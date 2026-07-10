Lada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарув

·13·Авто
Lada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарув

Россиянинг “AvtoVAZ” компанияси ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Lada Vesta ҳамда янги вакиллик классидаги Lada Аура автомобилларининг такомиллаштирилган версиялари сотувини бошлади. Ушбу янгиланиш доирасида автомобиллар замонавий автоматик иқлим назорати тизими ва Lada Коннект Старт телематик тизими билан бойитилди. Энг муҳими, ишлаб чиқарувчи қўшимча функциялар жорий этилганига қарамай, тавсия этилган чакана нархларни ўзгаришсиз қолдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалроқ тармоқларда инсайдерлар янги модификациялар нархи сезиларли даражада ошиши ҳақида тахминлар билдиришган эди. Бироқ компания матбуот хизмати хабарига кўра, янги технологиялар нарх сиёсатига таъсир кўрсатмади. Бу ҳолат бренднинг бозордаги рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилиши кутилмоқда, айниқса, Ўзбекистон каби Lada моделлари анъанавий равишда харидоргир бўлган минтақаларда бу янгилик истеъмолчилар эътиборини тортиши табиий.

Ақлли иқлим назорати ва маҳаллийлаштириш

Янги иқлим назорати тизими салондаги ҳароратни автоматик равишда белгиланган даражада ушлаб туриш имконини беради. Тизим учта махсус датчикдан келаётган сигналларни таҳлил қилиб, ҳаво оқимини тақсимлайди ва ҳароратни созлайди. Муҳандислар тизимни шундай калибрлашганки, микроклиматнинг ўзгариши ҳайдовчи ва йўловчилар учун деярли сезиларсиз ва жуда юmsҳоқ тарзда амалга ошади.

Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу тизимнинг барча асосий бутловчи қисмлари Россия корхоналари томонидан етказиб берилмоқда. Бу эса ишлаб чиқариш занжирининг ташқи омилларга боғлиқлигини камайтириш ва эҳтиёт қисмлар таъминотида барқарорликни таъминлашга қаратилган стратегик қадамдир. Lada Vesta оиласида ушбу тизим “Дриве” ва “Течно” комплектацияларида мавжуд, базавий версияларда эса одатдаги кондиционер сақланиб қолган.

Смартфон орқали масофавий назорат

Lada Коннект Старт телематик тизими эндиликда барча Lada Vesta ва Lada Аура модификацияларининг базавий жиҳозлари рўйхатига киритилди. Ушбу тизим ёрдамида ҳайдовчи ўз смартфони орқали автомобилнинг ҳолатини масофадан туриб кузатиш имкониятига эга бўлади. Тизим қуйидаги функцияларни ўз ичига олади:

  • Йўқилғат захираси ва аккумулятор қувватини текшириш;
  • Автомобилнинг айни вақтдаги жойлашувини аниқлаш;
  • Двигател ҳароратини назорат қилиш;
  • Эшиклар ва юкхона ёпиқлигини текшириш;
  • Двигателнинг ишга туширилганлигини масофадан билиш.
Нархлар масаласига тўхталадиган бўлсак, иқлим назорати тизимига эга Lada Vesta моделларининг нархи 1 785 000 рублдан бошланади. Lada Аура модели эса ҳар икки версияда ҳам (“Премиер” ва “Статус”) ушбу тизим билан жиҳозланган бўлиб, уларнинг нархи мос равишда 2 269 000 ва 2 466 000 рублни ташкил этмоқда.

Ушбу янгиланишлар Lada моделларини технологик жиҳатдан замонавий хорижий аналогларига яқинлаштиради. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ушбу янгиланган версиялар пайдо бўлиши, бюджетли ва ўрта сегментдаги автомобиллар ўртасидаги рақобатни янада кучайтириши мумкин.

LadaAvtoVAZLada VestaLada АураАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклдаMercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклдаКеча, 18:30Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?Кеча, 18:28Mercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобилMercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобилКеча, 17:30Алпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиАлпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиКеча, 16:24BYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиBYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиКеча, 15:56МГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этдиМГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этдиКеча, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди