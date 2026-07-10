Москвада роботлар тўйи ўтказилди барча уни муҳокама қилмоқда

·32·Дунё
Москвада роботлар тўйи ўтказилди барча уни муҳокама қилмоқда

Москва шаҳрида илк бор гуманоид роботлар ўртасида рамзий никоҳ маросими бўлиб ўтди. Ғайриоддий тадбир 9 июль куни Пушкин номидаги кутубхонада ташкил этилди ва у технология ихлосмандлари ҳамда кенг жамоатчилик эътиборини тортди.

Маросимда «куёв» сифатида офис ходими ва блогер вазифаларини бажарувчи Роберт, «келин» сифатида эса балерина робот Матильда иштирок этди. Улар аввалроқ Петербург халқаро иқтисодий форумида (ПМЭФ–2026) таништирилган эди.

Тантанани олиб борган Мария Пантюхина бу воқеани гуманоид роботлар иштирокида ўтказилган биринчи никоҳ маросими сифатида эълон қилди. Унинг таъкидлашича, Роберт ва Матильдани замонавий технологиялардан ташқари, ривожланиш, билим олиш ва ҳамкорликка интилиш каби умумий қадриятлар ҳам бирлаштирган.

Маросим давомида роботлар бир-бирига рамзий садоқат қасамёдини қилди. Роберт Матильда учун ҳар қандай «алгоритм» шароитида ишончли ҳамроҳ бўлишини айтган бўлса, Матильда уни янги ғоялар ва кашфиётларга илҳомлантиришга ваъда берди.

Шундан сўнг уларнинг «уй ҳайвони» сифатида таништирилган Догматик номли робот-ит никоҳ узукларини олиб чиқди ва «келин-куёв» уларни ўзаро алмашди. Маросим якунида бошловчи тизимлар муваффақиятли синхронлашгани ва икки томоннинг розилиги асосида Роберт ҳамда Матильдани расман «робот турмуш ўртоқлари» деб эълон қилди.

Лойиҳани амалга оширган IT-Imperial компанияси вакилларига кўра, бундай тадбирлар гуманоид робототехникаси имкониятларини оммага яқиндан танитиш, шунингдек, роботлар келажакда инсонларга турли соҳаларда қандай ёрдам бера олишини намойиш этишга хизмат қилади.

Уларнинг фикрича, автоматлаштириш жараёнлари кенгайиб бораётган замонда инсонлар ижод, маданият ва янги ғояларга кўпроқ вақт ажрата олади. Бу йўлда робототехника муҳим ўрин тутиши таъкидланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?Бугун, 10:06Олимларни ҳайратга солган қизиқ жараён: бўлакларга бўлинса ҳам ўзини қайта тиклай оладиган қуртОлимларни ҳайратга солган қизиқ жараён: бўлакларга бўлинса ҳам ўзини қайта тиклай оладиган қуртБугун, 09:21Филиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқдаФилиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқдаБугун, 09:07Боғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олдиБоғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олдиБугун, 04:20Пиццадек кўзли улкан калмарга оид муҳим топилма аниқландиПиццадек кўзли улкан калмарга оид муҳим топилма аниқландиБугун, 02:25Самолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирдиСамолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирдиБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди