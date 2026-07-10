Боғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олди

·1·Дунё
Боғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олди

АҚШда фарзанди боғча ходимининг эҳтиётсиз ҳаракати оқибатида оғир жароҳат олган оила яна бир фожиали хотира билан жамоатчилик эътиборига тушди. Маълум бўлишича, ушбу жуфтлик бундан ўн йил аввал илк фарзандидан ҳам айрилган бўлиб, чақалоқ туғилганидан атиги 58 дақиқа ўтиб ҳаётдан кўз юмган. Бу ҳақда хориж ОАВлари хабар берди.

Маълум қилинишича, Елена ва Мэтт Киттл Калифорниянинг Эл-Сегундо шаҳрида жойлашган The Bay Club болалар марказига қарши судга мурожаат қилган. Даъвога сабаб бўлган кузатув камераси тасвирларида боғча ходимаси 23 ойлик ўғилчаси C.K.ни ҳавога кўтариб ўйнаётгани, аммо уни тутиб қола олмай, болани боши билан ерга тушириб юборгани акс этган.

Суд ҳужжатларига кўра, воқеа оқибатида бола оғир бош мия жароҳати, эшитиш қобилияти билан боғлиқ муаммолар ва бошқа жиддий шикастлар олган. Видеода боланинг ходима бошидан анча баландга кўтарилгани, кейин эса уни тута олмагани сабаб иккаласи ҳам ерга йиқилгани кўринади. Боланинг боши қаттиқ урилганидан кейин у қаттиқ йиғлай бошлаган.

Даъвода айтилишича, боланинг ўнг юзи қаттиқ кўкарган, ўнг кўзи шишиб ёпилиб қолган, оғзи ҳам шишган. Уйга олиб келинганидан кейин эса у жуда ҳолсиз, уйқучан ва безовта аҳволда бўлган.

Шу билан бирга, ота Мэтт Киттлнинг таъкидлашича, боғча ходимларидан бири телефон орқали бола атиги ярим метрча баландликдан йиқилганини айтган. Аммо камера тасвирлари бу маълумотга зид экани таъкидланмоқда.

Суд даъвосида яна The Bay Club Калифорния Ижтимоий хизматлар департаменти томонидан расман лицензияланмагани, бироқ ота-оналар ҳудудда бўлгани учун лицензия талаб этилмайди, деган асос билан иш юритаётгани ҳам қайд этилган. Ҳодиса куни Мэтт Киттл ўғлини мазкур марказда қолдириб кетган бўлган.

Бу воқеа оила учун биринчи оғир синов эмас. Маълум бўлишича, уларнинг илк фарзанди — Эвелин Грейс Киттл 2015 йил 4 апрель куни туғилган ва атиги 58 дақиқа яшаган.

Ota va ona oʻzlarining chaqalogʻini quchoqlab

Ҳомиладорлик вақтида ўтказилган УЗИ текширувида чақалоқда икки оғир туғма нуқсон — диафрагма чурраси ҳамда юракнинг чап қисми яхши ривожланмагани аниқланган. Шифокорлар ҳар икки касаллик алоҳида даволаниши мумкинлигини, аммо иккаласи бирга учраганда яшаб қолиш эҳтимоли бир фоиздан ҳам кам бўлишини айтган.

«Қизли бўлишимизни эшитиб жуда қувонгандик. Аммо ортидан унинг ҳатто туғилишгача етиб келиш эҳтимоли бир фоиздан ҳам камлиги ҳақидаги хабарни эшитиш жуда оғир бўлган», — деган эди Мэтт Киттл.

Ота-она қизалоқ туғилгач уни чўқинтирган, яқинлари билан хайрлашишга улгурган ва қисқа вақт ичида унга бутун меҳрини бағишлаган. Мэттнинг айтишича, қизини ҳаётида бир марта бўлса ҳам тоза ҳаводан баҳраманд қилиш учун уни ташқарига олиб чиққан.

Эви ҳаётининг ўша 58 дақиқасида туширилган суратлар ҳанузгача оиланинг ижтимоий тармоқларида сақланади. Кейинчалик Мэтт Киттл ушбу воқеани ўзининг Огайо университети билан бўлишиб, орган донорлиги ҳақида хабардорликни ошириш ҳамда қизи номи билан стипендия ташкил этиш ташаббусини илгари сурган.

Қизалоқнинг вафотидан кейин жуфтлик орган донорлигини қўллаб-қувватловчи фаолларга айланган. Кейинчалик улар яна фарзандли бўлган ва ҳозирги суд ишининг марказида турган C.K. ҳам шу фарзандлардан бири ҳисобланади.

Ҳозирда мазкур воқеа юзасидан суд жараёни давом этмоқда. Оила фарзандига етказилган оғир жароҳатлар учун масъуллар қонун олдида жавоб бериши кераклигини талаб қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пиццадек кўзли улкан калмарга оид муҳим топилма аниқландиПиццадек кўзли улкан калмарга оид муҳим топилма аниқландиБугун, 02:25Самолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирдиСамолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирдиБугун, 01:57Британияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирландиБританияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирландиБугун, 01:33Космосда яширин ядровий қуроллар борми? Олимлар жавоб топдиКосмосда яширин ядровий қуроллар борми? Олимлар жавоб топдиБугун, 01:24Украина ракета синовига яқинлашди: баёнотда Москва ҳам тилга олинди...Украина ракета синовига яқинлашди: баёнотда Москва ҳам тилга олинди...Кеча, 23:48Дунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиаДунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиаКеча, 22:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда