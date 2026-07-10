10 июль куни Тошкентда газ ўчади: рўйхатда икки маҳалла бор

·0·Жамият
10 июль куни Тошкентда газ ўчади: рўйхатда икки маҳалла бор

10 июль куни Тошкент шаҳрининг икки туманида табиий газ таъминоти вақтинча тўхтатилади.

Газ таъминотидаги узилиш таъмирлаш ишлари билан боғлиқ бўлиб, белгиланган ҳудудларда бир неча соат давомида газ бўлмайди.

Газ қачон ўчирилади?

Маълум қилинишича, табиий газ таъминоти 10 июль куни соат 11:00 дан 16:00 гача вақтинча тўхтатилади.

Ушбу вақт оралиғида таъмирлаш ишлари олиб борилади.

Қайси ҳудудларда газ бўлмайди?

Газ таъминоти қуйидаги манзилларда вақтинча тўхтатилади:

  • Сергели тумани — «Софдил» маҳалласи;

  • Янгиҳаёт тумани — «Чортоқ» маҳалласи.

Газ қачон тикланади?

Мутасаддиларга кўра, таъмирлаш ишлари якунлангач, табиий газ таъминоти қайта тикланади.

Аҳолидан мазкур вақт оралиғида эҳтиёткор бўлиш ва газ жиҳозларидан фойдаланишда хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш сўралмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Собиқ давлат хизматчилари учун янги тартиб: ишга қабул қилишда нима керак бўлади?Собиқ давлат хизматчилари учун янги тартиб: ишга қабул қилишда нима керак бўлади?Бугун, 10:11APK ортидаги тузоқ: 21 киши 336 миллион сўмидан айрилдиAPK ортидаги тузоқ: 21 киши 336 миллион сўмидан айрилдиБугун, 09:53Деновда 22 нафар болага ноқонуний диний сабоқ берилгани аниқландиДеновда 22 нафар болага ноқонуний диний сабоқ берилгани аниқландиБугун, 09:47Ноодатий "DNX" рақамли автомобиль кўпчиликнинг эътиборини тортдиНоодатий "DNX" рақамли автомобиль кўпчиликнинг эътиборини тортдиБугун, 09:25Тошкентда трансформатор кучли портлагани акс этган видео тарқалди (видео)Тошкентда трансформатор кучли портлагани акс этган видео тарқалди (видео)Бугун, 09:15Тошкент метросида поезд тўхтаб қолди: Йўловчилар шошилинч туширилдиТошкент метросида поезд тўхтаб қолди: Йўловчилар шошилинч туширилдиБугун, 01:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди