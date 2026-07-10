Космосда яширин ядровий қуроллар борми? Олимлар жавоб топди

·30·Дунё
Космосда яширин ядровий қуроллар борми? Олимлар жавоб топди

Коинотда ядровий қуролларни яшириш эҳтимоли ҳақидаги хавотирлар яна кун тартибига чиқди. Массачусетс технология институти (MIT) тадқиқотчилари сунъий йўлдошларда яширинган ядровий қуролларни аниқлаш имконини берувчи янги технологияни тақдим қилди. Мутахассислар фикрича, бу космосда оммавий қирғин қуролларини масофадан туриб текширишга хизмат қиладиган илк очиқ эълон қилинган усул ҳисобланади.

Маълум қилинишича, 1967 йилда қабул қилинган «Коинот бўйича шартнома»га мувофиқ, Ер орбитасига ядровий қурол жойлаштириш тақиқланган. Бироқ шу пайтгача сунъий йўлдошларда бундай қурол мавжуд ёки йўқлигини ишончли тарзда аниқлаш имкони бўлмаган.

MIT олими Арег Данагулян томонидан таклиф этилган технология ана шу муаммога ечим сифатида баҳоланмоқда. У ишлаб чиққан махсус датчик тизими шубҳа уйғотган сунъий йўлдошга хавфсиз масофада яқинлашиб, ундан тарқалаётган радиоактив заррачаларни қайд этади.

Тадқиқотга кўра, катта ҳажмдаги датчик тахминан 4 километр масофада бир ҳафта давомида кузатув олиб борса, ядровий материалларни 99 фоиз аниқлик билан аниқлай олади. Агар масофа 1000 метргача қисқартирилса ёки бир нечта ихчам датчиклар қўлланилса, текширув вақти бир неча соатгача қисқариши мумкин.

Қурилма уран ва плутоний каби радиоактив элементлардан ажралиб чиқадиган нейтронларни қайд этиш орқали ишлайди. Олим ўз тадқиқоти натижаларини нуфузли Nature илмий журналида эълон қилди.

Мутахассислар эслатишича, космосда ядровий портлашлар инсоният учун янги хавф эмас. Масалан, АҚШ 1962 йилда орбитада 1,4 мегатонна қувватга эга термоядровий қурилмани синовдан ўтказган. Бу тажриба натижасида бир қатор сунъий йўлдошлар ишдан чиққан ва кучли радиация таъсири кузатилган.

Бугунги кунда космосда қуролланиш бўйича хавотирлар яна кучаймоқда. Хусусан, 2022 йилда Россиянинг «Космос-2553» сунъий йўлдошини учириши Ғарб давлатларида турли тахминларга сабаб бўлди. АҚШ айрим расмийлари ушбу аппарат келажакда сунъий йўлдошларга қарши ядровий технологияларни синовдан ўтказиш учун хизмат қилиши мумкинлигини истисно этмаяпти. Россия эса бу борадаги айбловларга расман розилик билдирмаган.

Доктор Данагуляннинг таъкидлашича, мазкур технология ҳали тўлиқ амалий тизимга айланмаган. Ҳозирча у бундай детекторларни яратиш илмий жиҳатдан мумкинлигини исботлаган. Эндиги босқичда ушбу лойиҳани амалга ошириш учун давлатлар, илмий марказлар ва халқаро ташкилотлар қўллаб-қувватлаши талаб этилади.

Экспертлар фикрича, агар технология амалиётга татбиқ этилса, у космосдаги қуролланиш устидан халқаро назоратни кучайтириш ва мамлакатлар ўртасида ишончни мустаҳкамлашда муҳим воситага айланиши мумкин.

Массачусетс технология институтиАрег ДанагулянНатурҚўшма ШтатларКосмос-2553
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирдиСамолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирдиБугун, 01:57Британияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирландиБританияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирландиБугун, 01:33Украина ракета синовига яқинлашди: баёнотда Москва ҳам тилга олинди...Украина ракета синовига яқинлашди: баёнотда Москва ҳам тилга олинди...Кеча, 23:48Дунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиаДунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиаКеча, 22:22Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...Кеча, 21:35Англияда энг кўп қўйилган исм яна Муҳаммад бўлдиАнглияда энг кўп қўйилган исм яна Муҳаммад бўлдиКеча, 20:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда