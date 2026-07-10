Anthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этди
Сунъий интеллект технологияларига нисбатан танқидлар ва маълумотлар марказларининг атроф-муҳитга таъсири бўйича норозиликлар кучайиб бораётган бир пайтда, Anthropic компанияси ўзининг Claude чатботига фойдаланувчиларни ушбу технологиядан воз кечмасликка ундовчи янги функцияни қўшди. "Рефлект" деб номланган ушбу таҳлилий панел фойдаланувчининг чатбот билан ўзаро алоқасини визуаллаштириш ва сунъий интеллектдан фойдаланиш одатларини кузатиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Рефлект функцияси ташқи кўринишидан шунчаки статистик маълумотлар тўпламига ўхшайди: у қайси мавзуларда кўпроқ мулоқот қилингани, фойдаланиш вақти ва қандай вазифалар учун сунъий интеллектга мурожаат қилинганини кўрсатиб беради. Бироқ, ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу воситанинг асосий мақсади анча чуқурроқ бўлиб, у фойдаланувчининг онгида Claude чатботини кундалик иш жараёнининг ажралмас қисми сифатида шакллантиришга қаратилган.
Тизим фойдаланувчига сунъий интеллект ёрдамида қанча вақт тежалганини аниқ рақамларда кўрсатмаса-да, бажарилган ишларнинг умумий кўриниши инсонни ушбу воситага боғланиб қолганини ҳис қилишга мажбур қилади. Бу эса ўз навбатида Claude чатботини оддий ёрдамчидан кундалик ҳаётнинг муҳим бўлагига айлантиради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби таҳлилий воситалар ўз иш самарадорлигини баҳолашда жуда фойдали бўлиши мумкин.
Сунъий интеллект ва рақамли саломатликҚизиқарли жиҳати шундаки, Anthropic фойдаланувчиларни сунъий интеллектдан фойдаланишда танқидий фикрлашга ҳам чорламоқда. Рефлект панели вақти-вақти билан фойдаланувчига "Claude тезроқ бажара олса ҳам, қайси ишни ўзингиз қилишда давом этишни хоҳлайсиз?" каби саволларни бериб туради. Бу фойдаланувчининг ўз шахсий маҳоратини йўқотиб қўймаслиги учун ўзига хос эслатма вазифасини ўтайди.
Дастур шунингдек, сунъий интеллектга ҳаддан ташқари боғланиб қолишнинг (аддикция) олдини олиш учун махсус воситаларни таклиф этади. Фойдаланувчилар чатбот билан мулоқот қилмайдиган "сокин соатлар"ни белгилашлари ёки танаффус қилиш ҳақида эслатмалар ўрнатишлари мумкин. Бу каби ёндашув технологик компаниялар орасида фойдаланувчининг руҳий саломатлигига эътибор қаратиш тенденциясининг бир қисмидир.
Таҳлилий маълумотлар орқали фойдаланувчи фикрини шакллантириш стратегияси янгилик эмас. Масалан, 2012-йилда Google компанияси Gmail Метер хизматини ишга туширган эди. Ўшанда ҳам электрон почта трафиги ва маълумотлар ҳажми ҳақидаги графиклар фойдаланувчиларга Gmail уларнинг рақамли ҳаётида нақадар муҳим ўрин тутишини кўрсатиш учун хизмат қилган.
Фойдаланувчиларни тизимда ушлаб қолиш стратегиясиClaude Рефлект функцияси шунчаки маълумот бериш билан чекланиб қолмай, фойдаланувчиларга сунъий интеллектдан самаралироқ фойдаланишни ҳам ўргатади. Масалан, тизим бир хил контекстни қайта-қайта тушунтирмаслик учун Claude ичидаги "Прожектс" функциясидан фойдаланишни тавсия қилиши мумкин. Бу эса Anthropic учун фойдаланувчиларни ўз экотизимида сақлаб қолиш ва уларнинг рақобатчи платформаларга ўтиб кетишининг олдини олишда муҳим воситадир.
Хулоса қилиб айтганда, Anthropic янги функция орқали сунъий интеллектни шунчаки технология эмас, балки онгли равишда фойдаланиладиган ва инсон ҳаётини енгиллаштирадиган шахсий ҳамкор сифатида тақдим этмоқда. Бу эса сунъий интеллектга нисбатан жамиятдаги мавжуд қўрқув ва қаршиликларни юmsҳатишга хизмат қилиши кутилмоқда.
…