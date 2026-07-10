Пиццадек кўзли улкан калмарга оид муҳим топилма аниқланди

·0·Дунё
Пиццадек кўзли улкан калмарга оид муҳим топилма аниқланди

Австралиялик олимлар жаҳон океани тубида яшовчи энг сирли мавжудотлардан бири — улкан калмарга тегишли муҳим изларни аниқлади. Бу кашфиёт Ғарбий Австралия соҳиллари яқинида сўнгги чорак аср ичида қайд этилган илк ҳолат сифатида баҳоланмоқда. Тадқиқот натижалари Environmental DNA илмий журналида эълон қилинди.

Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, ушбу ноёб мавжудотнинг изларини топиш денгиз биологияси соҳасидаги муҳим воқеалардан бири ҳисобланади. Ғарбий Австралия университети ҳузуридаги Minderoo OceanOmics Centre маркази тадқиқотчиси доктор Жоржия Нестернинг айтишича, улкан калмарга оид далилларнинг топилиши одамларда катта қизиқиш ва ҳайрат уйғотади.

Маълум қилинишича, улкан калмар сайёрамиздаги энг сирли денгиз жонзотларидан бири ҳисобланади. Унинг узунлиги 43 футгача (қарийб 13 метр) етиши мумкин бўлиб, бу деярли мактаб автобусидан ҳам узун ҳисобланади. Мавжудотнинг кўзлари эса катта пицца ўлчамига тенг бўлиб, Ер юзидаги барча тирик мавжудотлар орасида энг йириги саналади.

Шунга қарамай, улкан ўлчамига қарамасдан, бу жонзотни табиий муҳитида учратиш жуда қийин. Сабаби, улкан калмар океаннинг «шом зонаси» деб аталадиган, тахминан 600 метргача чуқурликда яшайди ва жуда эҳтиёткор ҳамда яширин ҳаёт кечиради. Шу боис у камераларга жуда кам тушади.

Suv osti robotsimon qoʻli timsor kalmar yonida choʻtkani ushlab turibdi.

Олимлар бу сафар мавжудотнинг ўзига эмас, балки денгиз сувида қолган экологик ДНК (eDNA) изларига дуч келди. Бу усул сувда сақланиб қолган биологик материаллар орқали ҳайвонларни аниқлаш имконини беради. Мутахассислар таъкидлашича, мазкур усул океан тубида яшовчи кўплаб сирли турларни ўрганишда катта аҳамият касб этмоқда.

Ғарбий Австралия музейининг сув ҳайвонлари бўлими раҳбари ва моллюскалар куратори доктор Лиза Киркендейл ушбу натижани юқори баҳолаб, бу Ғарбий Австралия соҳилларида eDNA технологияси орқали улкан калмар биринчи марта аниқлангани, шунингдек, Ҳинд океанининг шарқий қисмида ушбу турнинг энг шимолий қайди эканини таъкидлади.

Тадқиқот Schmidt Ocean Instituteнинг Falkor илмий кемаси бортида амалга оширилди. Экспедиция давомида олимлар мингдан ортиқ сув намуналарини йиғиб таҳлил қилди.

Натижада жами 226 турга оид биологик излар аниқланди. Улар орасида Кювье тумшуқли кити, митти кашалот каби йирик денгиз ҳайвонлари, шунингдек, Ғарбий Австралия сувларида аввал умуман қайд этилмаган бир қатор турлар ҳам бор.

Жумладан, уйқучи акула, юзсиз балиқ, ингичка танали йиртқич чуқур денгиз балиғи каби ноёб жонзотлар аниқланган. Олимлар айрим намуналар ҳатто илм-фан учун мутлақо янги турлар бўлиши мумкинлигини ҳам истисно қилмаяпти.

Erkak kishi katta dengiz drayonining toshga aylangan qoldiqlari yonida yotibdi.

«Океан тубидаги биохилма-хиллик ҳақида биз ҳали жуда кам маълумотга эгамиз. Эндигина унинг ҳақиқий кўламини англай бошлаяпмиз», — деди доктор Жоржия Нестер.

Қизиқ жиҳати шундаки, улкан калмар илк бор тирик ҳолда фақат 2004 йилда камерага туширилган. Шундан буён ҳам у жуда оз марта табиий муҳитида тасвирга олинган. Илгари асосан соҳилга чиқиб қолган ёки ҳалок бўлган намуналар учрарди.

Олимлар яна бир муҳим маълумотни эслатиб ўтди. Улкан калмар дунёдаги энг катта умуртқасиз жонзот эмас. Бу унвон колоссал калмарга тегишли бўлиб, унинг вазни 500 килограммдан ортиши мумкин.

2025 йилда эса ушбу колоссал калмарнинг ёш намунаси Жанубий Сандвич ороллари яқинида илк бор табиий муҳитида видеога олинганди. Янги Зеландиядаги Окленд технология университети тадқиқотчиси Кэт Болстад ушбу тасвирларни тасдиқлаб, буни денгиз биологиясидаги энг ҳаяжонли кузатувлардан бири деб баҳолаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирдиСамолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирдиБугун, 01:57Британияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирландиБританияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирландиБугун, 01:33Космосда яширин ядровий қуроллар борми? Олимлар жавоб топдиКосмосда яширин ядровий қуроллар борми? Олимлар жавоб топдиБугун, 01:24Украина ракета синовига яқинлашди: баёнотда Москва ҳам тилга олинди...Украина ракета синовига яқинлашди: баёнотда Москва ҳам тилга олинди...Кеча, 23:48Дунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиаДунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиаКеча, 22:22Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...Кеча, 21:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда