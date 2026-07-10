Cash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилди

·0·Техно
Cash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилди

АҚШнинг Block молиявий технологиялар компанияси ўзининг машҳур Cash App тўлов иловаси атрофидаги можароларни ҳал қилиш учун 46 та штат маъмурлари билан 45 миллион долларлик келишувга эришди. Мазкур келишув платформанинг хавфсизлик тизимидаги камчиликлар ва фирибгарлик ҳолатларига қарши етарли чоралар кўрилмагани бўйича олиб борилган кенг кўламли текширувлар натижасидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Штат прокурорларининг таъкидлашича, Block компанияси фойдаланувчиларни чалғитиб, Cash App иловасида банк даражасидаги ҳимоя тизими ва илғор фирибгарликни аниқлаш технологиялари мавжудлиги ҳақида ёлғон реклама қилган. Аслида эса платформадаги бўшлиқлар жиноятчилар учун кенг имкониятлар яратиб бергани маълум бўлди. Reuters агентлиги хабарига кўра, компания ўз айбини тан олмаган бўлса-да, суд жараёнларини тўхтатиш учун товон пули тўлашга рози бўлган.

Хавфсизлик тизимидаги жиддий камчиликлар

Текширувлар давомида аниқланишича, Cash App фойдаланувчиларга ижтимоий суғурта рақами ёки туғилган сана каби муҳим маълумотларни тақдим этмасдан ҳисоб очишга рухсат берган. Шунингдек, бир киши очиши мумкин бўлган аккаунтлар сонига чеклов қўйилмагани фирибгарларга платформадан турли ғаразли мақсадларда фойдаланишни осонлаштирган. Бу каби ҳолатлар рақамли ҳамёнлар хавфсизлиги бўйича халқаро стандартларга зид ҳисобланади.

Яна бир жиддий муаммо мижозларни қўллаб-қувватлаш хизмати билан боғлиқ. Иловада расмий алоқа телефони мавжуд бўлмагани сабабли, ўз ҳисобига кира олмаган ёки маблағидан айрилган фойдаланувчилар интернетдан ёрдам қидиришга мажбур бўлишган. Натижада кўплаб инсонлар фирибгарлар томонидан бошқариладиган сохта "мижозларни қўллаб-қувватлаш" рақамларига қўнғироқ қилиб, янада кўпроқ зарар кўришган.

Регуляторлар назорати кучаймоқда

Бугунги кунда кўплаб фойдаланувчилар анъанавий банк хизматларидан воз кечиб, Cash App каби финтех иловаларига ўтмоқда. Бу эса давлат органларининг ушбу соҳа устидан назоратни кучайтиришига сабаб бўлди. Block компанияси аввалроқ Истеъмолчиларнинг молиявий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бюроси (КФПБ) томонидан ҳам жаримага тортилган эди. Ўшанда компания фирибгарлик ҳақидаги шикоятларни текширмагани учун 175 миллион доллар тўлашга мажбур бўлган.

Янги келишув шартларига кўра, Block компанияси қуйидаги мажбуриятларни ўз зиммасига олди:

  • Cash App платформасида фирибгарликнинг олдини олиш чораларини тубдан такомиллаштириш;
  • Фойдаланувчилар учун жонли мулоқот режимида ишлайдиган мижозларни қўллаб-қувватлаш хизматини йўлга қўйиш;
  • Аккаунтларни рўйхатдан ўтказиш ва шахсни тасдиқлаш жараёнларини мураккаблаштириш.
Ушбу ҳолат жаҳон финтех бозори учун муҳим дарс бўлиб, рақамли тўлов тизимлари нафақат қулай, балки максимал даражада хавфсиз бўлиши шартлигини яна бир бор исботлади. Ўзбекистон бозорида ҳам электрон ҳамёнлар ва тўлов иловалари оммалашиб бораётган бир пайтда, халқаро тажриба шуни кўрсатадики, фойдаланувчилар шахсий маълумотларини киритишда ва шубҳали хизматларга мурожаат қилишда доимо ҳушёр бўлишлари лозим.

BlockCash AppФинтехФирибгарликХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этдиAnthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этдиБугун, 02:24SpaceX акциялари Nasdaq-100 индексига киргач кутилмаганда арзонлашиб кетдиSpaceX акциялари Nasdaq-100 индексига киргач кутилмаганда арзонлашиб кетдиБугун, 02:20Meta ўзининг янги авлод сунъий интеллект чипларини сентябрь ойидан ишлаб чиқарадиMeta ўзининг янги авлод сунъий интеллект чипларини сентябрь ойидан ишлаб чиқарадиБугун, 01:59Meta ақлли кўзойнаклар орқали яширин тасвирга олишга қарши янги чеклов жорий этдиMeta ақлли кўзойнаклар орқали яширин тасвирга олишга қарши янги чеклов жорий этдиБугун, 01:58NVIDIA тахтдан тушмоқдами: Сунъий интеллект бозорида янги етакчи пайдо бўлдиNVIDIA тахтдан тушмоқдами: Сунъий интеллект бозорида янги етакчи пайдо бўлдиБугун, 01:57Парижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиПарижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги