Lada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарув
Россиянинг “AvtoVAZ” компанияси ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Lada Vesta ҳамда янги вакиллик классидаги Lada Аура автомобилларининг такомиллаштирилган версиялари сотувини бошлади. Ушбу янгиланиш доирасида автомобиллар замонавий автоматик иқлим назорати тизими ва Lada Коннект Старт телематик тизими билан бойитилди. Энг муҳими, ишлаб чиқарувчи қўшимча функциялар жорий этилганига қарамай, тавсия этилган чакана нархларни ўзгаришсиз қолдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалроқ тармоқларда инсайдерлар янги модификациялар нархи сезиларли даражада ошиши ҳақида тахминлар билдиришган эди. Бироқ компания матбуот хизмати хабарига кўра, янги технологиялар нарх сиёсатига таъсир кўрсатмади. Бу ҳолат бренднинг бозордаги рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилиши кутилмоқда, айниқса, Ўзбекистон каби Lada моделлари анъанавий равишда харидоргир бўлган минтақаларда бу янгилик истеъмолчилар эътиборини тортиши табиий.
Ақлли иқлим назорати ва маҳаллийлаштиришЯнги иқлим назорати тизими салондаги ҳароратни автоматик равишда белгиланган даражада ушлаб туриш имконини беради. Тизим учта махсус датчикдан келаётган сигналларни таҳлил қилиб, ҳаво оқимини тақсимлайди ва ҳароратни созлайди. Муҳандислар тизимни шундай калибрлашганки, микроклиматнинг ўзгариши ҳайдовчи ва йўловчилар учун деярли сезиларсиз ва жуда юmsҳоқ тарзда амалга ошади.
Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу тизимнинг барча асосий бутловчи қисмлари Россия корхоналари томонидан етказиб берилмоқда. Бу эса ишлаб чиқариш занжирининг ташқи омилларга боғлиқлигини камайтириш ва эҳтиёт қисмлар таъминотида барқарорликни таъминлашга қаратилган стратегик қадамдир. Lada Vesta оиласида ушбу тизим “Дриве” ва “Течно” комплектацияларида мавжуд, базавий версияларда эса одатдаги кондиционер сақланиб қолган.
Смартфон орқали масофавий назоратLada Коннект Старт телематик тизими эндиликда барча Lada Vesta ва Lada Аура модификацияларининг базавий жиҳозлари рўйхатига киритилди. Ушбу тизим ёрдамида ҳайдовчи ўз смартфони орқали автомобилнинг ҳолатини масофадан туриб кузатиш имкониятига эга бўлади. Тизим қуйидаги функцияларни ўз ичига олади:
- Йўқилғат захираси ва аккумулятор қувватини текшириш;
- Автомобилнинг айни вақтдаги жойлашувини аниқлаш;
- Двигател ҳароратини назорат қилиш;
- Эшиклар ва юкхона ёпиқлигини текшириш;
- Двигателнинг ишга туширилганлигини масофадан билиш.
Ушбу янгиланишлар Lada моделларини технологик жиҳатдан замонавий хорижий аналогларига яқинлаштиради. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ушбу янгиланган версиялар пайдо бўлиши, бюджетли ва ўрта сегментдаги автомобиллар ўртасидаги рақобатни янада кучайтириши мумкин.
…