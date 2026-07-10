13 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
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• Asia Alliance Bank — 12 010 сўм.
• Asakabank — 12 050 сўм.
13 июль куни амал қиладиган доллар курси 62–63 сўм атрофида ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Asia Alliance Bank — 12 010 сўм.
• Universalbank — 12 010 сўм.
• Garantbank — 12 000 сўм.
• Asakabank — 12 000 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Asakabank — 12 050 сўм.
• NBU — 12 050 сўм.
• Aloqabank — 12 050 сўм.
• Agrobank — 12 060 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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