SpaceX акциялари Nasdaq-100 индексига киргач кутилмаганда арзонлашиб кетди
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси акциялари нуфузли Nasdaq-100 индексига киритилганидан сўнг кутилмаган пасайишни бошдан кечирди. 7-июль ҳолатига кўра, компания қимматли қоғозлари бир сутка ичида жойлаштириш нархидан ҳам пастга тушиб кетди. Бу ҳолат кўплаб инвесторлар учун кутилмаган зарба бўлди, чунки индексга кириш одатда акциялар нархининг ўсишига туртки бериши кутилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Савдолар давомида SpaceX қоғозлари 145 долларгача арзонлашди, бу эса дастлабки 150 долларлик кўрсаткичдан анча пастдир. Гарчи кейинчалик нархлар 148 доллар атрофида бироз барқарорлашган бўлса-да, сўнгги беш кун ичида компания бозор қийматининг 13 фоизини йўқотди. Июн ойидаги энг юқори чўққи билан солиштирилганда эса пасайиш 35 фоизни ташкил этмоқда.
Инвесторларнинг хавотири ва молиявий кўрсаткичларТаҳлилчиларнинг фикрича, акциялар нархига компаниянинг ҳаддан ташқари юқори баҳолангани (тахминан 2 триллион доллар) таъсир кўрсатмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX ўтган йилни 18,5 миллиард доллар тушум билан якунлаган бўлса-да, соф зарар 5 миллиард долларга етган. Шунингдек, Маскнинг яна бир лойиҳаси — xAI билан бирлашиш ҳам қўшимча инвестициялар талаб қилиши сабабли инвесторларда хавотир уйғотмоқда.
АҚШ бозоридаги умумий вазият ҳам SpaceX позициясига салбий таъсир кўрсатди. Эрон нефтига нисбатан киритилган янги чекловлар фонида энергия ресурслари нархининг ошиши биржаларда беқарорликни келтириб чиқарди. Бундай шароитда юқори технологияли компаниялар акциялари биринчи бўлиб босим остида қолади.
Рақобат ва келажакдаги истиқболларSpaceX акциялари пасайиб бораётган бир пайтда, унинг асосий рақобатчиси — Jeff Bezosга тегишли Blue Origin компанияси 10 миллиард долларлик ташқи инвестиция жалб қилишини эълон қилди. Ҳозирда ҳар икки компания NASA агентлигининг Ойга йўналтирилган миссиялари учун коинот тизимларини ишлаб чиқишда фаол иштирок этмоқда.
Шунга қарамай, йирик молия институтлари SpaceX келажагига ишонч билан қарамоқда. Хусусан, Morgan Stanley таҳлилчилари компания акциялари учун 300 долларлик мақсадли нархни белгилаб, уларни сотиб олишни тавсия қилмоқда. Deutsche Bank эса коинот инфратузилмасининг сунъий интеллект тизимлари билан интеграциялашувини инобатга олиб, акциялар қийматини 255 доллар атрофида баҳолаган.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва инвесторлар учун ушбу ўзгаришлар глобал аэрокосмик бозорнинг нақадар ўзгарувчан эканлигини кўрсатади. SpaceX каби гигантларнинг акциялари арзонлашиши узоқ муддатли истиқболда янги имкониятлар ёки бозорнинг қайта шаклланишидан далолат бериши мумкин.
…