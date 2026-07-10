Технология оламида тарихий бурилиш: OpenAI, Anthropic ва SpaceX рекордларни янгилади

·28·Техно
Технология оламида тарихий бурилиш: OpenAI, Anthropic ва SpaceX рекордларни янгилади

Глобал технология бозорида мисли кўрилмаган молиявий ўзгаришлар юз бермоқда. Сўнгги чорак аср давомида Google, Meta ва Tesla каби гигантларнинг биржага чиқиши (IPO) соҳани шакллантирган бўлса, эндиликда сунъий интеллект ва коинот технологиялари етакчилари барча рекордларни янгилаш арафасида турибди. НКВА-Питчбоок Вентуре Монитор ҳисоботига кўра, OpenAI, Anthropic ва SpaceX компанияларининг бозорга чиқиши АҚШ венчур капитали тарихидаги сўнгги 25 йиллик барча чиқишларнинг умумий қийматидан ошиб кетиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу учта компаниянинг умумий бозор қиймати 4 триллион доллардан ошиши тахмин қилинмоқда. Таққослаш учун, SpaceX компанияси оммавий бозорга 1,77 триллион долларлик баҳо билан қадам қўйди. Бу рақамлар фонида 2019-йилда Uber томонидан амалга оширилган ва ўша пайтда шов-шувга сабаб бўлган 84 миллиард долларлик IPO бугунги кунда SpaceX қийматининг 5 фоизига ҳам етмайди. Бу эса замонавий технологик стартапларнинг кўлами нақадар кенгайганини кўрсатади.

Сунъий интеллект пойгаси ва молиявий ўшиш

Ҳозирги вақтда хусусий бозордаги деярли барча йирик сармоялар сунъий интеллект (AI) йўналишига йўналтирилмоқда. OpenAI ва Anthropic каби лабораториялар ўз моделларини ўқитиш учун улкан ҳисоблаш қувватлари ва миллиардлаб доллар маблағ талаб қилади. Айнан шу омил уларнинг капиталлашув даражасини астрономик даражага кўтариб юборди. Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект соҳасидаги бу ўшиш 2000-йиллардан кейинги технологик юксалишдан тубдан фарқ қилади.

Тарихий маълумотларга назар ташласак, 2000-йилдан буён Google (2004), Tesla (2010) ва Meta (2012) каби компаниялар биржага чиққан эди. Шунингдек, LinkedIn, Slack ва WhatsApp каби платформалар 20 миллиард доллардан ортиқ маблағ эвазига сотиб олинган. Бироқ, янги авлод технология компаниялари узоқ вақт давомида хусусий мақомда қолиб, ички бозорда ўз қийматини максимал даражага етказмоқда. Масалан, Google бугунги шароитда бўлганида, ўз IPO жараёнини анча кечиктирган ва анча юқори баҳо билан бозорга чиққан бўлар эди.

Бозор инфратузилмаси учун синов

Ушбу гигантларнинг биржага чиқиши нафақат рекорд қийматларни англатади, балки мавжуд молиявий инфратузилмани ҳам жиддий синовдан ўтказади. АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) ўтган йили мамлакатдаги барча IPO тушумларини атиги 70 миллиард доллар деб баҳолаган эди. Эндиликда эса биргина компаниянинг ўзи триллионлаб долларлик қиймат билан бозорга кириб келмоқда.

Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу ҳисоб-китоблар фақат АҚШ компанияларига тегишли бўлиб, унда Хитойнинг Алибаба каби гигантлари инобатга олинмаган. Шунингдек, iPhone ёки Android каби инқилобий маҳсулотлар аллақачон оммавий бўлган компаниялар (Apple, Google) ичида яратилгани сабабли, уларнинг қиймати ушбу IPO статистикаларида акс этмайди. Шунга қарамай, OpenAI ва SpaceX каби мустақил лойиҳаларнинг муваффақияти технология оламида янги давр бошланганидан далолат беради.

Ўзбекистонлик инвесторлар ва технология ишқибозлари учун ҳам бу жараёнлар муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозордаги бундай силжишлар билвосита маҳаллий IT экотизимига, халқаро грантлар оқимига ва сунъий интеллект технологияларининг оммалашув тезлигига таъир кўрсатади. Келгуси йилларда ушбу учликнинг биржадаги ҳаракатлари жаҳон иқтисодиёти харитасини қайта чизиши шубҳасиз.

OpenAISpaceXAnthropicIPOТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиRyzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиБугун, 03:27Сунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиСунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 03:27OpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингOpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингБугун, 03:26Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?Бугун, 02:55Cash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилдиCash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилдиБугун, 02:28Anthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этдиAnthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этдиБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги