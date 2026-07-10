Боғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олди
АҚШда фарзанди боғча ходимининг эҳтиётсиз ҳаракати оқибатида оғир жароҳат олган оила яна бир фожиали хотира билан жамоатчилик эътиборига тушди. Маълум бўлишича, ушбу жуфтлик бундан ўн йил аввал илк фарзандидан ҳам айрилган бўлиб, чақалоқ туғилганидан атиги 58 дақиқа ўтиб ҳаётдан кўз юмган. Бу ҳақда хориж ОАВлари хабар берди.
Маълум қилинишича, Елена ва Мэтт Киттл Калифорниянинг Эл-Сегундо шаҳрида жойлашган The Bay Club болалар марказига қарши судга мурожаат қилган. Даъвога сабаб бўлган кузатув камераси тасвирларида боғча ходимаси 23 ойлик ўғилчаси C.K.ни ҳавога кўтариб ўйнаётгани, аммо уни тутиб қола олмай, болани боши билан ерга тушириб юборгани акс этган.
Суд ҳужжатларига кўра, воқеа оқибатида бола оғир бош мия жароҳати, эшитиш қобилияти билан боғлиқ муаммолар ва бошқа жиддий шикастлар олган. Видеода боланинг ходима бошидан анча баландга кўтарилгани, кейин эса уни тута олмагани сабаб иккаласи ҳам ерга йиқилгани кўринади. Боланинг боши қаттиқ урилганидан кейин у қаттиқ йиғлай бошлаган.
Даъвода айтилишича, боланинг ўнг юзи қаттиқ кўкарган, ўнг кўзи шишиб ёпилиб қолган, оғзи ҳам шишган. Уйга олиб келинганидан кейин эса у жуда ҳолсиз, уйқучан ва безовта аҳволда бўлган.
Шу билан бирга, ота Мэтт Киттлнинг таъкидлашича, боғча ходимларидан бири телефон орқали бола атиги ярим метрча баландликдан йиқилганини айтган. Аммо камера тасвирлари бу маълумотга зид экани таъкидланмоқда.
Суд даъвосида яна The Bay Club Калифорния Ижтимоий хизматлар департаменти томонидан расман лицензияланмагани, бироқ ота-оналар ҳудудда бўлгани учун лицензия талаб этилмайди, деган асос билан иш юритаётгани ҳам қайд этилган. Ҳодиса куни Мэтт Киттл ўғлини мазкур марказда қолдириб кетган бўлган.
Бу воқеа оила учун биринчи оғир синов эмас. Маълум бўлишича, уларнинг илк фарзанди — Эвелин Грейс Киттл 2015 йил 4 апрель куни туғилган ва атиги 58 дақиқа яшаган.
Ҳомиладорлик вақтида ўтказилган УЗИ текширувида чақалоқда икки оғир туғма нуқсон — диафрагма чурраси ҳамда юракнинг чап қисми яхши ривожланмагани аниқланган. Шифокорлар ҳар икки касаллик алоҳида даволаниши мумкинлигини, аммо иккаласи бирга учраганда яшаб қолиш эҳтимоли бир фоиздан ҳам кам бўлишини айтган.
«Қизли бўлишимизни эшитиб жуда қувонгандик. Аммо ортидан унинг ҳатто туғилишгача етиб келиш эҳтимоли бир фоиздан ҳам камлиги ҳақидаги хабарни эшитиш жуда оғир бўлган», — деган эди Мэтт Киттл.
Ота-она қизалоқ туғилгач уни чўқинтирган, яқинлари билан хайрлашишга улгурган ва қисқа вақт ичида унга бутун меҳрини бағишлаган. Мэттнинг айтишича, қизини ҳаётида бир марта бўлса ҳам тоза ҳаводан баҳраманд қилиш учун уни ташқарига олиб чиққан.
Эви ҳаётининг ўша 58 дақиқасида туширилган суратлар ҳанузгача оиланинг ижтимоий тармоқларида сақланади. Кейинчалик Мэтт Киттл ушбу воқеани ўзининг Огайо университети билан бўлишиб, орган донорлиги ҳақида хабардорликни ошириш ҳамда қизи номи билан стипендия ташкил этиш ташаббусини илгари сурган.
Қизалоқнинг вафотидан кейин жуфтлик орган донорлигини қўллаб-қувватловчи фаолларга айланган. Кейинчалик улар яна фарзандли бўлган ва ҳозирги суд ишининг марказида турган C.K. ҳам шу фарзандлардан бири ҳисобланади.
Ҳозирда мазкур воқеа юзасидан суд жараёни давом этмоқда. Оила фарзандига етказилган оғир жароҳатлар учун масъуллар қонун олдида жавоб бериши кераклигини талаб қилмоқда.
…