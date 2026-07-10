Франция Марокашни мағлуб этиб, ярим финалга йўл олди

·0·Спорт
Франция Марокашни мағлуб этиб, ярим финалга йўл олди

FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Франция Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Фоксбородаги стадионда ўтган учрашувда французлар иккинчи бўлимда иккита гол урди. 60-дақиқада Килиан Мбаппе ҳисобни очди, 68-дақиқада Усмон Дембеле Франциянинг устунлигини мустаҳкамлади.

Ўйин статистикасида ҳам Франция фаолроқ кўринди. Жамоа 21 марта зарба йўллаб, шундан 9 тасини дарвоза томон аниқ етказди. Марокаш эса 5 та зарба берди, улардан 1 таси нишонга борди.

Тўп назоратида Марокаш 53 фоиз билан устун бўлди. Францияда бу кўрсаткич 47 фоизни ташкил қилди. Паслар сони бўйича ҳам Марокаш олдинда: 498 та узатма. Франция 472 та пас амалга оширди.

Аниқ паслар бўйича Франция яхшироқ натижа кўрсатди. Французларда узатмалар аниқлиги 92 фоиз, Марокашда 88 фоиз бўлди. Фоллар сонида Марокаш 12 марта қоида бузди, Франция эса 10 марта фол ишлатди.

Ҳар икки жамоада биттадан сариқ карточка қайд этилди. Қизил карточка бўлмади. Офсайдлар ҳам кузатилмади. Бурчак тўплари сони тенг бўлди, ҳар икки жамоа 5 мартадан бурчакдан тўп узатди.

Шу тариқа, Франция ярим финалга чиқди. Марокаш эса чорак финалда иштирокини якунлади.

ФранцияМарокашКилиан МбаппеУсмон ДембелеFIFA 2026Фоксборо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция ва Марокаш ўйинини сайтимизда жонли кузатингФранция ва Марокаш ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 00:24Франция ва Марокаш ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлдиФранция ва Марокаш ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлдиБугун, 00:20Манчестер Юнайтед рад жавобини олди: Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномани узайтирдиМанчестер Юнайтед рад жавобини олди: Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномани узайтирдиКеча, 23:38Сиёсат спортдан устун келди: Трамп сабаб Балогун кечирилди, Англия юлдузи эса...Сиёсат спортдан устун келди: Трамп сабаб Балогун кечирилди, Англия юлдузи эса...Кеча, 23:33Нани Роналдуга оғир мағлубиятдан кейин мурожаат қилди: гап фақат натижада эмасНани Роналдуга оғир мағлубиятдан кейин мурожаат қилди: гап фақат натижада эмасКеча, 22:35Goal ЖЧ фаворитларини янгилади: чоракфинал олдидан интрига кучайдиGoal ЖЧ фаворитларини янгилади: чоракфинал олдидан интрига кучайдиКеча, 22:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди