-қувватлаш хизматини йўлга қўйиш;
- Аккаунтларни рўйхатдан ўтказиш ва шахсни тасдиқлаш жараёнларини мураккаблаштириш.
…