13 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда

·3·Иқтисодиёт
13 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда

13 июль куни амал қиладиган доллар курси 62–63 сўм атрофида ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Asia Alliance Bank — 12 010 сўм.
• Universalbank — 12 010 сўм.
• Garantbank — 12 000 сўм.
• Asakabank — 12 000 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Asakabank — 12 050 сўм.
• NBU — 12 050 сўм.
• Aloqabank — 12 050 сўм.
• Agrobank — 12 060 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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