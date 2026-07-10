10 июль куни Тошкентда газ ўчади: рўйхатда икки маҳалла бор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
10 июль куни Тошкент шаҳрининг икки туманида табиий газ таъминоти вақтинча тўхтатилади.
Газ таъминотидаги узилиш таъмирлаш ишлари билан боғлиқ бўлиб, белгиланган ҳудудларда бир неча соат давомида газ бўлмайди.
Газ қачон ўчирилади?
Маълум қилинишича, табиий газ таъминоти 10 июль куни соат 11:00 дан 16:00 гача вақтинча тўхтатилади.
Ушбу вақт оралиғида таъмирлаш ишлари олиб борилади.
Қайси ҳудудларда газ бўлмайди?
Газ таъминоти қуйидаги манзилларда вақтинча тўхтатилади:
Сергели тумани — «Софдил» маҳалласи;
Янгиҳаёт тумани — «Чортоқ» маҳалласи.
Газ қачон тикланади?
Мутасаддиларга кўра, таъмирлаш ишлари якунлангач, табиий газ таъминоти қайта тикланади.
Аҳолидан мазкур вақт оралиғида эҳтиёткор бўлиш ва газ жиҳозларидан фойдаланишда хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш сўралмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…