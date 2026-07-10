Anthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этди

·0·Техно
Anthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этди

Сунъий интеллект технологияларига нисбатан танқидлар ва маълумотлар марказларининг атроф-муҳитга таъсири бўйича норозиликлар кучайиб бораётган бир пайтда, Anthropic компанияси ўзининг Claude чатботига фойдаланувчиларни ушбу технологиядан воз кечмасликка ундовчи янги функцияни қўшди. "Рефлект" деб номланган ушбу таҳлилий панел фойдаланувчининг чатбот билан ўзаро алоқасини визуаллаштириш ва сунъий интеллектдан фойдаланиш одатларини кузатиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Рефлект функцияси ташқи кўринишидан шунчаки статистик маълумотлар тўпламига ўхшайди: у қайси мавзуларда кўпроқ мулоқот қилингани, фойдаланиш вақти ва қандай вазифалар учун сунъий интеллектга мурожаат қилинганини кўрсатиб беради. Бироқ, ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу воситанинг асосий мақсади анча чуқурроқ бўлиб, у фойдаланувчининг онгида Claude чатботини кундалик иш жараёнининг ажралмас қисми сифатида шакллантиришга қаратилган.

Тизим фойдаланувчига сунъий интеллект ёрдамида қанча вақт тежалганини аниқ рақамларда кўрсатмаса-да, бажарилган ишларнинг умумий кўриниши инсонни ушбу воситага боғланиб қолганини ҳис қилишга мажбур қилади. Бу эса ўз навбатида Claude чатботини оддий ёрдамчидан кундалик ҳаётнинг муҳим бўлагига айлантиради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби таҳлилий воситалар ўз иш самарадорлигини баҳолашда жуда фойдали бўлиши мумкин.

Сунъий интеллект ва рақамли саломатлик

Қизиқарли жиҳати шундаки, Anthropic фойдаланувчиларни сунъий интеллектдан фойдаланишда танқидий фикрлашга ҳам чорламоқда. Рефлект панели вақти-вақти билан фойдаланувчига "Claude тезроқ бажара олса ҳам, қайси ишни ўзингиз қилишда давом этишни хоҳлайсиз?" каби саволларни бериб туради. Бу фойдаланувчининг ўз шахсий маҳоратини йўқотиб қўймаслиги учун ўзига хос эслатма вазифасини ўтайди.

Дастур шунингдек, сунъий интеллектга ҳаддан ташқари боғланиб қолишнинг (аддикция) олдини олиш учун махсус воситаларни таклиф этади. Фойдаланувчилар чатбот билан мулоқот қилмайдиган "сокин соатлар"ни белгилашлари ёки танаффус қилиш ҳақида эслатмалар ўрнатишлари мумкин. Бу каби ёндашув технологик компаниялар орасида фойдаланувчининг руҳий саломатлигига эътибор қаратиш тенденциясининг бир қисмидир.

Таҳлилий маълумотлар орқали фойдаланувчи фикрини шакллантириш стратегияси янгилик эмас. Масалан, 2012-йилда Google компанияси Gmail Метер хизматини ишга туширган эди. Ўшанда ҳам электрон почта трафиги ва маълумотлар ҳажми ҳақидаги графиклар фойдаланувчиларга Gmail уларнинг рақамли ҳаётида нақадар муҳим ўрин тутишини кўрсатиш учун хизмат қилган.

Фойдаланувчиларни тизимда ушлаб қолиш стратегияси

Claude Рефлект функцияси шунчаки маълумот бериш билан чекланиб қолмай, фойдаланувчиларга сунъий интеллектдан самаралироқ фойдаланишни ҳам ўргатади. Масалан, тизим бир хил контекстни қайта-қайта тушунтирмаслик учун Claude ичидаги "Прожектс" функциясидан фойдаланишни тавсия қилиши мумкин. Бу эса Anthropic учун фойдаланувчиларни ўз экотизимида сақлаб қолиш ва уларнинг рақобатчи платформаларга ўтиб кетишининг олдини олишда муҳим воситадир.

Хулоса қилиб айтганда, Anthropic янги функция орқали сунъий интеллектни шунчаки технология эмас, балки онгли равишда фойдаланиладиган ва инсон ҳаётини енгиллаштирадиган шахсий ҳамкор сифатида тақдим этмоқда. Бу эса сунъий интеллектга нисбатан жамиятдаги мавжуд қўрқув ва қаршиликларни юmsҳатишга хизмат қилиши кутилмоқда.

AnthropicClaudeСунъий ИнтеллектТехнологияРефлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Cash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилдиCash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилдиБугун, 02:28SpaceX акциялари Nasdaq-100 индексига киргач кутилмаганда арзонлашиб кетдиSpaceX акциялари Nasdaq-100 индексига киргач кутилмаганда арзонлашиб кетдиБугун, 02:20Meta ўзининг янги авлод сунъий интеллект чипларини сентябрь ойидан ишлаб чиқарадиMeta ўзининг янги авлод сунъий интеллект чипларини сентябрь ойидан ишлаб чиқарадиБугун, 01:59Meta ақлли кўзойнаклар орқали яширин тасвирга олишга қарши янги чеклов жорий этдиMeta ақлли кўзойнаклар орқали яширин тасвирга олишга қарши янги чеклов жорий этдиБугун, 01:58NVIDIA тахтдан тушмоқдами: Сунъий интеллект бозорида янги етакчи пайдо бўлдиNVIDIA тахтдан тушмоқдами: Сунъий интеллект бозорида янги етакчи пайдо бўлдиБугун, 01:57Парижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиПарижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги