Технология оламида тарихий бурилиш: OpenAI, Anthropic ва SpaceX рекордларни янгилади
Глобал технология бозорида мисли кўрилмаган молиявий ўзгаришлар юз бермоқда. Сўнгги чорак аср давомида Google, Meta ва Tesla каби гигантларнинг биржага чиқиши (IPO) соҳани шакллантирган бўлса, эндиликда сунъий интеллект ва коинот технологиялари етакчилари барча рекордларни янгилаш арафасида турибди. НКВА-Питчбоок Вентуре Монитор ҳисоботига кўра, OpenAI, Anthropic ва SpaceX компанияларининг бозорга чиқиши АҚШ венчур капитали тарихидаги сўнгги 25 йиллик барча чиқишларнинг умумий қийматидан ошиб кетиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу учта компаниянинг умумий бозор қиймати 4 триллион доллардан ошиши тахмин қилинмоқда. Таққослаш учун, SpaceX компанияси оммавий бозорга 1,77 триллион долларлик баҳо билан қадам қўйди. Бу рақамлар фонида 2019-йилда Uber томонидан амалга оширилган ва ўша пайтда шов-шувга сабаб бўлган 84 миллиард долларлик IPO бугунги кунда SpaceX қийматининг 5 фоизига ҳам етмайди. Бу эса замонавий технологик стартапларнинг кўлами нақадар кенгайганини кўрсатади.
Сунъий интеллект пойгаси ва молиявий ўшишҲозирги вақтда хусусий бозордаги деярли барча йирик сармоялар сунъий интеллект (AI) йўналишига йўналтирилмоқда. OpenAI ва Anthropic каби лабораториялар ўз моделларини ўқитиш учун улкан ҳисоблаш қувватлари ва миллиардлаб доллар маблағ талаб қилади. Айнан шу омил уларнинг капиталлашув даражасини астрономик даражага кўтариб юборди. Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект соҳасидаги бу ўшиш 2000-йиллардан кейинги технологик юксалишдан тубдан фарқ қилади.
Тарихий маълумотларга назар ташласак, 2000-йилдан буён Google (2004), Tesla (2010) ва Meta (2012) каби компаниялар биржага чиққан эди. Шунингдек, LinkedIn, Slack ва WhatsApp каби платформалар 20 миллиард доллардан ортиқ маблағ эвазига сотиб олинган. Бироқ, янги авлод технология компаниялари узоқ вақт давомида хусусий мақомда қолиб, ички бозорда ўз қийматини максимал даражага етказмоқда. Масалан, Google бугунги шароитда бўлганида, ўз IPO жараёнини анча кечиктирган ва анча юқори баҳо билан бозорга чиққан бўлар эди.
Бозор инфратузилмаси учун синовУшбу гигантларнинг биржага чиқиши нафақат рекорд қийматларни англатади, балки мавжуд молиявий инфратузилмани ҳам жиддий синовдан ўтказади. АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) ўтган йили мамлакатдаги барча IPO тушумларини атиги 70 миллиард доллар деб баҳолаган эди. Эндиликда эса биргина компаниянинг ўзи триллионлаб долларлик қиймат билан бозорга кириб келмоқда.
Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу ҳисоб-китоблар фақат АҚШ компанияларига тегишли бўлиб, унда Хитойнинг Алибаба каби гигантлари инобатга олинмаган. Шунингдек, iPhone ёки Android каби инқилобий маҳсулотлар аллақачон оммавий бўлган компаниялар (Apple, Google) ичида яратилгани сабабли, уларнинг қиймати ушбу IPO статистикаларида акс этмайди. Шунга қарамай, OpenAI ва SpaceX каби мустақил лойиҳаларнинг муваффақияти технология оламида янги давр бошланганидан далолат беради.
Ўзбекистонлик инвесторлар ва технология ишқибозлари учун ҳам бу жараёнлар муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозордаги бундай силжишлар билвосита маҳаллий IT экотизимига, халқаро грантлар оқимига ва сунъий интеллект технологияларининг оммалашув тезлигига таъир кўрсатади. Келгуси йилларда ушбу учликнинг биржадаги ҳаракатлари жаҳон иқтисодиёти харитасини қайта чизиши шубҳасиз.
…