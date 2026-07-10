SpaceX акциялари Nasdaq-100 индексига киргач кутилмаганда арзонлашиб кетди

·0·Техно
SpaceX акциялари Nasdaq-100 индексига киргач кутилмаганда арзонлашиб кетди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси акциялари нуфузли Nasdaq-100 индексига киритилганидан сўнг кутилмаган пасайишни бошдан кечирди. 7-июль ҳолатига кўра, компания қимматли қоғозлари бир сутка ичида жойлаштириш нархидан ҳам пастга тушиб кетди. Бу ҳолат кўплаб инвесторлар учун кутилмаган зарба бўлди, чунки индексга кириш одатда акциялар нархининг ўсишига туртки бериши кутилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Савдолар давомида SpaceX қоғозлари 145 долларгача арзонлашди, бу эса дастлабки 150 долларлик кўрсаткичдан анча пастдир. Гарчи кейинчалик нархлар 148 доллар атрофида бироз барқарорлашган бўлса-да, сўнгги беш кун ичида компания бозор қийматининг 13 фоизини йўқотди. Июн ойидаги энг юқори чўққи билан солиштирилганда эса пасайиш 35 фоизни ташкил этмоқда.

Инвесторларнинг хавотири ва молиявий кўрсаткичлар

Таҳлилчиларнинг фикрича, акциялар нархига компаниянинг ҳаддан ташқари юқори баҳолангани (тахминан 2 триллион доллар) таъсир кўрсатмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX ўтган йилни 18,5 миллиард доллар тушум билан якунлаган бўлса-да, соф зарар 5 миллиард долларга етган. Шунингдек, Маскнинг яна бир лойиҳаси — xAI билан бирлашиш ҳам қўшимча инвестициялар талаб қилиши сабабли инвесторларда хавотир уйғотмоқда.

АҚШ бозоридаги умумий вазият ҳам SpaceX позициясига салбий таъсир кўрсатди. Эрон нефтига нисбатан киритилган янги чекловлар фонида энергия ресурслари нархининг ошиши биржаларда беқарорликни келтириб чиқарди. Бундай шароитда юқори технологияли компаниялар акциялари биринчи бўлиб босим остида қолади.

Рақобат ва келажакдаги истиқболлар

SpaceX акциялари пасайиб бораётган бир пайтда, унинг асосий рақобатчиси — Jeff Bezosга тегишли Blue Origin компанияси 10 миллиард долларлик ташқи инвестиция жалб қилишини эълон қилди. Ҳозирда ҳар икки компания NASA агентлигининг Ойга йўналтирилган миссиялари учун коинот тизимларини ишлаб чиқишда фаол иштирок этмоқда.

Шунга қарамай, йирик молия институтлари SpaceX келажагига ишонч билан қарамоқда. Хусусан, Morgan Stanley таҳлилчилари компания акциялари учун 300 долларлик мақсадли нархни белгилаб, уларни сотиб олишни тавсия қилмоқда. Deutsche Bank эса коинот инфратузилмасининг сунъий интеллект тизимлари билан интеграциялашувини инобатга олиб, акциялар қийматини 255 доллар атрофида баҳолаган.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва инвесторлар учун ушбу ўзгаришлар глобал аэрокосмик бозорнинг нақадар ўзгарувчан эканлигини кўрсатади. SpaceX каби гигантларнинг акциялари арзонлашиши узоқ муддатли истиқболда янги имкониятлар ёки бозорнинг қайта шаклланишидан далолат бериши мумкин.

SpaceXИлон МаскNasdaqАкцияларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Cash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилдиCash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилдиБугун, 02:28Anthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этдиAnthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этдиБугун, 02:24Meta ўзининг янги авлод сунъий интеллект чипларини сентябрь ойидан ишлаб чиқарадиMeta ўзининг янги авлод сунъий интеллект чипларини сентябрь ойидан ишлаб чиқарадиБугун, 01:59Meta ақлли кўзойнаклар орқали яширин тасвирга олишга қарши янги чеклов жорий этдиMeta ақлли кўзойнаклар орқали яширин тасвирга олишга қарши янги чеклов жорий этдиБугун, 01:58NVIDIA тахтдан тушмоқдами: Сунъий интеллект бозорида янги етакчи пайдо бўлдиNVIDIA тахтдан тушмоқдами: Сунъий интеллект бозорида янги етакчи пайдо бўлдиБугун, 01:57Парижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиПарижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги